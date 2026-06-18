Australijski horror z Sally Hawkins podbija HBO Max Fot. Kadr z "Oddaj ją"

"Oddaj ją", jeden z najlepszych horrorów 2025 roku, właśnie podbija HBO Max w Polsce. Australijski film braci Philippou, byłych youtuberów, którzy kilka lat temu podbili świat znakomitym "Mów do mnie", jest jednocześnie przerażający i poruszający, a Sally Hawkins rozwala system swoim obłąkanym występem.

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"Oddaj ją" słynnego studia A24 opowiada historię przyrodniego rodzeństwa, Andy'ego i Piper, które po tragicznej śmierci ojca trafia do domu zastępczego. Ich nową opiekunką zostaje Laura, pozornie serdeczna kobieta pogrążona w żałobie po utracie córki. Szybko okazuje się, że w jej domu dzieje się coś przerażającego. Laura szykuje okultystyczny rytuał.

"Oddaj ją" to przerażający horror o stracie i żałobie

Australijski film braci Danny'ego i Michaela Philippou, twórców głośnego "Mów do mnie", zręcznie łączy nadprzyrodzony horror i folk horror z przejmującą opowieścią o stracie, żałobie i desperackim pragnieniu odzyskania bliskiej osoby. "Oddaj ją" straszy nie tylko makabrą, ale także ludzkim cierpieniem i to nie tylko zrozpaczonej matki, ale również opuszczonych dzieci.

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"To mroczny, skąpany w deszczu horror przypominający przewrotną, koszmarną wersję baśni o Jasiu i Małgosi, rozwijający się powoli, ale skrywający kilka wyjątkowo brutalnych i krwawych niespodzianek. Jedna ze scen z udziałem melona kantalupa wydaje się wręcz skazana na status miejskiej legendy wśród fanów horroru" – pisze magazyn "Variety".

Największą gwiazdą filmu jest oczywiście Sally Hawkins, znakomita brytyjska aktorka, dwukrotnie nominowana do Oscara za "Kształt wody" i "Blue Jasmine", laureatka Złotego Globa za "Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia". Partnerują jej świetni młodzi aktorzy – Billy Barratt jako Andy oraz Sora Wong jako Piper, a także Jonah Wren Phillips jako Oliver.

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Horror "Oddaj ją" ma 89 procent pozytywnych recenzji

"Oddaj ją" zebrało znakomite recenzje i zostało powszechnie uznane za jeden z najlepszych horrorów 2025 roku. W serwisie Rotten Tomatoes film uzyskał aż 89 proc. pozytywnych opinii od krytyków i 79 procent od widzów. "Domowy koszmar, który swoje najbardziej przejmujące i najgłębsze lęki czerpie z obłąkanej kreacji Sally Hawkins. 'Oddaj ją' to znakomity horror, który potwierdza, że Danny i Michael Philippou są współczesnymi mistrzami gatunku" – brzmi konsensus w serwisie.

Serwis RogerEbert.com ocenił film na trzy gwiazdki spośród czterech, nazywając go horrorem "być może jeszcze bardziej mrożącym krew w żyłach, choć nieco mniej skupionym niż znakomity debiut reżyserskiego duetu". Recenzentka Monica Castillo chwaliła szybkie tempo, szokujące sceny oraz emocjonalne kreacje aktorskie. Z kolei krytyczka The New York Times Jeanette Catsoulis zachwycała się "znakomitymi głównymi rolami" (przede wszystkim Barrattem) a także wizualnym shock value i dużym ładunkiem emocjonalnym.

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Nie wszyscy byli bezkrytyczni. Sammie Purcell z Rough Draft Atlanta stwierdziła, że "Oddaj ją" nie zawsze zachowuje równowagę między "groteskowymi obrazami" a emocjonalnymi motywami żałoby. Jednak nawet bardziej sceptyczni krytycy wyróżniali występ Sally Hawkins jako główny powód, dla którego warto obejrzeć australijski horror.

"Oddaj ją" to horror stworzony przez youtuberów, podobnie jak "Obsesja" i "Backrooms"

"Oddaj ją" świetnie wpisuje się w trend horrorów stworzonych przez (byłych lub obecnych) youtuberów. Obecnie aż dwa takie filmy podbijają kina i już znalazły się w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych produkcji 2026 roku do tej pory. Mowa o "Obsesji" w reżyserii Curry'ego Barkera i "Backrooms: Bez wyjścia" zaledwie 20-letniego Kane'a Parsonsa.