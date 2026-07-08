Nominacje do nagród Emmy mówią, jakie seriale trzeba obejrzeć. Łapcie polski akcent
Ogłoszono nominacje do nagród Emmy, czyli telewizyjnych Oscarów (LISTA) Fot. materiał prasowy

Nominacje do nagród Emmy, które powszechnie nazywane są telewizyjnymi Oscarami, właśnie zostały ogłoszone. W wyścigu po prestiżowe statuetki wystartują m.in. "Awantura", "Rycerz Siedmiu Królestw" i "Wdowia zatoka". Niezwyciężony pozostaje serial medyczny HBO Max.

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Gala wręczenia nagród Emmy honoruje osiągnięcia twórców telewizji i jest największą ceremonią poświęconą tej branży. W środę (8 lipca) poznaliśmy tegoroczne nominacje do "telewizyjnych Oscarów", które zostaną przyznane 14 września podczas 78. gali organizowanej w Peacock Theatre w Los Angeles.

Nominacje do głównych nagród Emmy 2026. Serial "The Pitt" jest niedościgniony

Serial medyczny "The Pitt" z Noah Wyle'em ("Ostry dyżur") pojawił się na tegorocznej liście nominowanych aż 25 razy. Nieco gorzej, ale wciąż pięknie wypadła komedia "Hacks" z Jean Smart ("Mare z Easttown"). Do rywalizacji o statuetkę Academy of Television Arts & Sciences dołączyły również takie produkcje jak "Wdowia zatoka", "Jedyna", "DTF St. Louis", "Terapia bez trzymanki", "Margo jest spłukana" i "Grupa zadaniowa".

Serial dramatyczny:

  • Dyplomatka
  • Pozłacany wiek
  • Rycerz Siedmiu Królestw
  • Paradise
  • The Pitt
  • Jedyna
  • Kulawe konie
  • Znajomi i sąsiedzi

    • Serial komediowy:

  • Misja: Podstawówka
  • The Bear
  • Hacks
  • Margo jest spłukana
  • Nikt tego nie chce
  • Zbrodnie po sąsiedzku
  • Terapia bez trzymanki
  • Wdowia zatoka

    • Serial limitowany:

  • To jej wina
  • Bestia we mnie
  • Awantura
  • DTF St. Louis
  • Love Story John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette

    • Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

  • Sterling K. Brown, "Paradise"
  • Gary Oldman, "Kulawe konie"
  • Mark Ruffalo, "Grupa zadaniowa"
  • Rufus Sewell, "Dyplomatka"
  • Noah Wyle, "The Pitt"
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    Elle Fanning w serialu "Margo jest spłukana". Fot. materiał prasowy

    Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

  • Carrie Coon, "Pozłacany wiek"
  • Chase Infiniti, "Testamenty"
  • Keri Russell, "Dyplomatka"
  • Rhea Seehorn, "Jedyna"
  • Zendaya, "Euforia"

    • Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym:

  • Patrick Ball, "The Pitt"
  • Billy Crudup, "The Morning Show"
  • Shawn Hatosy, "The Pitt"
  • Gerran Howell, "The Pitt"
  • Tom Pelphrey, "Grupa zadaniowa"
  • Carlos-Manuel Vesga, "Jedyna"

    • Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym:

  • Taylor Dearden, "The Pitt"
  • Fiona Dourif, "The Pitt"
  • Allison Janney, "Dyplomatka"
  • Katherine LaNasa, "The Pitt"
  • Sepideh Moafi, "The Pitt"
  • Julianne Nicholson, "Paradise"
  • Karolina Wydra, "Jedyna"

    • Najlepsza aktorka w serialu komediowym:

  • Ayo Edebiri, "The Bear"
  • Elle Fanning, "Margo jest spłukana"
  • Lisa Kudrow, "Wielki powrót"
  • Jean Smart, "Hacks"
  • Quinta Brunson, "Misja: Podstawówka"

    • Najlepszy aktor w serialu komediowym:

  • Yahya Abdul-Mateen II, "Wonder Man"
  • Steve Carell, "Rooster"
  • Matthew Rhys, "Wdowia zatoka"
  • Jason Segel, "Terapia bez trzymanki"
  • Martin Short, "Zbrodnie po sąsiedzku"
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    Charlie Hunnam w serialu "Potwór: Historia Eda Geina". Fot. materiał prasowy

    Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym:

  • Colman Domingo, "Cztery pory roku"
  • Paul W. Downs, "Hacks"
  • Harrison Ford, "Terapia bez trzymanki"
  • Nick Offerman, "Margo jest spłukana"
  • Stephen Root, "Wdowia zatoka"
  • Michael Urie, "Terapia bez trzymanki"

    • Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym:

  • Dale Dickey, "Wdowia zatoka"
  • Hannah Einbinder, "Hacks"
  • Janelle James, "Misja: Podstawówka"
  • Kate O'Flynn, "Wdowia zatoka"
  • Michelle Pfeiffer, "Margo jest spłukana"
  • Megan Stalter, "Hacks"
  • Jessica Williams, "Terapia bez trzymanki"

    • Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

  • Riz Ahmed, "Bait"
  • Jason Bateman, "Black Rabbit"
  • Oscar Isaac, "Awantura"
  • Charlie Hunnam, "Potwór: Historia Eda Geina"
  • Matthew Rhys, "Bestia we mnie"

    • Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

  • Claire Danes, "Bestia we mnie"
  • Carey Mulligan, "Awantura"
  • Sally Field, "Niezwykle szlachetne stworzenia"
  • Sarah Pidgeon, "Love Story John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette"
  • Sarah Snook, "To jej wina"

    • Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

  • Jason Bateman, "DTF St. Louis"
  • Richard Gadd, "Półbrat"
  • David Harbour, "DTF St. Louis"
  • Richard Jenkins, "DTF St. Louis"
  • Nick Offerman, "Śmierć od pioruna"

    • Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

  • Linda Cardellini, "DTF St. Louis"
  • Dakota Fanning, "To jej wina"
  • Laurie Metcalf, "Potwór: Historia Eda Geina"
  • Joy Sunday, "DTF St. Louis"
  • Yuh-Jung Youn, "Awantura"
  • Constance Zimmer, "Love Story John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette"