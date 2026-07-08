Nominacje do nagród Emmy, które powszechnie nazywane są telewizyjnymi Oscarami, właśnie zostały ogłoszone. W wyścigu po prestiżowe statuetki wystartują m.in. "Awantura", "Rycerz Siedmiu Królestw" i "Wdowia zatoka". Niezwyciężony pozostaje serial medyczny HBO Max.
Gala wręczenia nagród Emmy honoruje osiągnięcia twórców telewizji i jest największą ceremonią poświęconą tej branży. W środę (8 lipca) poznaliśmy tegoroczne nominacje do "telewizyjnych Oscarów", które zostaną przyznane 14 września podczas 78. gali organizowanej w Peacock Theatre w Los Angeles.
Nominacje do głównych nagród Emmy 2026. Serial "The Pitt" jest niedościgniony
Serial medyczny "The Pitt" z Noah Wyle'em ("Ostry dyżur") pojawił się na tegorocznej liście nominowanych aż 25 razy. Nieco gorzej, ale wciąż pięknie wypadła komedia "Hacks" z Jean Smart ("Mare z Easttown"). Do rywalizacji o statuetkę Academy of Television Arts & Sciences dołączyły również takie produkcje jak "Wdowia zatoka", "Jedyna", "DTF St. Louis", "Terapia bez trzymanki", "Margo jest spłukana" i "Grupa zadaniowa".
Serial dramatyczny:
Serial komediowy:
Serial limitowany:
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:
Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym:
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym:
Najlepsza aktorka w serialu komediowym:
Najlepszy aktor w serialu komediowym:
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym:
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym:
Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:
Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym: