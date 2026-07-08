Ogłoszono nominacje do nagród Emmy, czyli telewizyjnych Oscarów (LISTA) Fot. materiał prasowy

Nominacje do nagród Emmy, które powszechnie nazywane są telewizyjnymi Oscarami, właśnie zostały ogłoszone. W wyścigu po prestiżowe statuetki wystartują m.in. "Awantura", "Rycerz Siedmiu Królestw" i "Wdowia zatoka". Niezwyciężony pozostaje serial medyczny HBO Max.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Gala wręczenia nagród Emmy honoruje osiągnięcia twórców telewizji i jest największą ceremonią poświęconą tej branży. W środę (8 lipca) poznaliśmy tegoroczne nominacje do "telewizyjnych Oscarów", które zostaną przyznane 14 września podczas 78. gali organizowanej w Peacock Theatre w Los Angeles.

Nominacje do głównych nagród Emmy 2026. Serial "The Pitt" jest niedościgniony

Serial medyczny "The Pitt" z Noah Wyle'em ("Ostry dyżur") pojawił się na tegorocznej liście nominowanych aż 25 razy. Nieco gorzej, ale wciąż pięknie wypadła komedia "Hacks" z Jean Smart ("Mare z Easttown"). Do rywalizacji o statuetkę Academy of Television Arts & Sciences dołączyły również takie produkcje jak "Wdowia zatoka", "Jedyna", "DTF St. Louis", "Terapia bez trzymanki", "Margo jest spłukana" i "Grupa zadaniowa".

REKLAMA

Serial dramatyczny:

Dyplomatka Pozłacany wiek Rycerz Siedmiu Królestw Paradise The Pitt Jedyna Kulawe konie Znajomi i sąsiedzi

Serial komediowy:

Misja: Podstawówka The Bear Hacks Margo jest spłukana Nikt tego nie chce Zbrodnie po sąsiedzku Terapia bez trzymanki Wdowia zatoka

Serial limitowany:

To jej wina Bestia we mnie Awantura DTF St. Louis Love Story John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

Sterling K. Brown , "Paradise" Gary Oldman , "Kulawe konie" Mark Ruffalo , "Grupa zadaniowa" Rufus Sewell , "Dyplomatka" Noah Wyle , "The Pitt"

Elle Fanning w serialu "Margo jest spłukana". Fot. materiał prasowy

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

REKLAMA

Carrie Coon , "Pozłacany wiek" Chase Infiniti , "Testamenty" Keri Russell , "Dyplomatka" Rhea Seehorn , "Jedyna" Zendaya , "Euforia"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym:

Patrick Ball , "The Pitt" Billy Crudup , "The Morning Show" Shawn Hatosy , "The Pitt" Gerran Howell , "The Pitt" Tom Pelphrey , "Grupa zadaniowa" Carlos-Manuel Vesga , "Jedyna"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym:

Taylor Dearden , "The Pitt" Fiona Dourif , "The Pitt" Allison Janney , "Dyplomatka" Katherine LaNasa , "The Pitt" Sepideh Moafi , "The Pitt" Julianne Nicholson , "Paradise" Karolina Wydra , "Jedyna"

REKLAMA

Najlepsza aktorka w serialu komediowym:

Ayo Edebiri , "The Bear" Elle Fanning , "Margo jest spłukana" Lisa Kudrow , "Wielki powrót" Jean Smart , "Hacks" Quinta Brunson , "Misja: Podstawówka"

Najlepszy aktor w serialu komediowym:

Yahya Abdul-Mateen II , "Wonder Man" Steve Carell , "Rooster" Matthew Rhys , "Wdowia zatoka" Jason Segel , "Terapia bez trzymanki" Martin Short , "Zbrodnie po sąsiedzku"

Charlie Hunnam w serialu "Potwór: Historia Eda Geina". Fot. materiał prasowy

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym:

Colman Domingo , "Cztery pory roku" Paul W. Downs , "Hacks" Harrison Ford , "Terapia bez trzymanki" Nick Offerman , "Margo jest spłukana" Stephen Root , "Wdowia zatoka" Michael Urie , "Terapia bez trzymanki"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym:

Dale Dickey , "Wdowia zatoka" Hannah Einbinder , "Hacks" Janelle James , "Misja: Podstawówka" Kate O'Flynn , "Wdowia zatoka" Michelle Pfeiffer , "Margo jest spłukana" Megan Stalter , "Hacks" Jessica Williams , "Terapia bez trzymanki"

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

Riz Ahmed , "Bait" Jason Bateman , "Black Rabbit" Oscar Isaac , "Awantura" Charlie Hunnam , "Potwór: Historia Eda Geina" Matthew Rhys , "Bestia we mnie"

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

REKLAMA

Claire Danes , "Bestia we mnie" Carey Mulligan , "Awantura" Sally Field , "Niezwykle szlachetne stworzenia" Sarah Pidgeon , "Love Story John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette" Sarah Snook , "To jej wina"

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

Jason Bateman , "DTF St. Louis" Richard Gadd , "Półbrat" David Harbour , "DTF St. Louis" Richard Jenkins , "DTF St. Louis" Nick Offerman , "Śmierć od pioruna"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym:

Linda Cardellini , "DTF St. Louis" Dakota Fanning , "To jej wina" Laurie Metcalf , "Potwór: Historia Eda Geina" Joy Sunday , "DTF St. Louis" Yuh-Jung Youn , "Awantura" Constance Zimmer , "Love Story John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette"