W pierwszej połowie roku obrodziło świetnymi serialami Fot. Kadry z seriali "Rycerz Siedmiu Królestw" i "Margo jest spłukana" / montaż: naTemat

Rozpoczął się lipiec, dlatego czas na ranking najlepszych seriali ostatnich sześciu miesięcy. Wybór wcale nie był łatwy – 2026 rok do tej pory wyjątkowo nas rozpieszcza. Będzie różnorodnie, bo są tu i lekarze, i czarodzieje, hokeiści, a nawet rycerze. A to dopiero pierwsza połowa roku!

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Gorąca rywalizacja

Connor Storrie w serialu "Gorąca rywalizacja". Fot. materiał prasowy

Choć świat zakochał się w "Heated Rivalry" pod koniec ubiegłego roku, Shane Hollander i Ilya Rozanov zawędrowali na polskie ekrany dopiero w lutym. Ekranizacja powieści Rachel Reid o hokeistach, którzy przez lata spotykają się w ukryciu przed światem, spokojnie mogła okazać się tandetą. Na szczęście za sterami stanął Jacob Tierney, który z tego erotycznego romansu zrobił prawdziwe złoto. Pomogli mu rewelacyjni Connor Storrie i Hudson Williams, którzy mają wręcz kosmiczną chemię.

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"Gorąca rywalizacja" to romans surowy, bezkompromisowy i niepozbawiony goryczy, a jednocześnie niesamowicie czuły. To historia o odwadze i przełamywaniu stereotypów w świecie męskiego sportu, ale przede wszystkim przepiękna opowieść o miłości – a właściwie dwóch. Podczas gdy pierwsze cztery odcinki fundują emocjonalny rollercoaster (i bardzo dużo scen łóżkowych), dwa ostatnie składają serce na nowo. Comfort watch w najlepszym wydaniu.

Gdzie obejrzeć? HBO Max

Wdowia zatoka

Kate O’Flynn w serialu "Wdowia zatoka". Fot. materiał prasowy

Tęskno wam za Davidem Lynchem? "Wdowia Zatoka" jest duchowym spadkobiercą "Miasteczka Twin Peaks", który z komedii wyciąga to, co straszne, a z horroru to, co zabawne. Matthew Rhys ("Zawód: Amerykanin") wciela się w burmistrza nowoangielskiej wyspy, gdzie miejskie legendy wstają z martwych. W dziwacznym dziele Katie Dippold ("Parks and Recreation") obok wpływów mistrza surrealistycznego kina czuć też powiew twórczości H.P Lovecrafta.

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Gdzie obejrzeć? Apple TV

The Pitt (2. sezon)

Noah Wyle w serialu "The Pitt". Fot. materiał prasowy

Niewiele jest seriali, których drugi sezon jest równie dobry jak pierwszy, ale właśnie takim tytułem jest "The Pitt". Najlepszy obecnie serial medyczny z rewelacyjną obsadą, z Noah Wyle'em (gwiazdą kultowego "Ostrego dyżuru") na czele, znów nie bierze jeńców. Nowa odsłona znowu jest intensywna, emocjonalna i dynamiczna – w końcu mówimy o amerykańskim SOR-ze. To taki serial, którego jednocześnie nie chcesz oglądać (tyle bólu, tyle krwi...), a z drugiej strony czujesz, że nigdy nie chcesz przestać. Mogłoby się wydawać, że drugi sezon "The Pitt" wyczerpie formułę, ale skąd! Wciąż jest świeżo, autentycznie, po ludzku.

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Gdzie obejrzeć? HBO Max

Atelier spiczastych kapeluszy

Coco i Qifrey z serialu anime "Atelier spiczastych kapeluszy". Fot. materiał prasowy

"Atelier spiczastych kapeluszy" oczarowuje widzów kreską i klasycznym dla fantasy schematem "podróży bohatera", który zamknięto w ramach historii z rodzaju coming-of-age. Anime na podstawie mangi autorstwa Kamome Shirahamy jest urokliwą i dynamiczną opowieścią z pomysłowym systemem magii, w którym widać przebłyski geniuszu Brandona Sandersona.

Gdzie obejrzeć? Crunchyroll (Prime Video)

Dalsza część artykułu poniżej.

Ta inna siostra Bennet

Ella Bruccoleri, Dónal Finn i Indira Varma w serialu "Ta inna siostra Bennet". Fot. materiał prasowy

Udane urocze seriale wcale nie są częste, bo łatwo wpaść w tani sentymentalizm. Są jednak wyjątki i jednym z nich jest "Ta inna siostra Bennet" – produkcja BBC oparta na powieści Janice Hadlow, wariacji na temat "Dumy i uprzedzenia" Jane Austen. Opowieść o Mary Bennet, która w świadomości widzów do tej pory funkcjonowała jako "ta nudna" i "ta brzydka" siostra, to piękna historia o dojrzewaniu w rodzinie, która cię nie zauważa, wychodzeniu z cienia i odnajdywaniu własnej drogi.

To serial mądry, ciepły i idealnie wyważony: równie mocno wzrusza, co bawi, a jednocześnie nie ma w nim ani krzty tandety. Jest listem do wszystkich Mary na świecie, które są inne i przez to czują się gorsze. "Ta inna siostra Bennet" mówi: nie zmieniajcie się dla innych i brońcie swojego miejsca w świecie, bo macie do niego pełne prawo. Do tego dochodzą piękne zdjęcia i wyśmienite aktorstwo, na czele z rewelacyjną Ellą Bruccoleri ("Z pamiętnika położnej").

Gdzie obejrzeć? HBO Max

Margo jest spłukana

Elle Fanning w serialu "Margo jest spłukana". Fot. materiał prasowy

Utalentowana Elle Fanning ("Wartość sentymentalna") zostaje samotną matką pilnie potrzebującą pieniędzy. "Margo jest spłukana" to nietypowy serial o nietypowym macierzyństwie, który w życiowych absurdach odnajduje prawdziwą wrażliwość. Narracja pochłania bez reszty, a gra drugoplanowej obsady – zwłaszcza Michelle Pfeiffer ("Człowiek z blizną") i Nicka Offermana ("The Last of Us") – celuje wysoko, stając jedną z najlepszych w dzisiejszym streamingu.

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Gdzie obejrzeć? Apple TV

Rycerz Siedmiu Królestw

Dexter Sol Ansell, Peter Claffey i Tanzyn Crawford w serialu "Rycerz Siedmiu Królestw". Fot. materiał prasowy

Kameralny "Rycerz Siedmiu Królestw" ma zadatki na to, by stać się najlepszą adaptacją prozy George'a R.R. Martina w telewizji. Historia błędnego rycerza, który pragnie czynić dobro i pomagać uciśnionym, nie potrzebuje smoków, aby przyciągać tłumy przed ekrany telewizorów. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałby "Obłędny rycerz", gdyby wyszedł spod pióra amerykańskiego fantasty. Duncan Wysoki i jego giermek Jajo tworzą duet, który spadł nam prosto z nieba w tych jakże cynicznych czasach.

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