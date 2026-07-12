Kraków to nie tylko zabytki z przewodników. Fot. Shutterstock // Canva Pro / kasto // montaż: naTemat

Co zrobić, gdy wpada do nas znajomy z zagranicy i chce zobaczyć Kraków spoza przewodników turystycznych? Zebraliśmy 11 alternatywnych atrakcji, które pokażą to historyczne miasto z zupełnie innej strony – od podziemnych schronów, przez malownicze kamieniołomy, po ukryty bar.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Kiedy chcemy pokazać gościom Kraków, zwykle zabieramy ich na Stare Miasto, Wawel i Planty. To absolutna klasyka, którą oczywiście trzeba "zaliczyć" podczas pierwszej wizyty w dawnej stolicy Polski (tak jak najpyszniejsze krakowskie restauracje). Ale co zrobić, gdy znajomi wpadają już kolejny raz albo zamiast tradycyjnych zabytków wolą lokalny klimat i miejsca z charakterem? Przygotowaliśmy listę nieoczywistych atrakcji w Krakowie, które mogą zaskoczyć nawet jego stałych mieszkańców. Szukasz podobnych w Warszawie? Proszę bardzo.

Co zobaczyć w Krakowie? 11 nietypowych atrakcji

1. Pchli Targ pod Halą Targową: Absolutny klasyk krakowskiego weekendu. Można tu upolować stare winyle, zabytkowe aparaty, retro meble, unikalne pamiątki z epoki PRL-u i morze innych perełek. Odbywa się w każdą niedzielę – najlepiej przyjść już o 6 rano, żeby nikt nie sprzątnął nam sprzed nosa prawdziwych skarbów.

REKLAMA

2. Podziemna Nowa Huta: Kompleks ponad 250 obiektów ochronnych z okresu zimnej wojny. Główna trasa turystyczna prowadzona przez Muzeum Krakowa znajduje się na os. Szkolnym 22 i os. Szkolnym 37. Idealna opcja na lekcję historii poza głównym szlakiem turystycznym.

3. Park Zakrzówek i Skałki Twardowskiego: Jedna z najbardziej spektakularnych ucieczek od miejskiego zgiełku – przerobiony dawny kamieniołom z wapiennymi ścianami i intensywnie turkusową wodą. Pływające pomosty z basenami gromadzą latem tłumy, a nurkowie i wspinacze też mają tutaj prawdziwy raj.

REKLAMA

4. Kamieniołom Liban: Dziki teren ukryty tuż obok popularnego Kopca Krakusa. W latach 90. Steven Spielberg wybudował tu gigantyczną scenografię obozu Płaszów na potrzeby oscarowej "Listy Schindlera". Do dziś na dnie kamieniołomu stoją rdzewiejące filmowe wieże strażnicze oraz replika drogi ułożonej z nagrobków. Spektakularne miejsce dla amatorów industrialnych i postapokaliptycznych klimatów.

5. Pracownia i Muzeum Witrażu: Żywe muzeum w działającym nieprzerwanie od 1902 roku Krakowskim Zakładzie Witrażów. Zwiedzanie polega na wejściu w sam środek funkcjonującej pracowni artystycznej, gdzie artyści na twoich oczach tworzą szklane dzieła sztuki. Można tu również podziwiać witraże Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera.

REKLAMA

6. Mercy Brown Cocktails Jazz & Burlesque: Bar typu speakeasy, czyli ukryty koktajlbar, który nie ma żadnego szyldu. Aby wejść do środka, trzeba wejść do restauracji Smakołyki i znaleźć ukryte drzwi. Klimatyczne wnętrze urządzone jest w stylu lat 20. XX wieku. Regularnie odbywają się tam niebiletowane live music sessions, co jest dodatkową atrakcją.

Dalsza część artykułu poniżej.

7. Muzeum Katedry Anatomii UJ CM: Najstarsze i największe w Polsce muzeum tego typu, które zachwyci fanów ludzkiej biologii i nieco makabrycznych klimatów. Zawiera gigantyczną kolekcję ponad 2000 preparatów medycznych gromadzonych od XIX wieku. Wstęp do sal wystawowych jest ściśle ograniczony – zwiedzanie możliwe jest wyłącznie dla grup zorganizowanych po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami Katedry. W okresie wakacyjnym muzeum jest nieczynne, dlatego niestety nie pokażesz go znajomym latem.

8. Krakow Arcade Museum: Wymarzone miejsce dla wszystkich fanów starych gier. Znajdziesz tu interaktywną kolekcję ponad 150 klasycznych maszyn arcade i flipperów z lat 80. i 90. Po kupieniu jednego biletu, możesz grać na wszystkich automatach w muzeum. Klimat jak ze "Stranger Things" gwarantowany.

9. Ulica Józefa: Jedna z najbardziej klimatycznych ulic krakowskiego Kazimierza. Łączy ulicę Krakowską z ulicą Szeroką i niegdyś stanowiła serce dawnej dzielnicy żydowskiej. Ma niepowtarzalną, artystyczną atmosferę. Zamiast wybierać oklepane trasy, warto przespacerować się tą uliczką i zajrzeć do starych warsztatów rzemieślniczych, antykwariatów oraz kawiarni. Zajrzyjcie na podwórko kamienicy pod numerem 12, nazywane "najpiękniejszym podwórzem Kazimierza". Tutaj również kręcono wspomnianą "Listę Schindlera".

REKLAMA

10. Wzgórze Lasoty: Wzniesienie w dzielnicy Stare Podgórze, na którym można odpocząć i podziwiać panoramę Krakowa. To świetne miejsce na spacer lub piknik, ale Wzgórze Lasoty skrywa też kilka prawdziwych perełek. Kościółek św. Benedykta z XI wieku to najmniejszy kościół w Krakowie. Dawniej otwierano go tylko raz w roku, obecnie można go zwiedzać we wszystkie soboty wakacji. Warto zobaczyć również zabytkowy Fort 31 "Benedykt", wybudowany przez Austriaków, a także zajrzeć na plac Lasoty – jeden z najbardziej malowniczych zakątków Krakowa.