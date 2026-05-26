5 najciekawszych festiwali muzycznych w Polsce. Foto: Jack Flynn, Sterling Munksgard, Zoran Jesic/Shutterstock

Lato w Polsce to od lat sezon festiwalowy. Co roku fani dobrej muzyki mają spory problem: na scenach grają u nas najwięksi i ci mniej znani, dopiero stojący w przedpokoju do wielkiej sławy. Podpowiadamy pięć najciekawszych takich wydarzeń, na które warto wybrać się w tym roku.

Początek czerwca oznacza start sezonu festiwalowego. Zadowoleni będą i fani metalu, i ambitnej muzyki pop.

1. Mystic Festival, czyli coś dla fanów metalu

W dniach od 4 do 6 czerwca w Stoczni Gdańskiej odbędzie się Mystic Festival 2026. Jeżeli więc ktoś ma w swoim TOP 10 jakąś płytę Megadeth lub Behemotha lub uwielbia śledzić to, co dzieje się w metalowym podziemiu, musi się tego dnia pojawić na Pomorzu.

Gwiazdami Mystic będą również Black Label Society i Behemoth, ale obok nich zagra też cała masa mniej znanych artystów. Łącznie będzie można zobaczyć na żywo blisko 100 zespołów. Wystarczy wymienić A.A. Williams, jedną z najoryginalniejszych wokalistek ostatnich lat, Blood Incantation, którzy łączą muzykę a la Pink Floyd z death metalem czy indyjskie Bloodywood.

Polscy fani po raz kolejny będą mogli zobaczyć na żywo Mastodona czy szwedzkiego Marduka (tu pod sceną pojawią się tylko zwolennicy mocnych doznań). Wszystko uzupełnią m.in. Today is the Day, Coroner, jazzmeni z Ciśnienia, jazzmetalowe Shining czy Gaahls Wyrd.

Gratką dla fanów metalu z lat 90. będzie występ Cavalera, grupy Maxa i Igora Cavalerów, którzy przed laty stali na czele Sepultury. Na Mysticu zagrają cały album "Chaos A.D." tej legendarnej formacji. A jeżeli ktoś kochał nieistniejący już zespół Death, będzie zachwycony występem Death to All, formacji byłych muzyków tej legendarnej grupy.

2. Pol’and’Rock Festival, czyli najfajniejszy darmowy festiwal

Pol’and’Rock Festival 2026 odbędzie się w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia 2026 roku na terenie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Wydarzenie jest darmowe.

Co zobaczymy na żywo? Przede wszystkim zagra numetalowa gwiazda Godsmack, której występ uzupełnią Orbit Culture i Vended. Fanów polskiego rocka zaciekawią występy Dżemu, Myslovitz, Kobranocki czy Happysad. Z pewnością wielu melomanów stanie pod sceną na koncertach L.U.C. & Rebel Babel Orchestra, czyli autorów słynnej muzyki do "Chłopów", Darii ze Śląska, Dziwnej Wiosny czy Voo Voo.

Jeżeli pamiętacie wczesne lata dwutysięczne, z pewnością chętnie posłuchacie na żywo Ewelinę Flintę (powróciła z nową płytą, na której gra rocka). Nie można zapomnieć o niedawno ogłoszonym występie reaktywowanego Lipali. To ponownie porcja mocnego grania dla fanów przesterowanych gitar. A to nie wszystko. Zapewne występy kolejnych artystów zostaną ogłoszone wkrótce. Przed podjęciem decyzji, czy jechać na festiwal Jurka Owsiaka, warto sprawdzić nasz przewodnik.

3. Open'er Festival, czyli najwięksi zagrają w Polsce

W dn. 1-4 lipca na Lotnisku Gdynia-Kosakowo odbędzie się Open'er Festival, czyli jeden z największych i najpopularniejszych festiwali w Polsce. Tym razem ciekawą propozycję otrzymają fani rocka i ambitnego popu.

I tak na żywo będzie można zobaczyć m.in. Florence + The Machine, The xx, Nicka Cave'a & The Bad Seeds czy The Cure. Wielbiciele elektroniki zapewne nie mogą doczekać się setu Calvina Harrisa, a k-popu – Jennie z Blackpink. To jednak mały procent stale rosnącej listy wykonawców, którzy zagrają w Gdyni.

4. OFF Festival Katowice, czyli na offowo

Fani alternatywnej muzyki mogą z kolei wybrać się do Katowic. W dniach od 7 do 9 sierpnia 2026 roku w Dolinie Trzech Stawów odbędzie się OFF Festival.

Lista artystów, którzy zagrają w stolicy Śląska jest bardzo długa. Czubek góry lodowej to The Flaming Lips, Yung Lean & Bladee, Amyl and the Sniffers, Oklou, Black Country, New Road, Arthur Verocai & AUKSO Orchestra czy Deafheaven.

"Po wyprzedanym i wyjątkowym pod wieloma względami OFF-ie 2025, nie mogę się już doczekać kolejnej edycji, na której ponownie zobaczymy znakomitych artystów z różnych stron świata i prezentujących najciekawsze brzmienia sceny alternatywnej. Także ponownie – wielu z nich zagra w Polsce po raz pierwszy, dzięki naszemu zaproszeniu do Katowic", zachęca dyrektor artystyczny, Artur Rojek.

5. Summer Dying Loud 2026 – dowiesz się, co piszczy w podziemiu

Z kolei w dn. 3-5.09.2026 r. w MOSIR w Aleksandrowie Łódzkim zagrają gwiazdy metalowej i do tego bardziej podziemnej sceny. "Komercha" to w tym środowisku największe przekleństwo!

Jedną z gwiazd będzie blackmetalowy Satyricon. Wyjątkowy koncert zagra Nergal, tym razem bez Behemotha, ale z grupą Misþyrming. Wspólnie wykonają na żywo legendarny debiut zespołu Adama Darskiego, "Sventevith (Storming Near the Baltic)". Interesująco zapowiada się występ Blaze'a Bayley'a, byłego wokalisty Iron Maiden. Fanów bardziej klasycznego thrash metalu zachwycą zapewne muzycy z Destruction.

