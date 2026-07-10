"Grupa zadaniowa" doczeka się crossovera z "Mare z Easttown". Nagrodzona telewizyjnym Oscarem aktorka powtórzy znaną rolę Fot. materiał prasowy

HBO dorobił się w ostatnich latach dwóch świetnych seriali kryminalnych, które stworzył Brad Ingelsby. Miłośnicy gatunku będą w siódmym niebie, ponieważ oba jego tytuły staną się jednością. Drugi sezon "Grupy zadaniowej" z Markiem Ruffalo połączy się z uniwersum innej produkcji giganta streamingu, sprowadzając z powrotem na mały ekran aktorkę, która powtórzy nagrodzoną Emmy rolę.

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Biblioteki serwisów streamingowych są systematycznie zasypywane kryminałami, choć niewiele z nich utrzymuje naprawdę wysoki poziom. HBO ma jednak bardzo dobrą wiadomość dla widzów, którzy poszukują wciągających historii z rewelacyjnym aktorstwem i świetnie rozpisanymi postaciami. Dwa uwielbiane seriale spod szyldu amerykańskiej sieci kanałów telewizyjnych doczekają się crossovera. Na lepszą wiadomość nie mogliśmy liczyć.

2. sezon "Grupy zadaniowej" łączy się z "Mare z Easttown". Wraca nagrodzona telewizyjnym Oscarem aktorka

"Grupa zadaniowa", która właśnie otrzymała sześć nominacji do 78. nagród Emmy, niebawem powróci z drugim sezonem na platformę HBO Max. Pierwsza odsłona śledzi losy Toma Brandisa – byłego księdza, a obecnie funkcjonariusza FBI, który przewodzi grupie operacyjnej na tropie sprawców serii napadów rabunkowych na przedmieściach Filadelfii. W pracy myśli federalnego agenta zaprzątają problemy osobiste. Jego adoptowany syn czeka w więzieniu na wyrok.

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Mark Ruffalo – Hulk z filmów Marvel Cinematic Universe i gwiazdor "Biednych istot" Jorgosa Lantimosa – powtórnie wcieli się w lidera tytułowej drużyny, który tym razem będzie mieć na pieńku z szanowanym agentem DEA (Agencji do Walki z Narkotykami). Rywala Toma Brandisa zagra Mahershala Ali, dwukrotny zdobywca Oscara (za "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa i "Green Book" Petera Farrelly'ego) i pierwszy muzułmański aktor wyróżniony przez Amerykańską Akademię Filmową. Na tym nie kończą się rewelacje.

Jak donosi portal branżowy Deadline, druga odsłona "Grupy zadaniowej" będzie powiązana z wcześniejszym serialem Brada Ingelsby'ego, czyli świetną "Mare z Easttown". W nadchodzących odcinkach u boku Ruffalo i Aliego wystąpi Julianne Nicholson, która powtórzy rolę Lori Ross, najlepszej przyjaciółki Mare Sheehan, której mąż (SPOILER!) miał romans z nastoletnią Erin McMenamin.

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W obsadzie kontynuacji "Grupy zadaniowej" zobaczymy również: Harry'ego Mellinga (Dudleya Dursleya z filmowej serii "Harry Potter"), Adama Nagaitisa ("Terror", "Czarnobyl"), Aminah Nieves ("1923") oraz Édgara Ramíreza ("Dziewczyna z pociągu"). Po ostatnich wieściach fani liczą, że do wspomnianych aktorów dołączy Kate Winslet ("Titanic"), której powierzono tytułową rolę w "Mare z Easttown".

Przypomnijmy, że hit z brytyjską aktorką skupiał się na życiu detektywki, która po rozwodzie nie umie się dogadać zarówno z matką, jak i własną córką. "W tym życiowym chaosie nagle pojawia się kolejne zawodowe wyzwanie, którego Mare wolałaby uniknąć: dochodzi do brutalnego morderstwa nastoletniej dziewczyny i młodej matki, córki znajomych" – pisaliśmy wcześniej w naTemat.