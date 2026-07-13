"Love is Blind: Polska" powróci Fot. Netflix

To było oczywiste, ale jest już oficjalne: "Love is Blind: Polska" będzie miał drugi sezon. Do hitu Netfliksa ruszył już casting. Wiadomo, co trzeba zrobić, żeby zasiąść w kabinach i wydeptać (lun nie) sobie drogę do ołtarza.

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2. sezon "Love is Blind: Polska" potwierdzony

Sukces "Love is Blind: Polska", w którym wzięło udział 30 uczestników, przekroczył oczekiwania, show tygodniami nie znikało z topki Netfliksa, a o "auu!" i fotowoltaice mówiła cała Polska. Można było się więc spodziewać, że drugi sezon to oczywistość. I faktycznie – Netflix właśnie go potwierdził.

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– Od premiery "Love is Blind: Polska" nie schodziło z czołówki najchętniej oglądanych tytułów w serwisie. Widzowie w całym kraju przeżywali ten eksperyment razem z uczestnikami – ich wzruszenia, wątpliwości i decyzje. Tak ogromne zaangażowanie odbiorców sprawia, że chcemy dalej dostarczać jakościowe historie i prawdziwe emocje. Druga edycja będzie kolejną szansą, by sprawdzić, czy we współczesnym świecie miłość może zacząć się od samej rozmowy i być rzeczywiście ślepa – mówi Ola Nadzieja, menedżerka odpowiedzialna za rozwój formatów rozrywkowych oraz produkcji typu non-fiction w Netflixie.

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Dodajmy, że prowadzący Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona (popularne małżeństwo z prawie siedmioletnim stażem) zasugerowali kolejną odsłonę w odcinku specjalnym "Reunion". "Dziękujemy też wszystkim, którzy byli z naszymi parami w tej szalonej podróży. 'Love Is Blind: Polska' sezon pierwszy właśnie się skończył. Ale do zobaczenia następnym razem" – powiedzieli wówczas. Dopiero teraz dostaliśmy jednak oficjalne potwierdzenie od Netfliksa.

Jak zgłosić się do "Love is Blind: Polska 2"? Casting wystartował

Casting do drugiej edycji "Love is Blind: Polska" już trwa. Jak się zgłosić do programu?

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"Jeśli wiesz, czego chcesz od życia i jesteś gotowy/gotowa na kolejny krok, zgłoś się na casting. Netflix poszukuje kobiet i mężczyzn, którzy pragną stworzyć trwały, oparty na głębokim uczuciu związek na całe życie. Aby zgłosić się na casting do Love is Blind: Polska, wypełnij formularz zgłoszeniowy – https://shortaudition.net/LOVE-IS-BLIND-POLSKA-2 – i daj sobie szansę na miłość!" – czytamy w komunikacie Netfliksa.

Dalsza część artykułu poniżej.

A na czym polega randkowe show (nazywane przez Netfliksa eksperymentem)? W "Love Is Blind" uczestnicy najpierw poznają się w specjalnych kabinach, gdzie mogą ze sobą rozmawiać, ale się nie widzą. Jeśli pojawi się między nimi więź, mogą się zaręczyć – dopiero wtedy spotykają się twarzą w twarz.

Później zamieszkują razem i sprawdzają swoją relację w codziennym życiu. Ostatecznie przy ołtarzu decydują, czy chcą powiedzieć sobie "tak". Podczas gdy wiele par zastanawia się latami, kiedy najlepiej wziąć ślub, bohaterowie programu muszą więc odpowiedzieć sobie na to pytanie po zaledwie kilku tygodniach znajomości.

Przypomnijmy, że w pierwszej polskiej edycji programu przed ołtarzem stanęły dwie pary: Daria i Filip oraz Marta i Damian. Ta druga relacja nie przetrwała próby czasu – Marta i Damian rozstali się już reunionie. Przetrwało natomiast małżeństwo Darii i Filipa.