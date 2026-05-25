"Love is Blind: Polska" odniosło ogromny sukces i szybko stało się nad Wisłą popkulturowym fenomenem. Czy będzie drugi sezon? Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona mogli ujawnić to w odcinku "Reunion".

Czy będzie 2. sezon "Love is Blind: Polska"?

Sukces "Love is Blind: Polska", w którym wzięło udział 30 uczestników, przekroczył oczekiwania – show nie znika z topki Netfliksa, co wywołuje pytania, czy będzie drugi sezon. Patrząc na fenomen programu, wydaje się to oczywistością, choć gigant streamingu niczego na razie nie potwierdził.

Prowadzący Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona – popularne małżeństwo z prawie siedmioletnim stażem – mogli się jednak wygadać w odcinku specjalnym "Reunion".

"Dziękujemy też wszystkim, którzy byli z naszymi parami w tej szalonej podróży. 'Love Is Blind: Polska' sezon pierwszy właśnie się skończył. Ale do zobaczenia następnym razem" – powiedzieli, co może sugerować, że fani doczekają się kolejnych odsłon hitu.

Reunion "Love is Blind" ujawnił, czyje małżeństwo przetrwało

W finałowym odcinku pierwszej polskiej edycji programu "Love is Blind" Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil "Uno" i Julia stanęli na ślubnym kobiercu. Na ślub zdecydowały się dwie pary, a niedzielny odcinek "Reunion" – który został nagrany rok po finale – ujawnił, czyje małżeństwo przetrwało. Okazuje się, że oba.

Choć Marta i Damian nie pojawili się osobiście w studiu podczas reunionu "Love is Blind: Polska", pokazano specjalny materiał. Małżonkowie zdradzili, że już dwa tygodnie po ślubie zamieszkali razem i dziś tworzą szczęśliwy związek. Wspólnie wychowują też swoje psy.

Daria i Filip niemal od razu po ślubie zaczęli wspólne życie pod jednym dachem. W ciągu ostatnich miesięcy dużo podróżowali i odwiedzili razem aż cztery kraje. Co więcej, mimo początkowego sceptycyzmu bliskich Filipa wobec jego udziału w show, Daria poznała rodzinę męża, a z materiału wynikało, że ich relacje układają się bardzo dobrze.

