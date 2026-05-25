"Love is Blind: Polska" odniosło ogromny sukces i szybko stało się nad Wisłą popkulturowym fenomenem. Czy będzie drugi sezon? Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona mogli ujawnić to w odcinku "Reunion".
Sukces amerykańskiego "Love is Blind" z 2020 roku był tak ogromny, że reality show Netfliksa doczekało się własnych wersji w wielu krajach, m.in. w Japonii, Brazylii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Niemczech, Argentynie (gdzie uczestnik show został skazany na 15 lat więzienia za próbę zab*jstwa żony, którą poznał na planie), Francji czy we Włoszech. W 2026 roku przyszła kolej na Polskę – nadwiślańska edycja dołączyła do grona randkowych reality show na Netflix w stylu "Love Never Lies Polska".
Czy będzie 2. sezon "Love is Blind: Polska"?
Sukces "Love is Blind: Polska", w którym wzięło udział 30 uczestników, przekroczył oczekiwania – show nie znika z topki Netfliksa, co wywołuje pytania, czy będzie drugi sezon. Patrząc na fenomen programu, wydaje się to oczywistością, choć gigant streamingu niczego na razie nie potwierdził.
Prowadzący Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona – popularne małżeństwo z prawie siedmioletnim stażem – mogli się jednak wygadać w odcinku specjalnym "Reunion".
"Dziękujemy też wszystkim, którzy byli z naszymi parami w tej szalonej podróży. 'Love Is Blind: Polska' sezon pierwszy właśnie się skończył. Ale do zobaczenia następnym razem" – powiedzieli, co może sugerować, że fani doczekają się kolejnych odsłon hitu.
Reunion "Love is Blind" ujawnił, czyje małżeństwo przetrwało
W finałowym odcinku pierwszej polskiej edycji programu "Love is Blind" Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil "Uno" i Julia stanęli na ślubnym kobiercu. Na ślub zdecydowały się dwie pary, a niedzielny odcinek "Reunion" – który został nagrany rok po finale – ujawnił, czyje małżeństwo przetrwało. Okazuje się, że oba.
Choć Marta i Damian nie pojawili się osobiście w studiu podczas reunionu "Love is Blind: Polska", pokazano specjalny materiał. Małżonkowie zdradzili, że już dwa tygodnie po ślubie zamieszkali razem i dziś tworzą szczęśliwy związek. Wspólnie wychowują też swoje psy.
Daria i Filip niemal od razu po ślubie zaczęli wspólne życie pod jednym dachem. W ciągu ostatnich miesięcy dużo podróżowali i odwiedzili razem aż cztery kraje. Co więcej, mimo początkowego sceptycyzmu bliskich Filipa wobec jego udziału w show, Daria poznała rodzinę męża, a z materiału wynikało, że ich relacje układają się bardzo dobrze.
Dla tych, którzy nie wiedzą: w "Love Is Blind" uczestnicy najpierw poznają się w specjalnych kabinach, gdzie mogą ze sobą rozmawiać, ale się nie widzą. Jeśli pojawi się między nimi więź, mogą się zaręczyć – dopiero wtedy spotykają się twarzą w twarz. Później zamieszkują razem i sprawdzają swoją relację w codziennym życiu. Ostatecznie przy ołtarzu decydują, czy chcą powiedzieć sobie "tak". Podczas gdy wiele par zastanawia się latami, kiedy najlepiej wziąć ślub, bohaterowie programu muszą więc odpowiedzieć sobie na to pytanie po zaledwie kilku tygodniach znajomości.