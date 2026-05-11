Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali 18. edycję "Tańca z gwiazdami". Tuż po ogłoszeniu werdyktu aktor nie krył wzruszenia i podziękował swojej partnerce Elizie za miesiące, podczas których samodzielnie opiekowała się ich 6-miesięczną córką. Zwycięzca zdradził też, na co przeznaczy wygrane 200 tysięcy złotych.
Urodzony w 1992 roku Gamou Fall jest synem Polki i Senegalczyka, który kilkadziesiąt lat temu przyjechał do Polski na studia. Zanim trafił do świata showbiznesu, trenował karate, futbol amerykański i MMA. W 2020 roku zadebiutował w federacji Fame MMA, ale dziś coraz mocniej rozwija się jako aktor.
Widzowie mogą kojarzyć go z takich produkcji jak "Sexify", "Dziewczyna i kosmonauta", "Kontrola", "Pierwsza miłość" czy filmów "Teściowie 2", "Bokser" i "Zgon przed weselem". Zagra też w "Znieczuleniu", serialu medycznym Netfliksa z Leszkiem Lichotą.
Gamou Fall wygrał "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie zwrócił się do swojej partnerki
W finale "Tańca z gwiazdami" Fall od początku mógł liczyć na ogromne wsparcie swojej partnerki Elizy, która zasiadła na widowni. Nie ukrywała emocji i gorąco kibicowała ukochanemu podczas obu finałowych występów. W rozmowie ze współprowadzącą show Pauliną Sykut-Jeżyną przyznała, że ostatnie miesiące były dla ich rodziny ogromnym wyzwaniem.
– Duży stres co niedzielę, już chciałam tylko położyć małą spać, żeby móc Gamou obejrzeć. Ja wiem, że Gamou robił to dla nas, w dwójkę się bardzo poświęciliśmy, ale w dobrej wierze – mówiła Eliza, która wraz z Gamou ma półroczną córkę.
Sam zwycięzca podczas przemowy po odebraniu Kryształowej Kuli zwrócił się przede wszystkim do swojej partnerki. Nie krył wzruszenia i podkreślił, że wygrana należy również do niej. – Najważniejsze – moja Eliza, bo nie byłbym tutaj, gdyby nie ona. Mamy 6-miesięczną córkę, od 4,5 miesiąca wychowuje ją praktycznie sama. Jest wielką bohaterką i to jest nasze zwycięstwo. Kocham cię nad życie i wszystko, co robię i będę robił, jest dla was – powiedział ze sceny.
Gamou Fall wyjawił, co zrobi z 200 tysiącami złotych wygranej w "Tańcu z gwiazdami"
Oprócz Kryształowej Kuli Gamou Fall wygrał również 200 tysięcy złotych. W rozmowie z serwisem Pomponik zdradził już, co zrobi z pieniędzmi. – Zainwestuję w moją rodzinę, w moją córkę. Mam sześciomiesięczną, najpiękniejszą na świecie córeczkę, więc teraz nareszcie wrócę do domu i będę mógł być tatą. (...) Wszystko, co tutaj wygrałem, przeznaczę na nią – wyznał.
Z kolei Hanna Żudziewicz, taneczna partnerka Falla, która otrzymała 100 tysięcy złotych, przyznała, że być może część wygranej przeznaczy na remont domu. Najpierw chce jednak ustalić plany z mężem Jackiem Jeschkem, który w obecnej edycji "Tańca z gwiazdami" tańczył z Magdaleną Boczarską.
Przypomnijmy, że freestyle Boczarskiej i Jeschkego był jednym z najbardziej emocjonujących momentów finału "Tańca z gwiazdami". Aktorka rozpoczęła występ w cielistej bieliźnie, a dopiero później założyła czerwoną sukienkę. W pewnym momencie do choreografii dołączył również Mateusz Banasiuk, partner aktorki.
Po zakończeniu tańca kamery pokazały na widowni wzruszoną Julię Wieniawę, która ocierała łzy. Jeszcze większe emocje pojawiły się podczas ocen jurorów, którzy nagrodzili parę owacjami na stojąco. Rafał Maserak nazwał finałowy występ Boczarskiej i Jeschkego "teatrem tańca".
18. edycja "Tańca z gwiazdami" obfitowała w emocje. W półfinale – jeszcze przed odczytaniem wyników – z programu zrezygnował Piotr Kędzierski, który był wielokrotnie krytykowany za swoje taneczne umiejętności, a mimo to... przechodził dalej. Show po raz pierwszy zaprezentowało też popularną w brytyjskiej wersji "Tańca" improwizację taneczną. Nie zabrakło też stresujących dogrywek.