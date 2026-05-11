Gamou Fall wzruszył w "Tańcu z gwiazdami" Fot. Mieszko Piętka / AKPA/ bezpłatne materiały prasowe w ramach relacji z wydarzenia

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali 18. edycję "Tańca z gwiazdami". Tuż po ogłoszeniu werdyktu aktor nie krył wzruszenia i podziękował swojej partnerce Elizie za miesiące, podczas których samodzielnie opiekowała się ich 6-miesięczną córką. Zwycięzca zdradził też, na co przeznaczy wygrane 200 tysięcy złotych.

Urodzony w 1992 roku Gamou Fall jest synem Polki i Senegalczyka, który kilkadziesiąt lat temu przyjechał do Polski na studia. Zanim trafił do świata showbiznesu, trenował karate, futbol amerykański i MMA. W 2020 roku zadebiutował w federacji Fame MMA, ale dziś coraz mocniej rozwija się jako aktor.

Widzowie mogą kojarzyć go z takich produkcji jak "Sexify", "Dziewczyna i kosmonauta", "Kontrola", "Pierwsza miłość" czy filmów "Teściowie 2", "Bokser" i "Zgon przed weselem". Zagra też w "Znieczuleniu", serialu medycznym Netfliksa z Leszkiem Lichotą.

W finale "Tańca z gwiazdami" Fall od początku mógł liczyć na ogromne wsparcie swojej partnerki Elizy, która zasiadła na widowni. Nie ukrywała emocji i gorąco kibicowała ukochanemu podczas obu finałowych występów. W rozmowie ze współprowadzącą show Pauliną Sykut-Jeżyną przyznała, że ostatnie miesiące były dla ich rodziny ogromnym wyzwaniem.

– Duży stres co niedzielę, już chciałam tylko położyć małą spać, żeby móc Gamou obejrzeć. Ja wiem, że Gamou robił to dla nas, w dwójkę się bardzo poświęciliśmy, ale w dobrej wierze – mówiła Eliza, która wraz z Gamou ma półroczną córkę.

Gamou Fall z rodziną Fot. Paweł Wrzecion / AKPA/ bezpłatne materiały prasowe w ramach relacji z wydarzenia

Sam zwycięzca podczas przemowy po odebraniu Kryształowej Kuli zwrócił się przede wszystkim do swojej partnerki. Nie krył wzruszenia i podkreślił, że wygrana należy również do niej. – Najważniejsze – moja Eliza, bo nie byłbym tutaj, gdyby nie ona. Mamy 6-miesięczną córkę, od 4,5 miesiąca wychowuje ją praktycznie sama. Jest wielką bohaterką i to jest nasze zwycięstwo. Kocham cię nad życie i wszystko, co robię i będę robił, jest dla was – powiedział ze sceny.

Oprócz Kryształowej Kuli Gamou Fall wygrał również 200 tysięcy złotych. W rozmowie z serwisem Pomponik zdradził już, co zrobi z pieniędzmi. – Zainwestuję w moją rodzinę, w moją córkę. Mam sześciomiesięczną, najpiękniejszą na świecie córeczkę, więc teraz nareszcie wrócę do domu i będę mógł być tatą. (...) Wszystko, co tutaj wygrałem, przeznaczę na nią – wyznał.

Z kolei Hanna Żudziewicz, taneczna partnerka Falla, która otrzymała 100 tysięcy złotych, przyznała, że być może część wygranej przeznaczy na remont domu. Najpierw chce jednak ustalić plany z mężem Jackiem Jeschkem, który w obecnej edycji "Tańca z gwiazdami" tańczył z Magdaleną Boczarską.

Przypomnijmy, że freestyle Boczarskiej i Jeschkego był jednym z najbardziej emocjonujących momentów finału "Tańca z gwiazdami". Aktorka rozpoczęła występ w cielistej bieliźnie, a dopiero później założyła czerwoną sukienkę. W pewnym momencie do choreografii dołączył również Mateusz Banasiuk, partner aktorki.