Zwiastun "Lalki" wskazuje na dwie rzeczy Fot. materiały prasowe

W sieci zadebiutował pierwszy teaser "Lalki" z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską. Po obejrzeniu półtoraminutowego zwiastuna nasuwają się przynajmniej dwa wnioski. Film wygląda widowiskowo, ale jedna rzecz budzi obawy.

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Film "Lalka" wyreżyserował Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"), który napisał scenariusz wspólnie z Łukaszem Światowcem i Radosławem Drabikiem. Jak zapowiadają, to "realizowana z niezwykłym rozmachem poruszająca historia miłosna, ale także bogactwo postaci, których losy przeniosą widzów do XIX-wiecznej Warszawy w sposób, jakiego jeszcze nie było na polskim ekranie".

Na ekranie zobaczymy iście gwiazdorską obsadę. W rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński ("Jack Strong", "Teściowie"), a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska ("Chłopi", "Ministranci"). Na ekranie zobaczymy również m.in. Marka Kondrata, który powrócił przed kamerę po 16 latach, Andrzeja Seweryna, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Karolinę Gruszkę, Borysa Szyca, Macieja Stuhra, Filipa Pławiaka, Dawida Ogrodnika, Pawła Wilczaka i Andrzeja Chyrę.

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Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki, romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem. "Lalka" oficjalny opis filmu

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Pierwszy zwiastun "Lalki" sugeruje, że film z Dorocińskim będzie bardzo wierny książce Bolesława Prusa

Pierwszy teaser, który w czwartek zadebiutował w sieci, nie pozostawia wątpliwości: filmowa "Lalka" naprawdę miała imponujący budżet (podobnie zresztą jak trzeci sezon "1670" Netfliksa). Scenografia i kostiumy śmiało mogą konkurować z największymi brytyjskimi filmami kostiumowymi, co spełnia obietnicę producentów.

"'Lalka' to film zrealizowany z hollywoodzkim rozmachem. Superprodukcja, która w polskim kinie zdarza się raz na kilka dekad. Epicki, pełen emocji, ze znakomitą muzyką, imponującą scenografią, olśniewającymi kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Przygotowania do realizacji zajęły 2 lata. Do filmu zaangażowano czołowych polskich twórców, aktorów i ponad 3000 statystów. Praca na planie trwała 5 miesięcy, podczas których zrealizowano 60 dni zdjęciowych. (...) Film realizowano w 48 lokacjach w całej Polsce" – zapowiadali.

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Dodajmy, że autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny. Kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia charakteryzacja Anety Brzozowskiej. Efekt? Na zwiastun aż miło się patrzy, zwłaszcza że co chwilę na ekranie pojawia się kolejna znana twarz.

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