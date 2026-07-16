W sieci zadebiutował pierwszy teaser "Lalki" z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską. Po obejrzeniu półtoraminutowego zwiastuna nasuwają się przynajmniej dwa wnioski. Film wygląda widowiskowo, ale jedna rzecz budzi obawy.
Film "Lalka" wyreżyserował Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"), który napisał scenariusz wspólnie z Łukaszem Światowcem i Radosławem Drabikiem. Jak zapowiadają, to "realizowana z niezwykłym rozmachem poruszająca historia miłosna, ale także bogactwo postaci, których losy przeniosą widzów do XIX-wiecznej Warszawy w sposób, jakiego jeszcze nie było na polskim ekranie".
Na ekranie zobaczymy iście gwiazdorską obsadę. W rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński ("Jack Strong", "Teściowie"), a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska ("Chłopi", "Ministranci"). Na ekranie zobaczymy również m.in. Marka Kondrata, który powrócił przed kamerę po 16 latach, Andrzeja Seweryna, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Karolinę Gruszkę, Borysa Szyca, Macieja Stuhra, Filipa Pławiaka, Dawida Ogrodnika, Pawła Wilczaka i Andrzeja Chyrę.
"Lalka"
oficjalny opis filmu
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Pierwszy zwiastun "Lalki" sugeruje, że film z Dorocińskim będzie bardzo wierny książce Bolesława Prusa
Pierwszy teaser, który w czwartek zadebiutował w sieci, nie pozostawia wątpliwości: filmowa "Lalka" naprawdę miała imponujący budżet (podobnie zresztą jak trzeci sezon "1670" Netfliksa). Scenografia i kostiumy śmiało mogą konkurować z największymi brytyjskimi filmami kostiumowymi, co spełnia obietnicę producentów.
"'Lalka' to film zrealizowany z hollywoodzkim rozmachem. Superprodukcja, która w polskim kinie zdarza się raz na kilka dekad. Epicki, pełen emocji, ze znakomitą muzyką, imponującą scenografią, olśniewającymi kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Przygotowania do realizacji zajęły 2 lata. Do filmu zaangażowano czołowych polskich twórców, aktorów i ponad 3000 statystów. Praca na planie trwała 5 miesięcy, podczas których zrealizowano 60 dni zdjęciowych. (...) Film realizowano w 48 lokacjach w całej Polsce" – zapowiadali.
Dodajmy, że autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny. Kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia charakteryzacja Anety Brzozowskiej. Efekt? Na zwiastun aż miło się patrzy, zwłaszcza że co chwilę na ekranie pojawia się kolejna znana twarz.
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Po obejrzeniu półtoraminutowego teasera nasuwa się też drugi wniosek: filmowa "Lalka" będzie wierna prozie Bolesława Prusa. Literacki język i ekspresyjna gra aktorów przywodzą jednak na myśl teatralną scenę, co może budzić spore obawy. Jeśli był to zamierzony zabieg, możemy dostać immersyjne widowisko osadzone w epoce. Jeśli nie... patetyczny efekt może się okazać daleki od zamierzonego, a nawet niezamierzenie komiczny. Raczej nie ma również wątpliwości, że jedną z głównych grup docelowych będą szkoły i starsza widownia.
Zupełnie inaczej prezentuje się na tym tle serial "Lalka", który zadebiutuje na Netfliksie 16 września i sprawia wrażenie szalonej, współczesnej wariacji na temat dzieła Prusa, która oburzy nie tylko literackich purystów. Z kolei film wejdzie do kin 30 września. Wrześniowy pojedynek dwóch "Lalek" zapowiada się na jedno z najciekawszych wydarzeń marketingowych w historii polskiej kinematografii, a wręcz polski Barbenheimer.