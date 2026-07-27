Lupita Nyong'o zagrała świetnie w horrorze twórcy "Uciekaj!". To jej najlepsza rola Fot. materiał prasowy

Kilka lat po zdobyciu Oscara za "Zniewolonego" Lupita Nyong'o zagrała najważniejszą rolę w swojej karierze. I to podwójną! W 2019 roku kenijska aktorka wystąpiła przed kamerą Jordana Peele'a – reżysera "Uciekaj!" – w horrorze o sobowtórach, który ma drugie dno.

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W 2014 roku Lupita Nyong'o zachwyciła Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej swoją kreacją w dramacie historycznym "Zniewolony" Steve'a McQueena, za który sięgnęła po Oscara w aktorskiej kategorii drugoplanowej. Od tamtej pory filmografia gwiazdy zapełniła się filmami Marvel Cinematic Universe, "Gwiezdnymi wojnami", dziecięcymi animacjami oraz "Odyseją" Christophera Nolana, w której powierzono jej role Heleny Trojańskiej i jej siostry Klitajmestry.

Zdaniem wielu kinomanów za najlepszy występ Lupity Nyong'o uchodzi ten, o którym mało się mówi. Horror o sobowtórach doczekał się miana niedocenionego arcydzieła grozy.

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Lupita Nyong'o gra najlepiej w horrorze "To my" Jordana Peele'a

Zanim Jordan Peele zaprezentował publiczności swój reżyserski debiut pod tytułem "Uciekaj!", w duecie z Keeganem-Michaelem Keyem bawił telewidzów na antenie Comedy Central. Horror psychologiczny z 2017 roku, który tak jak "Grzesznicy" Ryana Cooglera stanowił komentarz dotyczący systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych, sięgnął po Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, czyniąc z Peele'a pierwszego czarnoskórego laureata w tej kategorii.

Po "Uciekaj!" reżyser nie porzucił kina grozy. Nakręcił horror "To my" z utalentowaną Nyong'o w podwójnej roli głównej. Adelaide Thomas pamięta, jak w dzieciństwie odwiedziła z rodzicami park rozrywki przy plaży Santa Cruz, gdzie natknęła się na swojego doppelgängera. Od tamtego spotkania minęły trzy dekady. Adelaide ma męża i dwójkę dzieci, z którymi właśnie wybiera się na wakacje. W trakcie urlopu dochodzi do serii mrożących krew w żyłach zdarzeń. Z każdą kolejną niewyjaśnioną sytuacją robi się coraz gorzej.

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W "To my" Nyong'o wciela się w dwie kobiety, które wyglądają identycznie, ale charakterologicznie są zupełnymi przeciwieństwami. Jedna jest spokojna i wrażliwa, druga mściwa i psychopatyczna. Kenijska gwiazda rewelacyjnie oddaje ten kontrast swoją mimiką, ciałem i emocjami. Podczas seansu drugiego pełnometrażowego filmu Peele'a nie da się oderwać od niej wzroku. Magnetyzm w czystej postaci.

"To my" wykorzystuje klasyczny dla swojego gatunku motyw sobowtórów, by w sposób introspektywny pomówić o potworach, jakie skrywają się pod naszą skórą.

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