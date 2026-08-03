Serial "Zamach nad Lockerbie" jest numerem 1. w Polsce. Jaka jest prawda o tytułowym wydarzeniu? Mat. prasowy

"Zamach nad Lockerbie" to nowy hit Netflixa. Podobnie jak polski "Heweliusz", to ekranizacja prawdziwych wydarzeń. Jak to często bywa, prawda bywa nawet bardziej przerażająca niż fikcja. W tym tekście skupię się na tej pierwszej.

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Produkcja Netflixa opowiada o tym, co stało się 21 grudnia 1988 roku. Chodzi o udany zamach terrorystyczny na samolot pasażerski linii Pan American World Airways nad Lockerbie w Szkocji. Boeing 747 leciał z Londynu do Nowego Jorku. Znajdowało się w nim 259 pasażerów. Spadające szczątki maszyny zabiły 11 mieszkańców miasta. Wszystko, podobnie jak "Heweliusz", oparte jest na prawdziwych wydarzeniach. Sam zamach nad Lockerbie do dziś figuruje w zestawieniach największych katastrof lotniczych w historii.

Co wydarzyło się naprawdę?

No właśnie, problematyczna jest odpowiedź na pytanie, co dokładnie się stało. Najpierw spójrzmy na przebieg wydarzeń, jaki opisała szkocka prokuratura.

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19 grudnia 1988 r., czyli dwa dni przed zamachem, Abdel Basset Ali Mohamed al-Megrahi i Al Amina Khalif Fhimah stworzyli bombę w radiomagnetofonie Toshiba RT-SF16. Po prostu usunęli jej "wnętrzności" i zastąpili je bombą zegarową. Wszystko umieścili w walizce, na której nakleili naklejkę, która sugerowała, że to zagubiony bagaż, który musi znaleźć się na lotnisku Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku.

I tu zaczyna się tragifarsa, która pokazuje, jak bardzo potrzebne są procedury. Walizka z bombą została nadana na lotnisku Luqa w La Valletcie na Malcie. Przetransportowano ją do Frankfurtu nad Menem, następnie do stacji kontrolnej 206 i wreszcie na pokład Boeinga 747 linii Pan Am, który poleciał do Londynu. Na lotnisku Heathrow ponownie nie wzbudziła żadnych podejrzeń.

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To wersja prokuratury, ale niektórzy sugerują, że jest bardzo wątpliwe, by terroryści nadali bagaż na Malcie. Wiązałoby się to dla nich ze zbyt dużym ryzykiem, że ktoś zauważy, iż z walizką jest coś nie tak.

Inni wskazują na to, że w samolocie, który został przez przestępców wysadzony w powietrze, zabrakło ważnych polityków: m.in. ambasadora USA na Cyprze. Potwierdzono nawet, że kilka dni przed zamachem ambasady Stanów Zjednoczonych w Moskwie i Helsinkach otrzymały telefony z informacją, że samolot z Frankfurtu do Nowego Jorku może być obiektem ataku.

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Winni zamachu mieli być agenci libijskiego wywiadu: Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi i Al Amin Khalif Fhimah. Miała być to zemsta za zbombardowanie przez Amerykanów Trypolisu i Bengazi w 1986 roku.

Szkocja domagała się wydania jej zamachowców. Brak zgody na to Libii, doprowadziło do nałożenia przez ONZ sankcji na ten kraj. Dopiero w 1999 r. dyktator Muammar al-Kadafi zgodził się na ekstradycję przestępców. W 2001 r. Al Megrahi został skazany na dożywocie, ale wyszedł na wolność w 2009 r. (zmarł 20 maja 2012 r. w Libii), z kolei Fhimaha uniewinniono z powodu braku dowodów.

Teorie spiskowe dot. zamachu nad Lockerbie

Warto wspomnieć o pewnej teorii spiskowej. Juwal Awiw, były agent Mosadu, był zdania, że to nie służby libijskie, ale irańskie wysadziły w powietrze samolot. Mało tego, miały tego dokonać za zgodą... CIA.

Awiw prowadził własne śledztwo w tej sprawie i twierdził, że na maltańskim lotnisku nie nadano do Frankfurtu żadnej walizki z radiem. Wszystko miało być też nie zemstą za naloty na Libię, ale za omyłkowe zestrzelenie przez okręt wojenny USA Airbusa A300 linii Iran Air, co miało 3 lipca 1988 roku. Realizację zamachu zlecono libańskiemu terroryście Ahmedowi Jibrilowi, który zajmował się też handlem narkotykami.

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Interesy z Jibrilem miał prowadzić libański oddział CIA, który w ten sposób zdobywał fundusze na finansowanie partyzantki Contras w Nikaragui. Wszystko odkryli agenci CIA z USA, którzy chcieli powiadomić o procederze władze swojego kraju. Znajdowali się potem na pokładzie Boeinga 747, co inna frakcja służb miała wykorzystać, niejako skazują na śmierć wszystkich pasażerów. I stąd ostrzeżenie o zamachu otrzymali tylko dyplomaci.

Libia oficjalnie się przyznaje