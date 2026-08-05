Zagrała najlepszą rolę w "Odysei", a telefon milczy. Ta choroba toczy Hollywood od lat

Samantha Morton nie pracuje od czasu zakończenia zdjęć do "Odysei". Tak aktorka skomentowała ageizm w Hollywood Fot. materiał prasowy

Samantha Morton zachwyciła w "Odysei" Christophera Nolana jako wróżbitka Kirke. Od czasu zakończenia zdjęć do adaptacji eposu Homera angielska aktorka nie dostała żadnych ofert pracy, co na nowo rozbudziło dyskusję o dyskryminacji starszych aktorek w Hollywood. Fabryka Snów przypomni sobie o niej przy sezonie nagród.

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Samantha Morton błyszczała w "Odysei" na tle pierwszoligowej obsady, ożywiając na dużym ekranie Kirke ze słynnego dzieła ojca poezji epickiej. Córka Heliosa, choć w porównaniu z resztą aktorów miała mniej czasu ekranowego, zdołała zapisać się w pamięci widzów dzięki swojej wrażliwości, a także wpisanym w jej występ elementom body horroru. Tę kreację w filmie Christophera Nolana porównywano nawet do roli Heatha Ledgera w "Mrocznym Rycerzu".

Aktorka, która ma na koncie występy w "Raporcie mniejszości", "Control" i przełomowej dla jej kariery "Nagiej duszy", jest wymieniana jako jedna z pretendentek do przyszłorocznego Oscara w kategorii drugoplanowej. Morton przyznała w podcaście "Happy Sad Confused", że po zagraniu w "Odysei" nikt nie puka do jej drzwi z ofertami pracy. Jeszcze...

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Samantha Morton o ageizmie. Słowa gwiazdy "Odysei" pokazują, że ten problem w Hollywood wciąż nie zniknął

– Nie pracowałam od roku, od czasu zdjęć do "Odysei". I wiesz, współpracuję z naprawdę dobrymi agentami i menedżerami, ale koniec końców mam 49 lat – powiedziała Samantha Morton w rozmowie z gospodarzem podcastu Joshem Horowitzem. Odtwórczyni roli Kirke spełnia się w swoim zawodzie, ale ma również świadomość, że w Hollywood pracują też inne, równie utalentowane aktorki. – Rozumiesz, o co mi chodzi? Polityka w branży filmowej zmieniła się diametralnie – dodała.

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Gdy Nolan zaproponował jej rolę w "Odysei", 49-letnia aktorka miała nadzieję, że jej pracę dostrzegą "właściwi ludzie". – Mógł wskazać kogokolwiek na świecie, a wybrał mnie… Wraz z upływem czasu takie okazje zdarzają się rzadko – stwierdziła. Szansę na dalszy rozwój jej kariery powinna zapewnić jej nominacja do Oscara. Bukmacherzy już obstawiają, że w 2027 roku pobiegnie w wyścigu po prestiżową nagrodę.

"Gadające zwierzęta" częściej są bohaterami filmów niż starsze kobiety

Z ageizmem zmagały się już ikony "złotej ery Hollywoodu". Problem ten nie poszedł w zapomnienie i nadal zbiera żniwa we współczesnym kinie. Dyskryminacja ze względu na wiek dotyczy nie tylko aktorek po pięćdziesiątce, ale także ich znacznie młodszych koleżanek po fachu.

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Przypomnijmy, że Olivia Wilde ("Zaproszenie") ubiegała się o rolę Naomi w "Wilku z Wall Street" Martina Scorsesego, w której finalnie obsadzono Margot Robbie ("Barbie"). Od producentów filmu miała ostatecznie usłyszeć, że jest na nią "za stara". Wilde miała wówczas zaledwie 28 lat, a Leonardo DiCaprio ("Czas krwawego księżyca"), który wcielił się w Jordana Belforta, 39 lat.

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Jak pisałam wcześniej w tekście "Aktor musi być ładniejszy od diabła, a kobieta?", ageizm odciska swoje piętno zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i społecznej. "Gdy widz zna aktorkę, odkąd ta była nastolatką, wtedy jej proces starzenia się jest przez niego o wiele bardziej zauważalny. Kobiety w branży filmowej próbują – jak tylko mogą – powstrzymać upływ czasu, dlatego często poddają się różnorakim operacjom plastycznym i zabiegom upiększającym" – mogliście przeczytać w naTemat.

Ponadto z tegorocznego badania powiązanego z kampanią The Age Without Limits wynika, że tylko w pięciu ze stu najbardziej kasowych produkcji ostatnich trzech lat główną rolę zagrała aktorka po 60. roku życia. Starsze kobiety są kinowym jednorożcem. Nawet "gadające zwierzęta" częściej wpadają w oko producentom z Hollywoodu.

– Kobiety stanowią połowę populacji. Starzejemy się. Gdzie są historie o nas? – tak na badanie The Age Without Limits zareagowała Emma Thompson, którą Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła dwiema złotymi statuetkami za pierwszoplanową rolę w "Powrocie do Howards End" i scenariusz adaptowany "Rozważnej i romantycznej" z 1995 roku.

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