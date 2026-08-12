Wnuczka Krystyny Jandy poprosiła internautów o wsparcie. Wszystko dla siostry

Wnuczka Krystyny Jandy założyła zbiórkę na film dyplomowy swojej siostry Fot. Krystyna Janda / Instagram

Jadwiga Jaworska, wnuczka Krystyny Jandy i Andrzeja Seweryna, założyła interesującą zbiórkę. Jej celem było zebranie pieniędzy na projekt realizowany przez jej siostrę, Lenę Jaworską. Chodziło o film dyplomowy, który zabierze widzów do czasów PRL-u.

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W żyłach Jadwigi Jaworskiej płynie artystyczna krew. Jest córką znanej aktorki Marii Seweryn ("Rojst", "Amok"), a także wnuczką legend polskiego kina oraz teatru, czyli Krystyny Jandy ("Człowiek z marmuru", "Tatarak") oraz Andrzeja Seweryna ("Ziemia obiecana", "Ostatnia rodzina"). W życiu kieruje się podobnymi zasadami jak jej rodzina. Ciągnie ją do tworzenia filmów.

Jaworska postanowiła zorganizować zbiórkę na film w reżyserii swojej starszej siostry, Leny Jaworskiej, z którą studiuje w prestiżowej Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Inicjatywa najwyraźniej osiągnęła zamierzony cel. Po kliknięciu w tekst zawierającą szczegóły dotyczące składki, który opublikowano na Zrzutka.pl, widzimy komunikat: "Wygląda na to, że wybrana strona nie istnieje". Babcia sióstr miała wpłacić na ich pomysł 2 tys. zł.

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Wnuczka Jandy i Seweryna założyła zbiórkę na film siostry

Zbiórka stworzona przez Jadwigę Jaworską dotyczy filmu dyplomowego zatytułowanego "Wyrwizęby", którego akcja rozgrywa się w latach 70. ubiegłego wieku. Fabuła śledzi losy pracowników dentobusa. Mobilny gabinet dentystyczny pojawia się w odciętej od reszty świata wsi. Z opisu projektu można wywnioskować, że będzie on mocno osadzony w realiach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (w podobne rejony zabrał kiedyś widzów serial "Rojst", w którym Seweryn i Ogrodnik badali zbrodnię z czasów PRL-u).

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Pomysłodawczyni zbiórki zwróciła się do internautów z prośbą o pomoc w zebraniu 6 tys. złotych, które pozwolą jej siostrze dopiąć sprawy produkcyjne. "Udało nam się zgromadzić zdecydowaną większość potrzebnego budżetu, a przy waszej pomocy będziemy w stanie pokryć brakujące koszty, takie jak paliwo, wynajem podnośnika, pojazdu grającego oraz część wyżywienia" – wyjaśniono w komunikacie na Zrzutka.pl. . Internetowe zrzutki od lat rozgrzewają zresztą opinię publiczną – wystarczy wspomnieć głośny podatek od zrzutek.

Przypomnijmy, że Lena Jaworska od kilku lat uczy się na kierunku reżyserskim w śląskiej szkoły filmowej, łącząc naukę z pracą. Od 2019 roku spełnia się jako asystentka reżysera. Pomagała m.in. Piotrowi Domalewskiemu przy "Hiacyncie" i "Ministrantach". Dwie etiudy fabularne jej autorska – "Grajdło" i "Chłodno" – zebrały wiele nagród na festiwalach. Pierwszą z nich nagrodzono nawet podczas Torino Underground Cinefest w Turynie. Dodajmy, że młodsza Jadwiga również jest studentką katowickiej uczelni, gdzie zajmuje się produkcją filmową.

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