Drugi sezon "Strefy gangsterów" obejrzymy na SkyShowtime już 21 września Fot. materiał prasowy

"Strefa gangsterów" doczekała się zwiastuna drugiego sezonu, który potwierdza, dlaczego bez Toma Hardy'ego ten serial nie byłby taki sam. Rywalizacja na ulicach Londynu zaostrza się, a na horyzoncie pojawiają się nowe zagrożenia dla rodziny Harriganów. Oto wszystko, co powinniście wiedzieć o kolejnym rozdziale hitu Paramount+.

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Serial kryminalny "Strefa gangsterów" zachwycił widzów na całym świecie swoją historią o londyńskim półświatku, napędzaną przez gwiazdorską obsadę i Guya Ritchiego ("Młody Sherlock") zasiadającego na fotelu producenta wykonawczego. Wokół gangsterskiego tytułu narosło wiele kontrowersji. Na szczęście producenci mieli pójść po rozum do głowy i przywrócić Toma Hardy'ego ("Mad Max: Na drodze gniewu") na plan zdjęciowy trzeciej odsłony. Właśnie światło dzienne ujrzał trailer drugiego sezonu, który potwierdza, dlaczego nieobecność Brytyjczyka w obsadzie byłaby dużym błędem.

"Strefa gangsterów" w zwiastunie 2. sezonu. Tom Hardy znów wkracza do akcji

Przypomnijmy, że fabuła serialu skupia się na konflikcie dwóch rodzin mafijnych z Londynu – Harriganów i Stevensonów. W samym centrum tej wojny znajduje się Harry Da Souza, charyzmatyczny fixer i człowiek od brudnej roboty, który próbuje lawirować między lojalnością wobec swoich pracodawców a własnym sumieniem. "Harriganowie walczą o utrzymanie zjednoczonego frontu, gdy rosnący w siłę rywale zagrażają ich rozbitemu imperium przestępczemu" – czytamy w opisie 2. sezonu "Strefy gangsterów".

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W zapowiedzi kontynuacji hitu Paramount+ aż iskrzy od akcji. Główni bohaterowie mają na pieńku z coraz potężniejszymi graczami na londyńskiej arenie. – Otaczają nas rekiny, gotowe do ataku – mówi Da Souza, gdy kamera skupia się na związanej z międzynarodowym kartelem Kat McAllister, detektywie Colinie Tattersallu i nowym rywalu rodziny, Franku, który wyglądem przypomina przedstawiciela Swingującego Londynu (rewolucji kulturalnej z lat 60).

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Na małym ekranie – u boku Toma Hardy'ego – ponownie wystąpią Pierce Brosnan ("GoldenEye"), Helen Mirren ("1923"), Paddy Considine ("Ród smoka"), Janet McTeer (serialowy reboot "Harry'ego Pottera") i Toby Jones ("Szpieg"). Do obsady kontynuacji dołączyli m.in. Johnny Flynn – gwiazdor "Emmy" i "Pod ciemnymi gwiazdami", oraz nowy odtwórca Lucjusza Malfoya w adaptacji prozy J.K. Rowling – i Ophelia Lovibond z komedii "Minx" i horroru "Autopsja Jane Doe".

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Premierę dziesięciu nowych odcinków zaplanowano w Polsce na 21 września tego roku. Drugi sezon obejrzymy w ramach subskrypcji SkyShowtime. Jeśli ktoś dopiero nadrabia zaległości, przypominamy, gdzie oglądać gangsterski serial od pierwszego odcinka (a warto pamiętać, ile wydajemy na streaming miesięcznie). "W bezwzględnej walce o władzę nie będzie miejsca na litość" – zapowiadają twórcy.

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Afera wokół odejścia Toma Hardy'ego ze "Strefy gangsterów"

Wieści o potencjalnym odejściu Toma Hardy'ego z obsady "Strefy gangsterów" podał najpierw Matthew Belloni z "Pucka". Następnie zostały one potwierdzone przez źródła "Variety", które twierdziły, że Tom Hardy (którego świetne filmy znajdziesz w streamingu) miał popaść w konflikt z producentami serialu, w tym z Jezem Butterworthem i Davidem Glasserem. Aktor podobno spóźniał się na plan, zgłaszał liczne uwagi do scenariusza i improwizował dialogi bez wcześniejszych ustaleń.

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