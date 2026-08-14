"Strefa gangsterów" doczekała się zwiastuna drugiego sezonu, który potwierdza, dlaczego bez Toma Hardy'ego ten serial nie byłby taki sam. Rywalizacja na ulicach Londynu zaostrza się, a na horyzoncie pojawiają się nowe zagrożenia dla rodziny Harriganów. Oto wszystko, co powinniście wiedzieć o kolejnym rozdziale hitu Paramount+.
Serial kryminalny "Strefa gangsterów" zachwycił widzów na całym świecie swoją historią o londyńskim półświatku, napędzaną przez gwiazdorską obsadę i Guya Ritchiego ("Młody Sherlock") zasiadającego na fotelu producenta wykonawczego. Wokół gangsterskiego tytułu narosło wiele kontrowersji. Na szczęście producenci mieli pójść po rozum do głowy i przywrócić Toma Hardy'ego ("Mad Max: Na drodze gniewu") na plan zdjęciowy trzeciej odsłony. Właśnie światło dzienne ujrzał trailer drugiego sezonu, który potwierdza, dlaczego nieobecność Brytyjczyka w obsadzie byłaby dużym błędem.
"Strefa gangsterów" w zwiastunie 2. sezonu. Tom Hardy znów wkracza do akcji
Przypomnijmy, że fabuła serialu skupia się na konflikcie dwóch rodzin mafijnych z Londynu – Harriganów i Stevensonów. W samym centrum tej wojny znajduje się Harry Da Souza, charyzmatyczny fixer i człowiek od brudnej roboty, który próbuje lawirować między lojalnością wobec swoich pracodawców a własnym sumieniem. "Harriganowie walczą o utrzymanie zjednoczonego frontu, gdy rosnący w siłę rywale zagrażają ich rozbitemu imperium przestępczemu" – czytamy w opisie 2. sezonu "Strefy gangsterów".
W zapowiedzi kontynuacji hitu Paramount+ aż iskrzy od akcji. Główni bohaterowie mają na pieńku z coraz potężniejszymi graczami na londyńskiej arenie. – Otaczają nas rekiny, gotowe do ataku – mówi Da Souza, gdy kamera skupia się na związanej z międzynarodowym kartelem Kat McAllister, detektywie Colinie Tattersallu i nowym rywalu rodziny, Franku, który wyglądem przypomina przedstawiciela Swingującego Londynu (rewolucji kulturalnej z lat 60).
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Na małym ekranie – u boku Toma Hardy'ego – ponownie wystąpią Pierce Brosnan ("GoldenEye"), Helen Mirren ("1923"), Paddy Considine ("Ród smoka"), Janet McTeer (serialowy reboot "Harry'ego Pottera") i Toby Jones ("Szpieg"). Do obsady kontynuacji dołączyli m.in. Johnny Flynn – gwiazdor "Emmy" i "Pod ciemnymi gwiazdami", oraz nowy odtwórca Lucjusza Malfoya w adaptacji prozy J.K. Rowling – i Ophelia Lovibond z komedii "Minx" i horroru "Autopsja Jane Doe".
Premierę dziesięciu nowych odcinków zaplanowano w Polsce na 21 września tego roku. Drugi sezon obejrzymy w ramach subskrypcji SkyShowtime. Jeśli ktoś dopiero nadrabia zaległości, przypominamy, gdzie oglądać gangsterski serial od pierwszego odcinka (a warto pamiętać, ile wydajemy na streaming miesięcznie). "W bezwzględnej walce o władzę nie będzie miejsca na litość" – zapowiadają twórcy.
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Afera wokół odejścia Toma Hardy'ego ze "Strefy gangsterów"
Wieści o potencjalnym odejściu Toma Hardy'ego z obsady "Strefy gangsterów" podał najpierw Matthew Belloni z "Pucka". Następnie zostały one potwierdzone przez źródła "Variety", które twierdziły, że Tom Hardy (którego świetne filmy znajdziesz w streamingu) miał popaść w konflikt z producentami serialu, w tym z Jezem Butterworthem i Davidem Glasserem. Aktor podobno spóźniał się na plan, zgłaszał liczne uwagi do scenariusza i improwizował dialogi bez wcześniejszych ustaleń.
Portal branżowy Deadline poinformował później, że odtwórca Harry'ego powróci na plan 3. sezonu.