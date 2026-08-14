"Camp Rock 3" już na Disney+ Mat. prasowy

Na Disney+ debiutuje "Camp Rock 3". Disneyowski musical pierwotnie był połączeniem historii o muzycznych marzeniach młodych ludzi z piosenkami, które szybko zaczęły żyć własnym życiem. Czy dziś zadziała na widzów tak samo jak kilkanaście lat temu?

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Mowa nie tylko o filmie, ale pewnym popkulturowym fenomenie. Pierwszy "Camp Rock" trafił na małe ekrany w 2008 roku. W głównych rolach pojawili się Demi Lovato jako Mitchie Torres oraz muzycy z Jonas Brothers (w rolach członków fikcyjnego zespołu Connect 3). Fabuła była prosta: młodzi uczestnicy muzycznego obozu chcą po prostu stać się poważnymi artystami.

"Camp Rock" powraca. Tym musicalem żyli milenialsi

Disney wybrał idealny moment na wydanie "Camp Rocka". Jonas Brothers byli wówczas jednymi z największych nastoletnich gwiazd muzyki. Lovato dopiero rozpoczynała swoją drogę, ale serial "Gdy zadzwoni dzwonek" pokazał drzemiący w niej potencjał. Efekt był imponujący. W premierę film obejrzało 8,9 mln widzów, dzięki czemu musical stał się drugim najpopularniejszym oryginalnym filmem Disney Channel, ustępując jedynie "High School Musical 2".

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Sekret tkwił w połączeniu kilku elementów. Po pierwsze, Disney stworzył historię, z którą młodzi widzowie mogli się utożsamić. Nie chodziło wyłącznie o muzykę. "Camp Rock" opowiadał o kompleksach nastolatków, przyjaźni, pierwszej miłości, rywalizacji i potrzebie zaakceptowania samego siebie.

Film działał jak połączenie fabuły i długiego teledysku. Piosenki nie były jedynie dodatkiem do fabuły. To właśnie one budowały emocje i pozwalały widzom przeżywać historię razem z bohaterami. I wreszcie: obsada! Grupa Jonas Brothers zagwarantowała twórcom ogromną bazę fanów i widzów w jednym. To nie miało się prawa nie udać!

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Druga część, "Camp Rock2: Wielki finał", nie była już jednak takim przełomem i nie spotkała się z tak ciepłym odbiorem jak pierwowzór.

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"Camp Rock 3" spróbuje połączyć dwa pokolenia. Czy wygra dzięki nostalgii?

Czy trzecia odsłona okaże się sukcesem? Nieco podstarzały zespół Connect 3 wraca do Camp Rock, ponieważ przed swoją wielką trasą koncertową musi znaleźć support. Muzycy postanawiają poznać na miejscu młode talenty, które mogłyby wystąpić przed nimi.

Na ekranie pojawiają się więc i znani nam bohaterowie (w tym Lovato), i nowe postacie. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts oraz Ava Jean..

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Pytanie, czy film okaże się sukcesem. Bazuje w dużej mierze na nostalgii. Chce niejako zyskać sympatie dwóch pokoleń: tego, które pamięta i miło wspomina część pierwszą, i widzów, którzy znają ją zapewne z opowieści rodziców.

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"Camp Rock 3" jest więc czymś więcej niż kolejnym sequelem. To nieco popkulturowy eksperyment: próba sprawdzenia, czy to, co zadziałało na pokolenie wczesnych lat 2000., zadziała ponownie.

Myślę, że trzeci "Rockowy obóz" będzie albo wielkim hitem i wkrótce doczekamy się nowej trylogii musicalu, albo spektakularną klapą, która pogrąży markę.

Warto przy okazji zerknąć na nasze zestawienie w naTemat: premiery seriali w 2026 roku zapowiadają się nieziemsko – rok przynosi kilkadziesiąt głośnych powrotów, w tym kontynuację "Zwariowanego świata Malcolma" po 20 latach.

Pamiętajcie też, że nostalgiczne sequele potrafią zaskoczyć in plus. Jak pisaliśmy w naTemat, sequel "Diabeł ubiera się u Prady" po 20 latach okazał się bardzo przyjemnym filmem, który zgrabnie połączył nostalgię z trafnymi spostrzeżeniami na temat współczesnych mediów.