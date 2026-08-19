Powraca OzzFest, legendarny festiwal metalowy. Foto: L Paul Mann/Shutterstock

Okazuje się, że marka Ozzy'ego Osbourne'a może generować miliony nawet po śmierci legendarnego wokalisty Black Sabbath. Na mapie festiwalowicza ponownie pojawi się OzzFest, legendarna impreza Księcia Ciemności.

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Od śmierci Ozzy'ego Osbourne'a minął rok. Okazuje się jednak, że jego marka da jego spadkobiercom jeszcze sporo zarobić. Już w przyszłym roku będziecie mogli udać się na OzzFest.

OzzFest powraca. To festiwal Ozzy'ego Osbourne'a

To wiadomość, na którą czekaliśmy od lat. Dla niewtajemniczonych: OzzFest to objazdowa impreza, którą przez lata organizowała Sharon Osbourne, prywatnie żona Ozzy'ego. Oczywiście jej gwiazdą był zawsze były wokalista Black Sabbath, ale na festiwalowych deskach stawali też tacy artyści jak muzycy Iron Maiden, Slayera, Sepultury, Fear Factory, Toola, polskiego Behemotha i wielu innych formacji.

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Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1996 r., ostatnia w 2018 roku. W kolejnych latach na przeszkodzie stały już a to pandemia COVID-19 (zorganizowano wtedy dość dziwną edycję online), a to stan zdrowia Ozzy'ego.

Sharon Osbourne już kilka miesięcy temu mówiła, że trwają prace nad kolejną edycją imprezy. Teraz wiemy już, że Ozzfest 2027 roku odbędzie się i to na stadionie Villa Park w Birmingham. Tak, chodzi o to samo miejsce, na którym w 2025 roku zorganizowano pożegnalny koncert Black Sabbath i Ozzy'ego.

Dalsze szczegóły? Jak na razie nie są znane. Nie wiadomo nawet, kiedy dokładnie impreza zostanie zorganizowana. Nie wspominając już o tym, które zespoły na niej zagrają. Redakcja "Metal Hammera" dowiedziała się tylko, że festiwal będzie albo jednodniowy, albo dwudniowy.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Warto przypomnieć, że OzzFest raz odbył się w Polsce. 29 maja 2002 roku w katowickim Spodku bawiło się 7 tysięcy fanów, a na scenie pojawili się Ozzy Osbourne ze swoim zespołem oraz grupy: Tool, Slayer, Decapitated oraz AntiProduct.

Warto wspomnieć też o innym polskim akcencie. Jak już wspomniałem, z imprezą związana była także na pewnym etapie swojej kariery polska formacja Behemoth. Zespół Adama 'Nergala' Darskiego zagrał na amerykańskiej edycji w 2007 roku.

Marka Ozzy'ego wciąż zarabia

Ozzfest to niejedyny sposób, w jaki spadkobiercy legendy chcą podtrzymać jego obecność w popkulturze (i także nieźle zarobić!). Jak pisaliśmy w naTemat, Ozzy Osbourne wraca jako AI – syn legendy mówił o "przerażającym podobieństwie" projektowanego właśnie chatbota do jego ojca. Bota będzie można ponoć zapytać "o wszystko", a on odpowie głosem legendarnego muzyka.

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Samo słynne pożegnanie wokalisty było wielkim wydarzeniem dla całego jego ojczystego miasta. W czasie takiego jednodniowego festiwalu na jednej scenie zagrały takie legendy jak: Metallica, Slayer, Anthrax, Guns N'Roses czy Gojira. W tej okazji tworzono też super-grupy, które wykonywały na żywo klasyki rocka. Było to jedno, wielkie święto muzyki.