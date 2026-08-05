Megadeth ogłosiło kolejny pożegnalny koncert dla polskich fanów. Foto: Aija Lehtonen, A.PAES Sibrapid/Shutterstock

Zespół Megadeth miał kończyć karierę. Nagrał rzekomo ostatnią płytę, obecnie objeżdża świat w ramach pożegnalnej trasy. Problem w tym, że tour może potrwać jeszcze długo, co zresztą wpisuje się w pewien przykry trend na szeroko pojętej rockowej scenie.

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Grupa Megadeth ogłosiła, że kończy działalność. Otrzymaliśmy już jej pożegnalny album studyjny, muzycy zagrali koncert na Mystic Festival 2026 (również w założeniu na pożegnanie) i... właśnie dowiadujemy się, że pojawi się w Polsce ponownie: 2 kwietnia 2026 r. w krakowskiej Tauron Arenie. Jako supporty zagrają grupy Black Label Society i Testament. Czy więc zespół Dave'a Mustaine'a dołączy do niesławnego grona tych formacji, które ogłaszają koniec kariery, a następnie przez długie lata grają "pożegnalne" trasy?

Scorpions, czyli pożegnanie trwające 16 lat

Scorpions w 2010 roku ogłosili, że kończą karierę. Zespół rozpoczął trasę, która miała być pożegnaniem z fanami. Problem w tym, że zainteresowanie koncertami było ogromne. Muzycy szybko zmienili więc zdanie: jednak pozostaną na scenie!

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A przynajmniej taka jest oficjalna wersja, bo ktoś cyniczny mógłby zasugerować, że ogłaszanie tour granego na pożegnanie to świetny chwyt marketingowy, który pozwala sprowadzić na koncerty ogromne tłumy. W końcu to "ostatnia" szansa, by usłyszeć rockowe hymny Niemców na żywo!

Wpisywałoby się to w inny trend: wznawiania starych płyt w drogich, ekskluzywnych wersjach.

Od 2010 r. zespół nagrał jeszcze albumy "Sting in the Tail", "Return to Forever" i "Rock Believer". I oczywiście zagrał niezliczone ilości koncertów. Do dziś kontynuuje działalność.

Slayer, czyli metalowa legenda jednak wraca!

Koledzy Megadeth ze Slayera (tak, ci, którzy lubią śpiewać o seryjnych mordercach) też mają problem z zakończeniem przygody z muzyką. W 2019 r. zespół oficjalnie zakończył karierę po dużej trasie pożegnalnej (w jej ramach zagrał w Polsce aż dwa koncerty). Od tego czasu nie nagrał żadnej płyty studyjnej, ale w 2024 r. niespodziewanie ogłosił, że powraca na scenę. W praktyce oznaczało to pojedyncze koncerty czy występy na większych festiwalach.

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Skąd taka zmiana? Orędownikiem powrotu miał być gitarzysta Kerry King, a wokalistę Toma Aray'ę (drugiego oryginalnego członka zespołu) namówić miała jego... żona. W efekcie fani thrash metalu mogą jeszcze okazjonalnie oglądać legendarną grupę na żywo.

Choć, jak mówią fani rocka, tylko krowa i AC/DC nie zmieniają zdania, pewien niesmak jednak pozostał.

Dalsza część artykułu poniżej.

Budka Suflera, czyli Polacy też nie potrafią zakończyć kariery

Teraz polski przykład. W styczniu 2014 r. muzycy Budki Suflera poinformowali na Facebooku, że grupa z końcem roku kończy działalność. Zagrali pożegnalne koncerty i każdy z nich poszedł w swoją stronę.

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W 2019 r. jednak zespół został reaktywowany. I to w nieco zaskakującym składzie: Romuald Lipko, Tomasz Zeliszewski, Mieczysław Jurecki, Dariusz Bafeltowski, Piotr Bogutyn i Robert Żarczyński. Ten ostatni stanął za mikrofonem. Tak, legendarna grupa powróciła na scenę bez Krzysztofa Cugowskiego!