The Beatles wydadzą na nowo klasyczną płytę. Mat. prasowy

Album The Beatles z 1965 roku trafi ponownie na rynek. Mowa o "Rubber Soul”, który ukaże się 2 października w naprawdę imponującej wersji. To gratka dla fanów, ale też sposób na okrutne zdzieranie z nich pieniędzy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Reedycja "Rubber Soul" będzie zawierać nowy miks stereo, oryginalny miks mono oraz miksy Dolby Atmos. Do tego dojdą niepublikowane nagrania i wersje demo.

Nowy-stary album The Beatles

Mowa o albumie, który ukazał się na rynku 3 grudnia 1965 roku i jest uznawany za jeden z najlepszych i zarazem eksperymentalnych w dyskografii zespołu (o którego losach powstają teraz filmy). Znajdują się tu takie piosenki jak "Drive My Car", "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)" czy "In My Life".

Oprócz nowych miksów fan znajdzie tu pierwsze wersje niektórych utworów i "Little Girl", szkic piosenki Johna Lennona, który nie był wcześniej publikowany.

REKLAMA

Na rynku pojawią się wersje standardowe (1CD i 1LP), Deluxe 2CD i 2LP oraz Super Deluxe 4CD i 5LP. Jaki jest koszt takiego zestawu? Wersja najszersza sprawi, że zbiedniejesz o blisko 900 zł! Wariant 1 CD to nadal kwestia ok. 80 zł.

Dalsza część artykułu poniżej.

Największe polskie hity. Dokończ piosenkę po wersie

Quiz 1 / 15 Myslovitz – "Długość dźwięku samotności": Tak, zawsze genialny, idealny... ... muszę być i muszę mieć super luz. ... profesjonalny, muszę być i już. ... muszę być i muszę udawać.

Sprzedaj mi to jeszcze raz, Sam

Wszystko wpisuje się w szerszy trend: wydawania przez największe zespoły swoich "starych" płyt w nowych, "wypasionych" wersjach. Nie tak dawno pisałem w tym kontekście o Metallice, która wypuściła w tym roku box "Reload". Chodzi o jedną z bardziej kontrowersyjnych płyt twórców "Kill'em All". Tym razem fani otrzymali imponujące wydanie, zawierające oryginalny krążek, demówki i nagrania koncertowe.

REKLAMA

Fani Metalliki muszą być zamożniejsi od swoich kolegów, którzy wielbią The Beatles, bowiem "nowy" "Reload" został wyceniony na ok. 1400 zł. Parę lat temu zespół wydał podobne reedycje swoich wcześniejszych albumów. Wszystkie są dostępne w mniej więcej podobnych cenach.

Na fanach zarabiają też muzycy z Led Zeppelin. Weźmy na tapet reedycję ich najsłynniejszej płyty, czyli "IV", która zawiera płyty CD i winyle z oryginalnym materiałem (poprawionym brzmieniowo) i wcześniej niepublikowane odrzuty z sesji nagraniowej. Wszystko wygląda pięknie. To też gratka dla fana. Tyle że cena także przeraża: ok. 1000 zł!

REKLAMA

Kolejny przykład? "Use Your Illusion I & II" Guns N' Roses. Za imponujący zestaw płyt CD i winylów z przeróżnymi wariantami hymnów zespołu z tego okresu ich działalności fan musi zapłacić ok. 1500 zł.

Dalsza część artykułu poniżej.

To tylko zdzieranie pieniędzy?

Czy wydawanie takich boxów to wyciąganie z portfeli fanów pieniędzy? Dla porównania: nowe płyty CD kosztują obecnie od ok. 50 zł do 100 zł. W ramach ekskluzywnych reedycji klasyków rocka i metalu dostajemy oczywiście spory zestaw płyt, ale zawierają one utwory, które fani znają od lat albo i dekad.

To więc gratka dla najbardziej zagorzałych miłośników: dzięki takim wydawnictwom mogą prześledzić, jak dokładnie powstawał ich ulubiony album oraz sprawdzić w jakiej kondycji koncertowej był w tym okresie zespół.

Nadal jednak mówimy o sprzedaniu nam po raz kolejny tego samego. Umówmy się: różnicę w brzmieniu dostrzegą jedynie koneserzy. Z kolei demówki od lat krążą po sieci. Przed zakupem takich wydawnictw warto się więc zastanowić, czy nie lepiej przeznaczyć taki budżet – często ponad 1000 zł – na wiele albumów mniej znanych artystów i w ten sposób poznać nową muzykę.