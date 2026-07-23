Wokalista Rammsteina wyda DVD nagrane w Polsce. Foto: fornStudio/Shutterstock

Till Lindemann, wokalista Rammsteina, zapowiedział, że wyda płytę koncertową, nagraną w czasie swojego solowego koncertu w Polsce. Ten występ pokazał największy problem współczesnych gigantów ciężkiego rocka: więcej było tam show (do tego obrzydliwego) niż muzyki.

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Till Lindemann to frontman grupy Rammstein i organizator własnego festiwalu. Od wielu lat prowadzi też karierę solową. W jej ramach nagrał już parę płyt. Ostatni koncert nad Wisłą zagrał 1 grudnia ubiegłego roku – na miejscu zarejestrował materiał na koncertowe DVD i CD.

Till Lindemann wyda "Live in Kraków"

Na to wydawnictwo czekają fani Lindemanna nie tylko w Polsce. Wokalista Rammsteina wyda płytę koncertową "Live In Kraków", na której znajdzie się nieocenzurowany koncert z krakowskiej Tauron Areny. Wszystko trafi na rynek w różnych wersjach: dostaniemy dwie płyty winylowe, CD, DVD, Blu-ray, a nawet kasety. Wszystko uzupełni specjalny box z 144-stronicową książeczką oraz gadżetami.

Oczywiście na CD, kasetach czy winylach usłyszymy, co działo się w grudniu 2025 r. w Krakowie. Największą "atrakcją" będzie jednak materiał DVD. Skąd cudzysłów? Bo show, jakie zaprezentował wtedy Lindemann, było naprawdę obrzydliwe!

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Wokalista Rammsteina chce być bardziej rammsteinowy

Zespół Rammstein słynie nie tylko ze świetnej muzyki, ale też wspaniałych koncertów. Oczywiście, muzycy często jadą po bandzie. W czasie grania przeboju "Pussy" na scenie pojawia się wielkie przyrodzenie, za pomocą którego muzycy strzelają do fanów pianą. Przy "Buck dich" Lindemann pozoruje stosunek se*sualny z klawiszowcem Christianem "Flake" Lorenzem. A to tylko czubek góry lodowej perwersji grupy.

Wszystko jest jednak jeszcze w – mocno rozciągniętych – granicach dobrego smaku. I towarzyszy temu dobra muzyka. W końcu Rammstein słynie z tego, że potrafi połączyć ciężkie, industrialne riffy i rytmiczne, marszowe tempa z przebojowymi refrenami. W takich okolicznościach se*sualizowane show da się jeszcze przełknąć. Zresztą koncerty zespołu od początku jego działalności miały szokować. Choć sam nie potrzebuje takiej otoczki i szukam na koncertach tylko muzyki oraz emocji, występy Niemców na żywo zawsze wspominam co najmniej dobrze.

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Till Lindemann w ramach swojej solowej kariery postanowił przekroczyć granice, jakie postawiła sobie jego macierzysta formacja. W efekcie jego krakowskie show było... żałosne. Każdy utwór był inscenizowany w mniej lub bardziej obrzydliwy sposób. A to przerażająco otyłe "zakonnice" tańczące na froncie sceny, a to obsługująca klawisze młoda kobieta nagle okazywała się tancerką erotyczną. Nie mówiąc już o filmach, jakie były puszczane na telebimach. Mogę napisać jedynie to, że zawierały często materiały 18+.

Może przymknąłbym na to wszystko oko, gdyby nie to, że Lindemann nie ma w swoim arsenale takich przebojów, jakie gra Rammstein. Stara się opierać swoją twórczość na podobnych patentach, ale wszystko ma zdecydowanie mniejszą siłę rażenia. Na tym polu System of a Down wypadli niedawno o poziom lepiej, pokazując, że do zagrania bardzo dobrego koncertu wystarczy zabawa muzyką.

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