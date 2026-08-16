wokaliści metalliki i red hot chili peppers
5 najlepszych utworów rockowych na Spotify z miliardem odtworzeń. foto: PJ McDonnell, Motorsport Photography F1, Christian Bertrand/Shutterstock

Na Spotify możecie znaleźć niemal całą muzyczną bibliotekę świata. Rośnie też liczba utworów, które zostały odsłuchane ponad miliard razy. W tym tekście proponuję wam 5 najlepszych, oczywiście moim zdaniem, gitarowych hitów w aplikacji z rekordowym odsłuchem.

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Ostatnio dowiedzieliśmy się, że utwór Ozzy'ego Osbourne'a, "Crazy Train" został odsłuchany w Spotify aż miliard razy. Przygotowałem dla was zestawienie innych tego typu przebojów w aplikacji.

Metallica i jej antyhit

Aż miliard razy na Spotify fani odsłuchali "Master of Puppets" Metalliki. To trzeci utwór zespołu, który przekroczył tę magiczną granicę. Wcześniej takimi przebojami okazały się "Nothing Else Matters" i "Enter Sandman", oba pochodzące z "Black Albumu".

Dlaczego jednak wyróżniam "Master of Puppets"? W końcu mowa o numerze, który brzmi jak antyhit: trwa ponad 8 minut, jest złożony, "przełamany" w połowie w taki sposób, że mniej wsłuchany słuchacz może pomyśleć, że to tak naprawdę dwie piosenki. A jednak kompozycja jest uwielbiana przez kolejne pokolenie fanów.

System of a Down ze swoją power-balladą

Kolejna polecajka: "Aerials" z albumu "Toxicity" System of a Down. Oczywiście magiczną barierę przekroczyły już też "Chop Suey!, "Toxicity" oraz "Lonely Day".

Wyróżniam jednak power-balladę "Aerials", gdyż muzycznie to jedna z najciekawszych kompozycji, które nagrała grupa. Zaczyna się od subtelnych smyczków, by nagle zrzucić na słuchacza mocarny riff i porazić przejmującym wokalem Serja Tankiana. Zwrotki są ponownie spokojne, refreny gwałtowne i pełne mocnych emocji. Finał to z kolei kołysankowe nucenie muzyków. Jedno z najpiękniejszych zakończeń w historii szeroko pojętej muzyki rockowej. To zresztą jeden z numerów, które System of a Down zagrał w Polsce.

Największy hit Linkin Park

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć największego hitu Linkin Park, "In the End". To utwór, który okazał się przepustką grupy do koncertów w halach i stadionach oraz na szczyty list przebojów.

Dalsza część artykułu poniżej.

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Charakterystyczne pianino na początku zna chyba każdy. Podobnie jak refren śpiewany przez Chestera Benningtona. Piosenka jest zresztą oparta na schemacie, na którym zespół oparł swoje pierwsze dwie płyty: numer prowadzi wokalny duet rapera Mike'a Shinody i rockowego wokalisty, Chestera.

Co ciekawe, ten największy przebój Linkin Park w aplikacji odsłuchano już 3 mld razy!

Warto dodać, że po samobójczej śmierci Benningtona zespół wrócił na scenę w nowym składzie. Jak pisaliśmy w naTemat, Linkin Park na Open'er Festival wystąpił jako pierwszy headliner.

Nirvana także ma swój miliardowy przebój

Ten wybór wydaje się banalny, ale "Smells Like Teen Spirit" jest o wiele ciekawszą kompozycją niż zakładacie. Dla wielu to rockowy przebój, oparty na dość zgranym riffie (posłuchajcie uważnie "More Than a Feeling" Boston!).

W "Smells..." intrygujące są jednak eksperymenty dotyczące tonacji. Wokal Kurta Cobaina nie zawsze zachowuje się jak typowa melodia w F-moll, na czym oparty jest numer. Przez to jego linia wokalna i sposób śpiewania tworzą wrażenie "nieczystości" harmonicznej.

Największy hit Nirvany także przesłuchano w Spotify aż 3 mld razy.

Warto zresztą przypomnieć, jak brzmi ten numer w zupełnie innym wydaniu – jak pisaliśmy w tekście w naTemat o 5 płytach koncertowych, które każdy fan rocka musi znać, "MTV Unplugged in New York" pokazało, że sukces tria z Seattle brał się przede wszystkim z pięknych melodii.

Red Hot Chili Peppers pod mostem, ale z miliardowymi odsłuchami

W tym gronie nie mogło zabraknąć Red Hot Chili Peppers z ich "Under the Bridge", które fani odsłuchali ponad 2 mld razy.

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu i zarazem jeden z przełomowych momentów w jego karierze. Piosenka wyraźnie różni się od bardziej funkowego, agresywnego materiału, z którego grupa była wcześniej znana. Mimo tego, a może z tego właśnie powodu, stała się jednym z największych hitów Red Hotów.