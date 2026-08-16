5 najlepszych utworów rockowych na Spotify z miliardem odtworzeń. foto: PJ McDonnell, Motorsport Photography F1, Christian Bertrand/Shutterstock

Na Spotify możecie znaleźć niemal całą muzyczną bibliotekę świata. Rośnie też liczba utworów, które zostały odsłuchane ponad miliard razy. W tym tekście proponuję wam 5 najlepszych, oczywiście moim zdaniem, gitarowych hitów w aplikacji z rekordowym odsłuchem.

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Ostatnio dowiedzieliśmy się, że utwór Ozzy'ego Osbourne'a, "Crazy Train" został odsłuchany w Spotify aż miliard razy. Przygotowałem dla was zestawienie innych tego typu przebojów w aplikacji.

Metallica i jej antyhit

Aż miliard razy na Spotify fani odsłuchali "Master of Puppets" Metalliki. To trzeci utwór zespołu, który przekroczył tę magiczną granicę. Wcześniej takimi przebojami okazały się "Nothing Else Matters" i "Enter Sandman", oba pochodzące z "Black Albumu".

Dlaczego jednak wyróżniam "Master of Puppets"? W końcu mowa o numerze, który brzmi jak antyhit: trwa ponad 8 minut, jest złożony, "przełamany" w połowie w taki sposób, że mniej wsłuchany słuchacz może pomyśleć, że to tak naprawdę dwie piosenki. A jednak kompozycja jest uwielbiana przez kolejne pokolenie fanów.

System of a Down ze swoją power-balladą

Kolejna polecajka: "Aerials" z albumu "Toxicity" System of a Down. Oczywiście magiczną barierę przekroczyły już też "Chop Suey!, "Toxicity" oraz "Lonely Day".

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Wyróżniam jednak power-balladę "Aerials", gdyż muzycznie to jedna z najciekawszych kompozycji, które nagrała grupa. Zaczyna się od subtelnych smyczków, by nagle zrzucić na słuchacza mocarny riff i porazić przejmującym wokalem Serja Tankiana. Zwrotki są ponownie spokojne, refreny gwałtowne i pełne mocnych emocji. Finał to z kolei kołysankowe nucenie muzyków. Jedno z najpiękniejszych zakończeń w historii szeroko pojętej muzyki rockowej. To zresztą jeden z numerów, które System of a Down zagrał w Polsce.

Największy hit Linkin Park

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć największego hitu Linkin Park, "In the End". To utwór, który okazał się przepustką grupy do koncertów w halach i stadionach oraz na szczyty list przebojów.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Charakterystyczne pianino na początku zna chyba każdy. Podobnie jak refren śpiewany przez Chestera Benningtona. Piosenka jest zresztą oparta na schemacie, na którym zespół oparł swoje pierwsze dwie płyty: numer prowadzi wokalny duet rapera Mike'a Shinody i rockowego wokalisty, Chestera.

Co ciekawe, ten największy przebój Linkin Park w aplikacji odsłuchano już 3 mld razy!

Warto dodać, że po samobójczej śmierci Benningtona zespół wrócił na scenę w nowym składzie. Jak pisaliśmy w naTemat, Linkin Park na Open'er Festival wystąpił jako pierwszy headliner.

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Nirvana także ma swój miliardowy przebój

Ten wybór wydaje się banalny, ale "Smells Like Teen Spirit" jest o wiele ciekawszą kompozycją niż zakładacie. Dla wielu to rockowy przebój, oparty na dość zgranym riffie (posłuchajcie uważnie "More Than a Feeling" Boston!).

W "Smells..." intrygujące są jednak eksperymenty dotyczące tonacji. Wokal Kurta Cobaina nie zawsze zachowuje się jak typowa melodia w F-moll, na czym oparty jest numer. Przez to jego linia wokalna i sposób śpiewania tworzą wrażenie "nieczystości" harmonicznej.

Największy hit Nirvany także przesłuchano w Spotify aż 3 mld razy.

Warto zresztą przypomnieć, jak brzmi ten numer w zupełnie innym wydaniu – jak pisaliśmy w tekście w naTemat o 5 płytach koncertowych, które każdy fan rocka musi znać, "MTV Unplugged in New York" pokazało, że sukces tria z Seattle brał się przede wszystkim z pięknych melodii.

Red Hot Chili Peppers pod mostem, ale z miliardowymi odsłuchami

W tym gronie nie mogło zabraknąć Red Hot Chili Peppers z ich "Under the Bridge", które fani odsłuchali ponad 2 mld razy.