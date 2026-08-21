Nicola Coughlan zniknie z "Bridgertonów"? Raczej podzieli los Jonathana Baileya Fot. materiał prasowy / Netflix

"Bridgertonowie" przejdą dużą przemianę w piątym sezonie. Poprzednia odsłona dała widzom jasno do zrozumienia, że w londyńskiej socjecie pojawiła się nowa Lady Whistledown. A co z aktorką grającą oryginalną plotkarę z elity? Irlandzka aktorka zabrała głos. Wygląda na to, że pójdzie w ślady odtwórcy roli Anthony'ego Bridgertona.

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W czwartym sezonie "Bridgertonów" ujrzeliśmy na ekranie opowieść inspirowaną baśnią o Kopciuszku i przyprawioną wątkami traktującymi o świadomości klasowej. Podczas balu maskowego Benedictowi Bridgertonowi (Luke Thompson) wpadła w oko tajemnicza Srebrna Dama. Za pieczołowicie zdobioną maską kryła się Sophie Baek (Yerin Ha). Twórcy zachwalanej adaptacji książek Julii Quinn potwierdzili już, kto z rodzeństwa Bridgertonów będzie następną osobą, która wpadnie w sidła miłości.

W piątym rozdziale "Bridgertonów" parą zakochanych będą świeżo upieczona wdowa Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) i kuzynka jej zmarłego męża, Michaela Stirling (Masali Baduza). Osadzona w epoce regencji kontynuacja hitu Netflixa zapowiada się dość ryzykownie, gdyż serial po raz pierwszy skupi się na queerowym romansie. Nie wiadomo, jak zareaguje na niego heteronormatywna publiczność. Na dodatek produkcja przejdzie jeszcze jedną rewolucję.

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Nicola Coughlan odchodzi z pierwszego planu "Bridgertonów". Co to oznacza dla 5. sezonu?

Nicola Coughlan ("Derry Girls") należy do starej gwardii "Bridgertonów". Na małym ekranie widzieliśmy jak z introwertycznej arystokratki – niedocenianej przez własną matkę – przeobraża się w motyla. Penelope Featherington (później Bridgerton) od początku była kluczową postacią serialu. Za zamkniętymi drzwiami zamieniała się w Lady Whistledown, która swoim piórem dobitnie piętnowała wybryki wyższej klasy, tym samym stając się wrogiem samej królowej Charlotty.

Po turbulencjach, jakie wyniknęły, gdy najbliżsi odkryli jej drugą tożsamość, "Bridgertonowie" wyraźnie zasugerowali w czwartej odsłonie, że na horyzoncie pojawiła się nowa Lady Whistledown, a Nicola Couglan usunie się w cień. Irlandzka gwiazda właśnie udzieliła wywiadu E! News, w którym odsłoniła rąbka tajemnicy na temat swoich dalszych losów w kostiumowym przeboju Netflixa.

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Choć Coughlan jest obecnie zajęta kręceniem piątego sezonu komedii kryminalnej "Zbrodnie po sąsiedzku", znajduje czas, by odwiedzać plan zdjęciowy następnych "Bridgertonów". – Od czasu do czasu tam wpadam i spotykam się ze wszystkimi. To jak powrót do domu – wyjaśniła w rozmowie z serwisem.

– Czuję, że zaliczyłam epicki bieg. (...) Zawsze wrócę do "Bridgertonów", jeśli będą mnie potrzebowali. Jeżeli będę mogła być w tle, to się zjawię. Nie ma problemu – dodała.

Wygląda na to, że Coughlan ma wobec "Bridgertonów" takie samo podejście jak Jonathan Bailey ("Wicked"). Odtwórca roli Anthony'ego Bridgertona, któremu poświęcony był drugi rozdział serialu, w ostatnich częściach zszedł na drugi plan, ale w przeciwieństwie do Regé-Jeana Page'a (Simona Basseta) nie odciął się od swoich korzeni. W programie "Late Night with Seth Meyers" przyznał, że zawsze będzie wracał do "Bridgertonów".

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Możliwe, że w piątym rozdziale adaptacja prozy Julii Quinn będzie chciała dać początek nowemu pokoleniu głównych bohaterów. Dawna obsada z sezonu na sezon przechodzi na dalszy plan, pełniąc raczej rolę dodatku niż wpływowego gracza. Przypomnijmy, że jeszcze jedna ulubiona postać wróci w 5. sezonie "Bridgertonów". Widzowie mogą odetchnąć z ulgą. Kiedy premiera nowych odcinków? Netflix ma odpowiedź, która ucieszy fanów.

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QUIZ: Sprawdź, co pamiętasz z "Bridgertonów"

Quiz 1 / 15 Kiedy dzieje się akcja "Bridgertonów"? Fot. Netflix początek XIX wieku początek XVIII wieku koniec XIX wieku

O czym będzie 5. sezon "Bridgertonów"?

"Dwa lata po stracie ukochanego męża Johna, Francesca postanawia wrócić na 'rynek matrymonialny' z praktycznych powodów. Ale kiedy kuzynka Johna, Michaela, przyjeżdża do Londynu, aby zająć się posiadłością Kilmartinów, skomplikowane uczucia Franceski sprawią, że będzie się zastanawiać, czy trzymać się pragmatycznych planów, czy podążać za swoimi wewnętrznymi pragnieniami" – czytamy w oficjalnym opisie 5. sezonu "Bridgertonów".