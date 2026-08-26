"Stary przyjaciel" Geralta powróci w DLC "Wiedźmina". Tropy prowadzą do jednej osoby

W nowej grze powróci przyjaciel wiedźmina. Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

W dodatku "Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości" powróci najpewniej uwielbiany przez fanów towarzysz Geralta z Rivii. Skąd możemy wysnuć takie przypuszczenia? Z opisu fabuły DLC i nazwy krainy, w której rozgrywać się będzie akcja gry.

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Podczas Gamescomu organizowanego w Kolonii w Niemczech zaprezentowano zwiastun nowego dodatku do "Wiedźmina 3". Z krótkiej zapowiedzi mogliśmy dowiedzieć się, że białowłosy łowca potworów wyruszy do krainy, w której miał dorastać jego najlepszy przyjaciel.

Wiedźmin powróci na szlak ze swoim wiernym towarzyszem?

W czasie imprezy otwierającej Gamescom pokazano trailer nowego dodatku "Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości". Gracze i fani serii czekali na niego od dawna. Oprócz tego poznaliśmy delikatny zarys fabuły.

Geralt z Rivii ma zostać wezwany przez starego przyjaciela do illydycznej krainy Letten. Na miejscu wykona mnóstwo niebezpiecznych zadań i pozna zupełnie nowe postaci. Twórcy sugerują, że "pod powierzchnią czai się coś złowrogiego". Sam trailer pokazuje, jak wiedźmin toczy walki z ludzkimi przeciwnikami i potworami. Nie zdradza nam on jednak kim jest ów tajemniczy "stary przyjaciel" Geralta.

Tego ostatniego możemy się jednak domyślić po pewnym szczególe. Kraina, do której ma wyruszyć Geralt z Rivii, nazywa się Letten. W sadze wiedźmińskiej pojawia się zaś niejaki Julian Alfred Pankratz wicehrabia de Lettenhove. Chodzi oczywiście o Jaskra! Wiele więc wskazuje na to, że słynny bard powróci do gamingowego świata.

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W czasie pokazu na Gamescom otrzymaliśmy też więcej wskazówek. Przykładowo, pojawiła się posiadłość Lettenhove, co po raz kolejny sugeruje, że chodzi o Jaskra.

W czasie streamu z wydarzenia wspomniano, że Letten ma być inspirowane polską wsią (zwłaszcza wspomnieniami z czasów dzieciństwa, gdy każdy z nas jeździł na wakacje do dziadków) i architekturą z czasów rządów Tudorów. Sam dodatek ma opowiadać o przyjaźni, poleganiu na sobie i pozostaniu wiernym własnym przekonaniom.

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QUIZ: Jak dobrze znasz "Wiedźmina"?

Quiz 1 / 20 Na sam początek coś prostego. Z jakiej szkoły wiedźmińskiej wywodził się Geralt z Rivii? Fot. kadr z serialu "Wiedźmin" Szkoły Gryfa Szkoły Żmii Szkoły Wilka Szkoły Kota

Znaczenie w fabule może mieć też święto Belleteyn (inspirowane celtyckim Beltane), które pojawia się w fabule książek (m.in. w opowiadaniu "Coś więcej").

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"Bawią się. Świętują odwieczny cykl odradzającej się natury. A my? Co my tu robimy? My, relikty, skazane na wymarcie, na zagładę i niepamięć? Natura się odradza, cykl się powtarza. Ale nie my, Geralt. My nie możemy się powtarzać. (...) Cóż z tego, że żyjemy dłużej niż oni? Po naszej zimie nie będzie wiosny, nie odrodzimy się (...). Ale ciebie, i mnie ciągnie do tych ognisk, chociaż nasza obecność tutaj to złośliwa i bluźniercza drwina z tego święta" – mówiła w czasie święta Yennefer do Geralta z Rivii.

Jakby tego było mało, graczy mocno intryguje trzeci miecz, jaki wiedźmin ma przy sobie na grafice promującej grę.

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Kiedy ponownie zagramy w "Wiedźmina"?

Kiedy nowy dodatek pojawi się na rynku? Już w 2027 roku. Do tego, jak sugerował ostatnio Michał Nowakowski, Joint CEO CD Projekt Red, w 2028 roku zagramy w czwartą odsłonę serii, w której główną bohaterką ma być Cirii. Już wcześniej pisaliśmy w naTemat o tym, kim zagramy w "Wiedźminie 4".

Fani od dawna spekulują też o fabule "Wiedźmina 4". Jak zastanawialiśmy się w naTemat: Ciri założy Szkołę Rysia? To jedna z najciekawszych teorii dotyczących tego, co może wydarzyć się w nowym tytule z uniwersum Andrzeja Sapkowskiego.