AI wskazało najlepszy film na Wielkanoc Fot. Kadr z filmu "Zmartwychwstały"

Nie ma jednej, oczywistej listy filmów na Wielkanoc, ale są historie, które idealnie wpisują się w klimat tych świąt. Spytaliśmy AI, jaki tytuł najlepiej sprawdzi się w tym czasie i wybór nie pozostawia wątpliwości. Nie zabrakło też trzech wyróżnień – jeden jest dość nietypowy.

W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, które ma cały swój filmowy gatunek, Wielkanoc nie doczekała się wielu oczywistych tytułów. Nie oznacza to jednak, że trudno znaleźć coś idealnego na ten czas (nie licząc "Znachora", czyli obowiązkowego wielkanocnego tytułu dla każdego Polaka).

Idealne filmy na Wielkanoc powinny mieć w sobie refleksję, duchowość, temat odkupienia, nadziei albo po prostu historię, która daje poczucie domknięcia. Najczęściej to produkcje biblijne, choć... nie zawsze takie, które podobają się chrześcijanom, jak kontrowersyjne "Jesus Christ Superstar" czy "Ostatnie kuszenie Chrystusa".

Według sztucznej inteligencji najlepszym filmem na Wielkanoc jest kontrowersyjna "Pasja" z 2004 roku w reżyserii Mela Gibsona, czyli opowieść o ostatnich godzinach Jezusa Chrystusa. "To intensywna, momentami wręcz trudna w odbiorze opowieść, która skupia się na cierpieniu, poświęceniu i sensie ofiary. To film, który nie pozostawia widza obojętnym – jego surowa forma i emocjonalna siła sprawiają, że seans staje się niemal doświadczeniem, a nie tylko opowieścią" – argumentuje ChatGPT.

Jednocześnie "Pasja" nie jest filmem dla każdego widza, bo – z racji, że pokazuje Mękę Pańską – jest zwyczajnie bardzo brutalna. Zdaniem AI właśnie to sprawia jednak, że film tak mocno wpisuje się w wielkanocny klimat, bo przypomina, co w tych wiosennych świętach jest najważniejsze. "To propozycja dla tych, którzy szukają w kinie czegoś więcej niż rozrywki i chcą przeżyć ten czas w bardziej refleksyjny sposób" – dodaje. Warto przypomnieć, że Gibson kręci drugą część, tym razem o Zmartwychwstaniu.

Sztuczna inteligencja wskazała też trzy inne filmy, które dobrze wpisują się w nastrój Wielkanocy. Jednym z nich jest "Ben-Hur", klasyk kina z 1959 roku, który jako jeden z trzech filmów w historii – razem z "Titanikiem" i "Władcą Pierścieni: Powrotem Króla" – zdobył 11 Oscarów. "To klasyczna, epicka opowieść o zdradzie, zemście i odkupieniu, której tłem jest historia Jezusa Chrystusa, a jej przesłanie pozostaje aktualne do dziś" – pisze ChatGPT.

Kolejnym tytułem jest amerykański dramat "Zmartwychwstały" z 2016 roku, który opowiada historię zmartwychwstania z nietypowej perspektywy rzymskiego trybuna próbującego rozwikłać tajemnicę zniknięcia ciała Jezusa. "To bardziej kameralne, ale wciągające spojrzenie na wydarzenia znane z Ewangelii" – zauważa AI.

Trzecim wyróżnieniem jest "Książę Egiptu" – kultowa animacja z 1998 roku ze znakomitą muzyką Hansa Zimmera i Stephena Schwartza. "Choć opowiada historię Mojżesza i wyjścia Izraelitów z Egiptu, idealnie wpisuje się w wielkanocną symbolikę nadziei, wolności i wiary. To propozycja bardziej przystępna, ale wciąż niosąca ze sobą silny, uniwersalny przekaz" – argumentuje sztuczna inteligencja.