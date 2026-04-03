Co robić w święta? 5 filmowych i muzycznych premier, które ratują długi weekend Foto: Fat.finch, ChrisJamesRyanPhotography, Kathy Hutchins/Shutterstock

Przed nami świąteczny, długi weekend. Można wybrać się z rodziną na dłuższy spacer lub wycieczkę w góry. Mamy jednak też propozycje dla kinomanów i melomanów – oto kilka naszych propozycji płytowych i filmowych, z którymi warto zapoznać się przez najbliższe parę dni oraz w kolejny weekend.

Piątek to dzień, w którym premiery mają nowe płyty muzyczne, z kolei kina odświeżają repertuar. Co więc z nowości możemy wam polecić na najbliższy, świąteczny weekend?

Co nowego w kinie? Premiery kinowe na weekend

Co więc możemy zobaczyć na srebrnym ekranie? Nie zabraknie komedii, ale też bardziej ambitnych produkcji. Pamiętajcie, żeby sprawdzić godziny otwarcia waszych ulubionych kin, bo w okresie Wielkanocy mogą się one zmienić.

Mów mi Jimpa

"Hannah i jej niebinarna nastolatka Frances odwiedzają w Amsterdamie jej gejowskiego dziadka Jimpę. Frances chce zostać z nim przez rok, co podważa rodzicielskie przekonania Hannah, zmuszając ją do konfrontacji z przeszłymi problemami" - to zarys fabuły nowego filmu Sophie Hyde ("Powodzenia, Leo Grane").

Film miał już polską premierę.

Cena zwycięstwa

"Dafne to 18-letnia judoczka z niewielkiej miejscowości, która staje przed największą szansą w swoim życiu. Zauważa ją Yuri - najbardziej znany mistrz w kraju. Dzięki jego pomocy przeprowadza się do Aten i rozpoczyna przygotowania do kwalifikacji olimpijskich", to opis kolejnej propozycji.

Przepis na morderstwo

W kolejny weekend premierę w polskich kinach ma nowy film z Glenem Powellem. Czarna komedia "Przepis na morderstwo", jak wynika z opisu i pierwszych recenzji, to coś dobrego na lekki seans.

"Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Glen Powell) postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak "tylko" jedna przeszkoda – musi po kolei wyeliminować siedmioro krewnych", czytamy w opisie od wydawcy.

W czasie świąt w części kin odbędą się pokazy przedpremierowe filmu.

Drama

Tuż po świętach na dużym ekranie można będzie też zobaczyć długo wyczekiwany film z Zendayą i Robertem Pattinsonem. "Drama" to, jak wynika z recenzji, kino nie dla każdego, ale zarazem intrygujące i zmuszające do myślenia.

Scenariusz opowiada o parze młodych ludzi, którzy wkrótce mają wziąć ślub. Problem w tym, że na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzą pewne szokujące fakty dotyczące przyszłej panny młodej. Wszystko sprawia, że wybranek jej serca zaczyna patrzeć na nią w zupełnie inny sposób. Mała podpowiedź: przed seansem nie czytajcie wiele o tym filmie!

W czasie świąt w niektórych kinach odbędą się pokazy przedpremierowe.

Zabawa w pochowanego 2

Jeżeli ktoś woli bardziej niezobowiązującą rozrywkę polecamy "Zabawę w pochowanego 2", czyli kontynuację hitu sprzed paru lat. Ostrzegamy jednak: to krwawe kino, choć niepozbawione makabrycznych żartów. Ot, coś bardziej dla koneserów gatunku.

"Po przetrwaniu śmiertelnie niebezpiecznej gry Grace i jej siostra Faith muszą wyprzedzić cztery rywalizujące ze sobą rodziny walczące o tron rady kontrolującej świat" – zachęca do seansu dystrybutor.

Premiera już 10 kwietnia.

A może dobra płyta? Premiery muzyczne na weekend

Nie każdy musi jednak lubić wypełnione sale kinowe i woń popcornu. Może więc warto zaopatrzyć się w nowe płyty?

Voo Voo "Dźwięczność"

Premierę ma dziś najnowszy studyjny album Voo Voo. Zawiera dziewięć premierowych utworów, w większości autorstwa Wojciecha Waglewskiego. Jak podaje wydawca, zespół "konsekwentnie rozwija swoje charakterystyczne brzmienie, łącząc gitarową narrację z rytmem, dęciakami i przestrzenią".

Na albumie pojawiają się goście: Daria ze Śląska, sopranistka Samita Suwannarit oraz amerykański raper Antar Jackson.

Corrosion of Conformity "Good God Bad Man"

Na rynek wydawniczy powraca też amerykańska formacja Corrosion of Conformity. Dziś premierę ma nowy album zespołu "Good God Bad Man".

Grupa powstała w 1982 roku. Początkowo grała połączenie punk rocka i heavy metalu. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku przeszła pewną stylistyczną przemianę i zaczęła grać stoner metal i klasyczny hard rock. To coś dla fanów Black Sabbath! Dodajmy, że zespół zagra w Polsce w ramach tegorocznej edycji Mystic Festival.

Co robić w święta? Telewizor i streaming też czekają