Netflix pokazał pierwszy zwiastun serialu "Domek na prerii", który będzie rebootem kultowego telewizyjnego hitu z przełomu lat 70. i 80. Widzowie mogą spodziewać się emocjonującej sagi o rodzinie amerykańskich pionierów. W krótkiej zapowiedzi czuć prequele "Yellowstone". Fani neowesternów, szykujcie się na letnie upały.

W ostatnim czasie giganci streamingu chętnie stawiają na produkcje osadzone na Dzikim Zachodzie, a wszystko przez sukces "Yellowstone" Taylora Sheridana, który widownia odebrała jako absolutny telewizyjny fenomen. Serial o rodzie Duttonów doczekał się dwóch prequeli (trzeci jest w drodze), które ukazały pokłosie wojny secesyjnej i czasy poprzedzające wielki kryzys.

Na fali popularności "Yellowstone" Netflix postanowił stworzyć nową adaptację prozy Laury Ingalls Wilder, która pisała książki o wędrówce swojej rodziny przez Dziki Zachód. Wielu widzów z pewnością pamięta serial z lat 70. i 80. "Little House on the Prairie" z Michaelem Landonem w roli Charlesa Ingallsa, który stał się jedną z najbardziej ikonicznych produkcji familijnych w historii amerykańskiej telewizji. Niebawem na małym ekranie zobaczymy jego odświeżoną wersję.

Jest zwiastun serialu "Domek na prerii" Netflixa. Kiedy premiera?

"Domek na prerii" ma spore szanse, by stać się letnim hitem Netflixa. Serial opowiadający o życiu Laury Ingalls i jej najbliższych trafi do biblioteki serwisu streamingowego 9 lipca. Pierwszy zwiastun obiecuje sentymentalną podróż po Ameryce, podczas której uroki dzieciństwa zderzą się z niepewną przyszłością i przeszkodami, z jakimi zmagali się amerykańscy pionierzy. Netflix jest pewny, że tytuł odniesie sukces. Inaczej nie dałby mu zielonego światła na drugi sezon.

"To epicka opowieść o przetrwaniu i historia genezy XIX-wiecznego amerykańskiego Zachodu, a wszystko to otulone pełnym nadziei dramatem rodzinnym" – czytamy w oficjalnym opisie. Jak donosił amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety" nowy "Domek na prerii" ma być świeżą reinterpretacją książek Wilder – bardziej realistyczną, momentami surową, mocniej osadzoną w realiach XIX-wiecznego pogranicza.

W centrum uwagi ponownie zostanie wrzucona Laura Ingalls, którą zagra Alice Halsey ("Lekcje chemii"). W jej starszą siostrę Mary wcieli się Skywalker Hughes, ("Joe Pickett"), w ojca rodziny – Charlesa Ingallsa – Luke Bracey, ("Przełęcz ocalonych" i "Spryciarz") a w matkę, Caroline, Crosby Fitzgerald ("Crime 101").

W obsadzie serialowego rebootu znaleźli się też m.in. Ryan Robbins ("Riverdale"), Rebecca Amzallag ("Titans"), Maclean Fish ("Mroczne żniwa"), Cliff Sumter ("Był sobie pies"), Tom Young ("Święta na słodko") i Aaron Merke ("Normal").

