Gdzie obejrzeć nominowany do Oscara film "Blue Moon" z Ethanem Hawkem?

Bezapelacyjnymi zwycięzcami tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów były filmy "Jedna bitwa po drugiej" i "Grzesznicy". Na liście nominacji dwukrotnie znalazł się komediodramat na podstawie życia amerykańskiego tekściarza Lorenza Harta. Ethan Hawke przegrał walkę o prestiżową statuetkę z Michaelem B. Jordanem. Tytuł jest już dostępny w streamingu.

Podczas 98. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej miano najlepszego filmu zdobyła "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. W kategoriach aktorskich triumfowali Jessie Buckley za kreację żony Williama Szekspira w dramacie "Hamnet" Chloé Zhao i Michael B. Jordan za role bliźniaków Smoke'a oraz Stacka w "Grzesznikach" Ryana Cooglera.

Na prestiżową statuetkę miał szansę Ethan Hawke, który w najnowszym dziele Richarda Linklatera – określanym przez niektórych jako typowy Oscar bait – przeszedł dużą metamorfozę, by ożywić legendę Broadwayu na dużym ekranie.

"Blue Moon" z Ethanem Hawkiem już w streamingu. Kim był Lorenz Hart?

Za kamerą filmu biograficznego ""Blue Moon" stanął reżyser trylogii "Przed wschodem słońca" i kręconego przez 12 lat dramatu "Boyhood". Richard Linklater ponownie połączył siły ze swoim wiernym współpracownikiem, Ethanem Hawkem, który łącznie zagrał w aż dziewięciu produkcjach jego autorstwa.

Tym razem słynny filmowiec powierzył gwiazdorowi "Stowarzyszenia Umarłych Poetów" i "Czarnego telefonu" rolę Lorenza Harta, pochodzącego z Harlemu tekściarza ze statusem ikony broadwayowskich musicali na koncie. W duecie z kompozytorem Richardem Rodgersem napisał ponad 500 piosenek, tworząc kawałki do takich sztuk, jak "Babes in Arms", "On Your Toes" i "The Boys from Syracuse".

Ethan Hawke jako Lorenz Hart w filmie "Blue Moon". Fot. materiał prasowy

Tytuł komediodramatu inspirowanego prawdziwym życiem artysty nawiązuje do jego jazzowego utworu z 1933 roku, który w kolejnych dekadach coverowali m.in. zespół The Marcels, Elvis Presley, Frank Sinatra i Bob Dylan. Za kompozycję "Blue Moon" odpowiedzialny był Rodgers.

Akcja "Blue Moon" rozgrywa się dwa lata przed zakończeniem II wojny światowej. Kameralna fabuła rozgrywa się przede wszystkim w restauracji Sardi's w dzielnicy teatralnej Manhattanu. Lorenz Hart ucieka z premiery musicalu "Oklahoma!". Od środka zżera go zazdrość. Artysta nie może poradzić sobie z faktem, że jego były partner kreatywny, Richard Rodgers, cieszy się większą sławą od niego.

U boku Ethana Hawke wystąpiła Margaret Qualley, gwiazda miniserialu "Sprzątaczka" i body horroru "Substancja". W obsadzie biografii znaleźli się też Bobby Cannavale ("Scarpetta"), Andrew Scott ("Dobrzy nieznajomi"), Simon Delaney ("Upadek"), Patrick Kennedy ("Czarne lustro") i Jonah Lees ("Superman").

Gdzie obejrzeć film "Blue Moon" Richarda Linklatera?