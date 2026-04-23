Liam Hemsworth w serialu "Wiedźmin"
W 5. sezonie serialu "Wiedźmin" Geralt z Rivii pozna księżną Toussaint Fot. materiał prasowy / Netflix; kadr z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Montaż: naTemat

Serial "Wiedźmin" skończy się na 5. sezonie, którego scenariusz ma objąć fabuły powieści "Wieża Jaskółki" i "Pani Jeziora". Z najnowszych doniesień wynika, że w adaptacji Netflixa nie zabraknie ważnego wątku z prozy Andrzeja Sapkowskiego. Geralt z Rivii trafi do Toussaint.

W oczach wiernych fanów sagi Andrzeja Sapkowskiego serial "Wiedźmin" – w porównaniu z kampowym remakem anime i mangi "One Piece" – nie uchodzi za udaną adaptację. Oczywiście hit fantasy Netflixa miewa wzloty i upadki, ale częściej traci grunt pod nogami, niż zwycięża bitwy. W 4. sezonie twórcy o wiele bardziej posiłkowali się materiałem źródłowym, dając widzom pewne przebłyski tego, jak od początku mogła wyglądać ta adaptacja.

W przedostatnim rozdziale "Wiedźmina" na nekkery, zjawy i inne potwory zapolował Liam Hemsworth ("Igrzyska śmierci"), który przejął dwa miecze po Henrym Cavillu ("Enola Holmes"). Geralt z Rivii wyruszył na poszukiwania swojej przyszywanej córki, Ciri, którą ścigał jej prawdziwy ojciec, cesarz Nilfgaardu Emhyr var Emreis, czarodziej Vilgefortz z Roggeveen i łowca nagród Leo Bonhart.

W 5. sezonie "Wiedźmina" odwiedzimy Toussaint

Serialowy Gwynbleidd zrobi sobie długi odpoczynek w Toussaint. W książce polskiego fantasty protagonista i jego lojalni towarzysze – bard Jaskier, wampir wyższy Regis, były oficer Nilfgaardzkiego Wywiadu Wojskowego imieniem Cahir, łuczniczka Milva i Angoulême, członkini hanzy Słowika – zatrzymują się w księstwie słynącym z wyrobu wina, by przeczekać srogą zimę. Tam Geralt z Rivii wdaje się w gorący romans z czarodziejką Fringillą Vigo, która działa na rzecz Loży Czarodziejek i celowo opóźnia jego misję.

W Toussaint nie tylko główny bohater daje się ponieść miłosnym uniesieniom. Jaskier ma namiętną relację z księżną Anną Henriettą, która zaszczyci widzów swoją obecnością w 5. sezonie "Wiedźmina" Netflixa.

Według ustaleń portalu Redanian Intelligence, który uchodzi za rzetelne źródło wiedzy o serialu Netflixa, we władczynię "krainy mlekiem i winem płynącej" wcieli się Ellie Taylor, odtwórczyni roli Flo "Sassy" Collins w hicie Apple TV "Ted Lasso".

Anna Henrietta w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon (dodatek Krew i wino). Fot. materiał prasowy

Przypomnijmy, że w dodatku do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon zatytułowanym Krew i wino głosy księżnej Toussaint użyczyła MyAnna Buring ("Zmierzch"), która w serialu "Wiedźmin" zagrała Tissaii de Vries, byłą rektorkę Aretuzy i mentorkę Yennefer z Vengerbergu.

W 5. sezonie "Wiedźmina" nie zabraknie również innych nowych twarzy. Shani, redańską medyczkę i przyjaciółkę Jaskra, którą Geralt z Rivii poznał na terenie Akademii Oxenfurckiej (podczas poszukiwań Rience'a), zagra Emily Jo-Young. Wcześniej do obsady adaptacji dołączyła Katie Dickie (Lysa Arryn z "Gry o tron"). W serialu fantasy szkockiej aktorce została powierzona rola Sigfridy, kapłanki Świątyni Feyi na wyspie Hindarsfjall.

Jak skończył się 4. sezon "Wiedźmina"?

Czwarta odsłona serialu o Geralcie z Rivii zakończyła się w momencie, w którym Bonhart zabił Szczury – hanzę, do której dołączyła Cirilla – a białowłosego łowcę potworów pasowano na rycerza królowej Meve po bitwie o most na Jarudze.

W międzyczasie Yennefer, zaprzyjaźnione z nią czarodziejki i wiedźmini z Kaer Morhen stoczyli walkę z Vilgefortzem i jego poplecznikami w zamku Montecalvo. W potyczce zginął Vesemir, który był dla Geralta jak ojciec.