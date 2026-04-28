Netflix pokazał pierwsze zdjęcie Tajemniczej Spółki. Widzimy m.in. Mckennę Grace jako Daphne Blake Fot. materiał prasowy / Netflix. Montaż: naTemat

Netflix zabiera się za aktorską wersję kultowej kreskówki "Scooby-Doo!". W serialu live-action poznamy początki przyjaźni Kudłatego, Daphne, Freda i Velmy, a także genezę Tajemniczej Spółki. Twórcy pochwalili się pierwszym zdjęciem przedstawiającym główną obsadę w znajomej charakteryzacji. Aktorzy wyglądają tak, jakby zostali żywcem wyjęci z Cartoon Network.

Serial live-action na podstawie kreskówki "Scooby-Doo" z 1969 roku, nad którym pracuje serwis streamingowy Netflix, nosi tytuł "Scooby-Doo: Origins". Produkcja właśnie wystartowała, a jej owoce widzowie powinni zobaczyć na małym ekranie już w 2027 roku. Na spotkanie powitalne z gadającym dogiem niemieckim musimy jeszcze poczekać – w końcu przygotowanie efektów praktycznych lub CGI to czasochłonne zajęcie. Na szczęście fani mogą już teraz przywitać się z resztą pasażerów Wehikułu Tajemnic.

Fabuła ośmioodcinkowego serialu "Scooby-Doo", który ma zadatki, by stać się hitem giganta streamingu (podobnie jak wcześniej "Wednesday" z Jenną Ortegą), odsłoni przed widownią nową genezę Tajemniczej Spółki. Akcja rozgrywać się będzie pod koniec letniego obozu Ruby-Spears, w którym uczestniczą starzy przyjaciele, Kudłaty i Daphne. Niepokojące wydarzenia, do jakich dojdzie wśród wysokich drzew, na zawsze zwiążą ich losy z dwójką nieznanych im dotąd rówieśników.

"Kudłaty i Daphne zostają wplątani w tajemniczą intrygę dotyczącą zaginionego szczeniaka doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Z pomocą pragmatycznej mieszkanki pobliskiego miasteczka Velmy oraz dziwnego, ale niezwykle przystojnego nowego chłopaka, Freddy'ego, postanawiają rozwikłać tę sprawę" – czytamy w oficjalnym opisie aktorskiej adaptacji.

Na pierwszej fotografii testowej z nadchodzącego "Scooby'ego-Doo" widzimy odtwórców ról wszystkich ludzkich reprezentantów Tajemniczej Spółki. Peruki, jakie założono na głowy młodych gwiazd, pasują do kreskówkowego pierwowzoru – od razu widać, kto kogo gra. Obsada ma świetną charakteryzacją, ale musimy jeszcze poczekać na kostiumy i grę aktorską, by w pełni ocenić jej potencjał.

McKenna Grace, którą niebawem zobaczymy jako Maysilee Donner w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", zagra w serialu rudowłosą Daphne Blake. W filmografii hollywoodzkiej gwiazdy młodego pokolenia znalazły się takie tytuły jak "Obdarowani", "Opowieść podręcznej", "Pogromcy duchów. Dziedzictwo", "Rocznica" i "Gdyby nie ty".

W roli Kudłatego Rogersa obsadzono Tannera Hagena ("Stróżowie prawa: Bass Reeves") a w Velmę Dinkley wcieli się Abby Ryder Fortson ("Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret"). Jako Freda, sympatię Daphne, zobaczymy Maxwella Jenkinsa ("Tuż po zmroku"). Głosu tytułowemu zwierzakowi powtórnie użyczy Frank Welker ("Poszukiwacze zaginionej Arki").

