W sobotę w telewizji poleci dramat historyczny "Kos" o Tadeuszu Kościuszce Fot. materiał prasowy

Telewizyjna ramówka orzeźwi nas w ciepły weekend majowy. Sobotni wieczór to idealna okazja, by rozsiąść się wygodnie na kanapie i włączyć telewizor. Tego dnia obejrzycie na małym ekranie laureata aż sześciu prestiżowych Orłów. Chodzi o dramat historyczny "Kos" z Jackiem Braciakiem w roli Tadeusza Kościuszki.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Majówka – jak co roku – oznacza, że programy telewizyjne będą pękać w szwach od patriotycznych i historycznych produkcji. W weekend powtórnie polecą dwa kultowe filmy w reżyserii Jerzego Hoffmana, czyli "Znachor" z 1981 roku (i to nie jeden raz) oraz "Potop" z 1974 roku na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. W ramówce dostrzeżemy też nagrodzony Orłami przez Polską Akademię Filmową dramat poświęcony ważnemu wydarzeniu z historii Polski.

"Kos" z Jackiem Braciakiem w telewizji. Kiedy, o której i na jakim kanale?

"Kos" w reżyserii Pawła Maślony – współscenarzysty zachwycającego "Demona" i twórcy nachodzącej "Lalki" Netflixa – zabiera widzów do 1794 roku, przenosząc na ekran historię Tadeusza Kościuszki. Bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych powraca do ojczyzny, po tym jak opuścił ją z powodu politycznej emigracji.

REKLAMA

Tytułowy Kos, którego nie odstępuje na krok lojalny przyjaciel i były niewolnik, Jean "Domingo" Lapierre, planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, zachęcając do mobilizacji polską szlachty, a także chłopów. Nawoływania generała do buntu chce przerwać rosyjski rotmistrz, Dunin.

Kamera Maślony ukazuje pewną interpretację insurekcji kościuszkowskiej, która zalała tereny dwóch zaborów (rosyjskiego i pruskiego) oraz Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Polski zryw przypieczętował III rozbiór i doprowadził do zrzeczenia się władzy przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. "Kos" z 2023 jest obrazem wspólnej walki ponad podziałami.

REKLAMA

Jacek Braciak i Agnieszka Grochowska w filmie "Kos". Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

W tytułowej roli reżyser obsadził Jacka Braciaka , gwiazdora pięciu dzieł Wojciecha Smarzowskiego ("Róży", "Drogówki", "Pod Mocnym Aniołem", "Wołynia" i "Kleru").

W obsadzie filmu, który trafił do kin dwa lata temu, znaleźli się również: Bartosz Bielenia ("Boże Ciało"), Jason Mitchell ("Mudbound" i "Straight Outta Compton"), Agnieszka Grochowska ("W ciemności"), Robert Więckiewicz ("Pod Mocnym Aniołem"), Piotr Pacek ("Marzec '68"), Łukasz Simlat ("Zjednoczone stany miłości"), Matylda Giegżno ("Klangor") i Andrzej Seweryn ("Ostatnia rodzina").

REKLAMA

Polska Akademia Filmowa przyznała "Kosowi" sześć Orłów, które są rodzimym ekwiwalentem Oscarów Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Maślona i jego ekipa triumfowali w następujących kategoriach: najlepsza reżyseria, najlepsza drugoplanowa rola kobieca dla Grochowskiej, najlepszy scenariusz dla Michała A. Zielińskiego ("Morfina"), najlepsze kostiumy dla Doroty Roqueplo ("Miasto 44"), najlepsza charakteryzacja oraz najlepszy dźwięk dla Adama Szlendy ("Trzy sekundy"), Filipa Krzemienia ("Światłoczuła") i Radosława Ochnia ("Dom dobry").

Kiedy "Kos" w TV?