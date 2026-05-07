Ile Robert Downey Jr. ma zarobić za występ w filmie "Avengers: Doomsday"? Fot. Shutterstock; Canva. Montaż: naTemat

Robert Downey Jr. powraca do Marvel Cinematic Universe, ale nie zobaczymy go już w stroju Iron Mana. W "Avengers: Doomsday" zdobywca Oscara za "Oppenheimera" wcieli się w antagonistę, Dr. Dooma. Za rolę w najnowszym filmie MCU zaproponowano mu rekordowe pieniądze.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Robert Downey Jr. jest jednym z gwiazdorów, którzy pomógł Marvel Cinematic Universe wejść na wyższy poziom. Za dziesięć filmów na podstawie superbohaterskich filmów (włączając w to gościnny występ w "Incredible Hulk") hollywoodzki aktor zarobił łącznie ponad 500 mln dolarów – za dwa ostatnie filmy o Avengersach, czyli "Wojnę bez granic" i "Koniec gry", miał zainkasować około 150 mln USD. Jeśli wierzyć pogłoskom, jego stawka za "Doomsday" przerosła wszelkie oczekiwania.

Robert Downey Jr. zarobi za "Avengers: Doomsday" rekordowe pieniądze

Zagraniczne media sugerują, że wielki powrót Roberta Downeya Jr. w nadchodzącym filmie "Avengers: Doomsday" wiązał się z jeszcze lepszym zarobkiem. Weźmy pod uwagę, że w 2024 roku Amerykańska Akademia Filmowa przyznała dawnemu odtwórcy Tony'ego Starka (aka Iron Mana) Oscara za drugoplanową kreację w biografii "Oppenheimer" Christophera Nolana. Przeważnie złota statuetka podnosi jej laureatowi zarówno prestiż, jak i płacę (według badań po udanym sezonie nagród mężczyźni radzą sobie w Hollywood lepiej od kobiet).

REKLAMA

Dwa lata temu amerykański dziennikarz rozrywkowy Matt Belloni donosił na łamach Puck News, że Robert Downey Jr. ma zgarnąć za rolę Dr. Dooma w film "Doomsday" – piątej części serii "Avengers" – ponad 100 mln dolarów.

Ponoć podobna suma ma trafić do rąk Anthony'ego i Josepha Russo, reżyserów nadchodzącej produkcji MCU i następującego po niej filmu "Avengers: Secret Wars". Wcześniej bracia nakręcili m.in. "Wojnę bez granic" i "Koniec gry".

Dalsza część artykułu poniżej.

Pierwsze reakcje na zwiastun "Avengers: Doomsday"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w kwietniu bieżącego roku podczas branżowego wydarzenia o nazwie Cinema Con Marvel Studios pochwaliło się pierwszym zwiastunem filmu "Avengers: Doomsday", którego globalna premiera odbędzie się 18 grudnia, czyli w tym samym czasie, co ekranowy debiut trzeciej części "Diuny" Denisa Villeneuve'a. Widownia konwentu w Las Vegas miała wprost oszaleć na punkcie długo wyczekiwanej zajawki.

REKLAMA

Serwis Screen Rant relacjonował, że w pierwszej pełnej zapowiedzi trzeciej produkcji 6. fazy MCU rolę narratora pełni Thor, który w walce z Dr. Doomem wymachuje swoim Stormbreakerem. W pewnym momencie potężny młot wyrywa Asgardczykowi Steve Rodgers.

Przypomnijmy, że obsada "Doomsday" jest pełna znanych i lubianych nazwisk. Na srebrnym ekranie – oprócz Downeya Jr. – zobaczymy m.in. Chrisa Evansa ("Na noże"), Chrisa Hemswortha ("Crime 101"), Florence Pugh ("Małe kobietki"), Pedro Pascala ("The Last of Us"), Vanessę Kirby ("The Crown"), Patricka Stewarta ("Star Trek: Picard"), Iana McKellena ("Władca Pierścieni"), Simu Liu ("Barbie"), Channinga Tatuma ("Magic Mike"), Lewisa Pullmana ("Top Gun: Maverick"), Toma Hiddlestona ("Loki") i Kathryn Newton ("Lisa Frankenstein").