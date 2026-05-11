Jeszcze niedawno można było oglądać go na ekranie u boku największych gwiazd Hollywood, a teraz niespodziewanie pojawił się w Warszawie. Mark Ruffalo odwiedził jeden z warszawskich teatrów i spotkał się z obsadą spektaklu "Serce na odwyku". Wszystko za sprawą nowego filmu o procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II, przy którym pracował z Cezarym Żakiem.

Mark Ruffalo to jeden z najbardziej cenionych i wszechstronnych aktorów współczesnego kina. Szerokiej publiczności znany jest przede wszystkim jako Bruce Banner / Hulk z filmowego uniwersum Marvela, ale krytycy od lat doceniają go również za dramatyczne role. Aktor ma na koncie cztery nominacje do Oscara – za "Wszystko w porządku", "Foxcatcher", "Spotlight" i "Biedne istoty". Występował także m.in. w "Zodiaku", "Zakochanym bez pamięci", "Wyspie tajemnic" czy świetnym serialu kryminalnym HBO "Grupa zadaniowa".

Mark Ruffalo za kulisami spektaklu Cezarego Żaka w Warszawie. Razem zagrali w filmie "Santo Subito!"

Obsada spektaklu "Serce na odwyku" w reżyserii Cezarego Żaka bez wątpienia na długo zapamięta ten majowy wieczór. Katarzyna Żak poinformowała na Instagramie, że w niedzielę za kulisami w teatrze Scena Relax w Warszawie pojawił się właśnie amerykański aktor i aktywista.

– Wczoraj odwiedził nas na spektaklu "Serca na odwyku" Mark Ruffalo, który pracował z moim mężem przy filmie w Rzymie. Było dużo śmiechu i opowieści z doświadczeń teatralnych – napisała aktorka, która opublikowała zdjęcie uśmiechniętej obsady z gwiazdą Marvela. Na zdjęciu widzimy m.in. małżeństwo Żaków i Hannę Śleszyńską.

Co Ruffalo robił w Warszawie (którą niedawno odwiedziła też Dua Lipa)? Nie wiadomo, ale z Cezarym Żakiem poznali się na planie filmu "Santo Subito!" – koprodukcji Francji, Włoch i Polski w reżyserii Bertranda Bonello.

Watykański thriller skupi się na śledztwie prowadzonym po śmierci Jana Pawła II dotyczącym jego drogi do świętości. Głównym bohaterem jest merykański ksiądz Joseph Murolo powołany przez Watykan do pełnienia funkcji tzw. adwokata diabła – osoby mającej wskazać wszelkie wątpliwości i niejasności związane z życiem papieża.

Śledztwo Muroli prowadzi do rozmów z osobami z najbliższego otoczenia Karola Wojtyły i stopniowo zaczyna podważać nie tylko oficjalną narrację, ale też osobistą wiarę bohatera. Polskiego papieża, w którego w 2005 i 2006 roku zagrał Piotr Adamczyk, zagra Andrzej Chyra ("Dług", "Komornik"), a kardynała Stanisława Dziwisza – wspomniany Cezary Żak ("Ranczo").

