Hayden Christensen jako Anakin Skywalker w serialu "Ahsoka"
Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu serialu "Ahsoka" na Disney+ Fot. materiał prasowy

Od premiery pierwszego sezonu serialu "Ahsoka" minęły trzy lata. Miłośnicy historii rozgrywających się "dawno, dawno temu w odległej galaktyce" długo czekali na jakikolwiek znak ze strony twórców kontynuacji "Rebeliantów". Nareszcie wiadomo, kiedy obejrzymy nowe odcinki przygód dawnej padawanki Anakina Skywalkera.

Reklama.
Elektryczne SUV-y Forda. Już od 899zł netto/mies.
REKLAMA

Telewizyjne uniwersum "Gwiezdnych wojen" stale rośnie. Po znakomitym "Andorze", spielbergowskiej "Załodze rozbitków" i trzecim rozdziale "Mandaloriana", który doczeka się filmowej kontynuacji pod tytułem "Mandalorian i Grogu", kolejnym serialem live action ze świata zrodzonego z wyobraźni George'a Lucasa będzie drugi sezon "Ahsoki". Fani bohaterki uznawanej za przedstawicielkę Szarych Jedi od dłuższego czasu domagali się jakiekolwiek wieści z planu. Ich cierpliwość wreszcie została nagrodzona.

Kiedy 2. sezon serialu "Ahsoka" z Rosario Dawson?

Podczas wtorkowego wydarzenia Disney Upfront w Nowym Jorku odtwórczyni roli protagonistki, Rosario Dawson, zapowiedziała, że drugi sezon "Ahsoki" pojawi się w bibliotece Disney+ na początku 2027 roku. – Mogę wam powiedzieć, że w tej odsłonie walki będą miały rozmach, a stawka będzie znacznie większa – oznajmiła gwiazda "Sin City: Miasta grzechu", "Grindhouse: Death Proof" i "Lekomanii".

Uczestnicy prezentacji mieli okazję rzucić okiem na pierwszą zapowiedź sequela, w której nie brakowało dynamicznych walk na miecze świetlne i epickich starć w kosmosie. Co ciekawe, promocja Disney+ (na kwiecień 2026) dawno nie była tak tania — warto zapoznać się z nią, by nadrobić zaległości przed premierą.

logo
Rosario Dawson jako Ahsoka Tano w serialu "Ahsoka". Fot. materiał prasowy

W drugim sezonie serialu Natasha Liu Bordizzo ("Kiedy nikt nie patrzy") powróci jako Sabine Wren, Eman Esfandi ("Red 11") znów zagra Ezrę Bridgera, a Lars Mikkelsen ("Frankenstein") wcieli się w Wielkiego Admirała Thrawna.

Na małym ekranie ponownie ujrzymy odmłodzonego dzięki technologii CGI Haydena Christensena jako Anakina Skywalkera, który kilka lat temu wrócił do łask miłośników "Gwiezdnych wojen". Wcześniej jego występ w trylogii prequeli George'a Lucasa przez długi czas znajdował się w ogniu krytyki i nienawistnych komentarzy.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

logo
Nowy serial "Star Wars" jest jak Spielberg z lat 80. Jude Law i dzieciaki mają urok, ale...
logo
Najbardziej hejtowany serial Star Wars znów hitem. Zwrot, którego nikt nie przewidział
logo
"Gwiezdne wojny" z Goslingiem przerwą schemat. Myślę, że na dobre im to wyjdzie
logo
Najlepszy serial "Star Wars" trzyma na krawędzi fotela. Nawet nie wiecie, co tracicie

W obsadzie znaleźli się również Mary Elizabeth Winstead ("Oszukać przeznaczenie 3") jako pilotka statku Duch i generał Rebelii, Hera Syndulla, Ivanna Sakhno ("M3GAN 2.0") jako Shin Hati oraz Roy McCann (Ogar z "Gry o tron"), który zastąpi zmarłego Raya Stevensona w roli Baylana Skolla.

Fabuła i zakończenie 1 sezonu "Ahsoki"

Zgodnie z chronologią aktorski serial "Ahsoka" rozgrywa się pięć lat po upadku Imperium Galaktycznego i tuż przed powstaniem Najwyższego Porządku. W pierwszym sezonie tytułowa padawanka Anakina Skywalkera (aka Dartha Vadera) niechętnie szkoliła na swoją uczennicę niepokorną mandaloriankę Sabine Wren, z którą następnie zamierzała powstrzymać Wielkiego Admirała Thrawna.

Przypomnijmy, że w finale animowanych "Rebeliantów" chissański zwolennik neoimperializmu został przechytrzony przez Ezrę Bridgera, który podczas ostatecznej walki wzywa na pomoc purrgile, kosmiczne wieloryby zdolne do podróży nadprzestrzennych. Statek antagonisty – Chimera – przeniesiono w ten sposób do odległego układu gwiezdnego.W innej galaktyce wielki admirał planował na ruinach "państwa" Dartha Sidiousa zbudować nową potęgę.

W ostatnim odcinku "Ahsoki" Thrawn powrócił do właściwej dla franczyzy galaktyki (z pasażerem na gapę w postaci wrażliwego na moc Ezry), a Ahsoka, Sabine i ich towarzysz, droid Huyang, utknęli na nieznanej planecie Peridea, na którą trafili też użytkownicy ciemnej strony mocy. Baylan Skoll i jego uczennica Shin Hati zdobywają wiedzę na temat Władców Mocy (pradawnych istot spowinowaconych z mocą, które przedstawiono w "Wojnach klonów" i "Rebeliantach").

Widzom zagubionym w gąszczu wątków polecaliśmy wcześniej odcinki "Rebeliantów" i "Wojen klonów", które warto zobaczyć przed seansem serialu "Ahsoka".