Od premiery pierwszego sezonu serialu "Ahsoka" minęły trzy lata. Miłośnicy historii rozgrywających się "dawno, dawno temu w odległej galaktyce" długo czekali na jakikolwiek znak ze strony twórców kontynuacji "Rebeliantów". Nareszcie wiadomo, kiedy obejrzymy nowe odcinki przygód dawnej padawanki Anakina Skywalkera.

Telewizyjne uniwersum "Gwiezdnych wojen" stale rośnie. Po znakomitym "Andorze", spielbergowskiej "Załodze rozbitków" i trzecim rozdziale "Mandaloriana", który doczeka się filmowej kontynuacji pod tytułem "Mandalorian i Grogu", kolejnym serialem live action ze świata zrodzonego z wyobraźni George'a Lucasa będzie drugi sezon "Ahsoki". Fani bohaterki uznawanej za przedstawicielkę Szarych Jedi od dłuższego czasu domagali się jakiekolwiek wieści z planu. Ich cierpliwość wreszcie została nagrodzona.

Kiedy 2. sezon serialu "Ahsoka" z Rosario Dawson?

Podczas wtorkowego wydarzenia Disney Upfront w Nowym Jorku odtwórczyni roli protagonistki, Rosario Dawson, zapowiedziała, że drugi sezon "Ahsoki" pojawi się w bibliotece Disney+ na początku 2027 roku. – Mogę wam powiedzieć, że w tej odsłonie walki będą miały rozmach, a stawka będzie znacznie większa – oznajmiła gwiazda "Sin City: Miasta grzechu", "Grindhouse: Death Proof" i "Lekomanii".

Uczestnicy prezentacji mieli okazję rzucić okiem na pierwszą zapowiedź sequela, w której nie brakowało dynamicznych walk na miecze świetlne i epickich starć w kosmosie.

Rosario Dawson jako Ahsoka Tano w serialu "Ahsoka". Fot. materiał prasowy

W drugim sezonie serialu Natasha Liu Bordizzo ("Kiedy nikt nie patrzy") powróci jako Sabine Wren, Eman Esfandi ("Red 11") znów zagra Ezrę Bridgera, a Lars Mikkelsen ("Frankenstein") wcieli się w Wielkiego Admirała Thrawna.

Na małym ekranie ponownie ujrzymy odmłodzonego dzięki technologii CGI Haydena Christensena jako Anakina Skywalkera, który kilka lat temu wrócił do łask miłośników "Gwiezdnych wojen". Wcześniej jego występ w trylogii prequeli George'a Lucasa przez długi czas znajdował się w ogniu krytyki i nienawistnych komentarzy.

W obsadzie znaleźli się również Mary Elizabeth Winstead ("Oszukać przeznaczenie 3") jako pilotka statku Duch i generał Rebelii, Hera Syndulla, Ivanna Sakhno ("M3GAN 2.0") jako Shin Hati oraz Roy McCann (Ogar z "Gry o tron"), który zastąpi zmarłego Raya Stevensona w roli Baylana Skolla.

Fabuła i zakończenie 1 sezonu "Ahsoki"

Zgodnie z chronologią aktorski serial "Ahsoka" rozgrywa się pięć lat po upadku Imperium Galaktycznego i tuż przed powstaniem Najwyższego Porządku. W pierwszym sezonie tytułowa padawanka Anakina Skywalkera (aka Dartha Vadera) niechętnie szkoliła na swoją uczennicę niepokorną mandaloriankę Sabine Wren, z którą następnie zamierzała powstrzymać Wielkiego Admirała Thrawna.

Przypomnijmy, że w finale animowanych "Rebeliantów" chissański zwolennik neoimperializmu został przechytrzony przez Ezrę Bridgera, który podczas ostatecznej walki wzywa na pomoc purrgile, kosmiczne wieloryby zdolne do podróży nadprzestrzennych. Statek antagonisty – Chimera – przeniesiono w ten sposób do odległego układu gwiezdnego.W innej galaktyce wielki admirał planował na ruinach "państwa" Dartha Sidiousa zbudować nową potęgę.

W ostatnim odcinku "Ahsoki" Thrawn powrócił do właściwej dla franczyzy galaktyki (z pasażerem na gapę w postaci wrażliwego na moc Ezry), a Ahsoka, Sabine i ich towarzysz, droid Huyang, utknęli na nieznanej planecie Peridea, na którą trafili też użytkownicy ciemnej strony mocy. Baylan Skoll i jego uczennica Shin Hati zdobywają wiedzę na temat Władców Mocy (pradawnych istot spowinowaconych z mocą, które przedstawiono w "Wojnach klonów" i "Rebeliantach").