W drugim półfinale zmierzy się kolejne 15 państw Fot. YouTube / Eurovision Song Contest

Drugi półfinał Eurowizji 2026 już dziś wieczorem. Po awansie Alicji Szemplińskiej Polacy mogą oglądać konkurs bez stresu, ale emocji i tak nie zabraknie. W czwartkowym show o miejsce w finale powalczą m.in. Dania, Australia, Czechy i Francja, które mogą mocno namieszać w ostatecznej kwalifikacji. Sprawdzamy, gdzie oglądać drugi półfinał Eurowizji 2026, o której godzinie rozpocznie się transmisja i kto w czwartek 14 maja wystąpi na scenie.

Choć pierwszy półfinał Eurowizji – mimo udziału dwójki faworytów, Finlandii i Grecji – nie zachwycił poziomem, czwartkowy koncert (14 maja) zapowiada się znacznie mocniej. To będzie prawdziwa eurowizyjna jatka, w której wszystko jest możliwe, a kilka mocnych propozycji niemal na pewno pożegna się z konkursem niesprawiedliwie wcześnie.

2. półfinał Eurowizji: 15 państw walczy o wielki finał

W drugim półfinale Eurowizji 2026 wystąpią:

1. Bułgaria: Dara – Bangaranga

2. Azerbejdżan: Jiva – Just Go

3. Rumunia: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

4. Luksemburg: Eva Marija – Mother Nature

5. Czechy: Daniel Žižka – Crossroads

6. Armenia: Simón – Paloma Rumba

7. Szwajcaria: Veronica Fusaro – Alice

8. Cypr: Antigoni – Jalla

9. Łotwa: Atvara – Ēnā

10. Dania: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

11.Australia: Delta Goodrem – Eclipse

12. Ukraina: Leléka – Ridnym

13. Albania: Alis – Nân

14. Malta: Aidan – Bella

15. Norwegia: Jonas Lovv – Ya Ya Ya

W trakcie drugiego półfinału zobaczymy również występy trzech krajów automatycznie zakwalifikowanych do finału. Po reprezentancie Czech na scenie pojawi się Francja, którą reprezentuje Monroe z utworem "Regarde!". Z kolei po występie Cypru zaprezentuje się gospodarz tegorocznej Eurowizji, Austria – Cosmó wykona piosenkę "Tanzschein". Wieczór występów finalistów zamknie Wielka Brytania: po Ukrainie na scenie pojawi się Look Mum No Computer z utworem "Eins, Zwei, Drei".

W sobotę o kryształowy mikrofon będzie walczyć łącznie 25 państw. Z powodu udziału Izraela tegoroczny konkurs zbojkotowały: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia oraz Słowenia.

Gdzie oglądać 2. półfinał Eurowizji 2026 w czwartek 14 maja?

Transmisję na żywo z drugiego półfinału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji obejrzymy na kanale TVP1 (online na TVP VOD) oraz na oficjalnym profilu Eurowizji (Eurovision Song Contest) w serwisie YouTube. Show rozpocznie się o godzinie 21.

Kto przejdzie do finału Eurowizji z 2. półfinału? Bukmacherzy wiedzą swoje

Według aktualnych notowań bukmacherów pewniakami do awansu z drugiego półfinału wydają się Dania i Australia – mają aż po 96 proc. szans na finał. Søren Torpegaard Lund i Delta Goodrem znajdują się również w ścisłej czołówce prognoz bukmacherskich dotyczących finału. Reprezentant Danii zajmuje obecnie trzecie miejsce z 10 proc. szans na zwycięstwo w całym konkursie, a Australia plasuje się tuż za nim z wynikiem 9 proc. Wyżej znajdują się jedynie Finlandia (37 proc.) i Grecja (13 proc.), które od tygodni pozostają głównymi faworytami Eurowizji 2026.

Wracając jednak do samego drugiego półfinału – tuż za Danią i Australią plasuje się Rumunia, której bukmacherzy dają 95 proc. prawdopodobieństwa awansu do finału. Bardzo mocne pozostają także Ukraina (94 proc.) i Bułgaria (90 proc.).

Drugą grupę stanowią kraje balansujące między statusem pewniaka a potencjalną niespodzianką. Albania ma obecnie 83 proc. szans na finał, Czechy – 82 proc., a Malta – 79 proc. Cypr utrzymuje się na granicy bezpiecznego awansu z wynikiem 66 proc., natomiast Norwegia zamyka przewidywane TOP 10 awansujących państw z 62 proc. szans. To właśnie w tej części tabeli może dojść do największych przetasowań, bo różnice są niewielkie.

Znacznie trudniejsza sytuacja czeka Łotwę i Szwajcarię, którym bukmacherzy dają po 43 proc. szans na awans. Jeszcze niżej znajdują się Armenia (33 proc.) i Luksemburg (31 proc.). Najmniejsze szanse przewidywane są obecnie dla Azerbejdżanu – Jiva z "Just Go" ma według bukmacherów jedynie 9 proc. prawdopodobieństwa wejścia do finału.

Pamiętajmy jednak, że notowania bukmacherów są jedynie przewidywaniami opartymi na analizach i typach graczy, a nie realnym głosowaniem widzów czy jurorów, którzy po trzech latach wracają do półfinałów.