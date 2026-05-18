"Kartoteka policyjna" jest serialem kryminalnym, o którym większość Polaków zapewne nie słyszała. Peter Capaldi i Cush Jumbo wcielają się w detektywów, którzy są jak ogień i woda. Różnice charakterów sprawiają, że prowadzone przez nich śledztwa zamieniają się w debaty o moralności. Brytyjski tytuł chowa się w streamingu.

Biblioteki HBO Max, Prime Video i Disney+ toną w nowościach oryginalnych i licencjonowanych. Ze względu na rosnącą fascynację gatunkiem true crime, giganci streamingu coraz chętniej stawiają na produkcje poświęcone zbrodniom i pracy służb. Niedawno Netflix znów trafił z serialem kryminalnym, którego szpiegowski scenariusz napisało życie. "Legendy" nie są jedynym brytyjskim tytułem, który powinni mieć na oku fani historii gwarantujących dreszczyk emocji.

"Kartoteka policyjna" (oryg. "Criminal Record") śledzi losy pary detektywów – ambitna June Lenker dopiero zaczyna karierę w policji, a Daniel Hegarty jest starszym inspektorem, który przez długie lata nabierał wprawy w łapaniu przestępców. Gdy przydzielane są im wspólne sprawy, wtedy dochodzi do zderzenia się dwóch skrajnie różnych osobowości.

Pewnego dnia służby odbierają telefon od nieznanej kobiety, który wskrzesza sprawę z dawnych lat. Okazuje się, że za brutalne morderstwo sprzed lat sąd mógł skazać niewinnego mężczyznę na kilkadziesiąt lat więzienia.

W kryminale stworzonym przez Paula Rutmana, scenarzystę kultowej "Very", główne role powierzono Cush Jumbo – gwieździe adaptacji "Zostań przy mnie", która znajduje się wysoko w naszym rankingu najlepszych seriali na podstawie Harlana Cobena – oraz Peterowi Capaldiemu, laureatowi Oscara za krótkometrażowy film aktorski "Franz Kafka's It's a Wonderful Life" i 12. Doktorowi Who.

W obsadzie serialu, który obejrzymy na Apple TV, znaleźli się też: Stephen Campbell Moore ("Tajemnica Joan"), Luke Pasqualino ("Rywale"), Luther Ford ("The Crown"), Dustin Demri-Burns ("Cardinal Burns") i Aysha Kala ("Indyjskie lato").

"Kartoteka policyjna" doczekała się dwóch sezonów, które w agregatorze Rotten Tomatoes krytycy ocenili na 90 proc. Dziennikarka Sarah Dempster napisała na łamach brytyjskiego dziennika "The Guardian", że hit Apple TV "nie jest przesadnie skomplikowanym dziełem".

"Zamiast tego oferuje stosunkowo prostą i pięknie rozplanowaną historię, której zwroty akcji wyłaniają się niczym chusteczki z rękawa. Złożoność serialu tkwi w jego postaciach. Każdy z bohaterów żyje tu w swoim własnym świecie, zawodowo, emocjonalnie i moralni" – czytamy w jej recenzji.

