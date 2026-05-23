Czy Fanny z "Outlandera" dostanie własny serial? Fot. materiał prasowy

Finał serialu "Outlander" podpowiada widzom, jaki będzie najpewniej kolejny spin-off ze świata Diany Gabaldon, który ujrzą na małym ekranie. Przygody Claire i Jamiego Fraserów dobiegły końca, ale twórcy nie domknęli wątek jednej z najważniejszy postaci pobocznych. Jej moc ma potencjał.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Przez cały ósmy sezon "Outlandera" nad Jamiem Fraserem wisiała groźba śmierci w bitwie pod King's Mountain. Przepowiednia Frank Randalla, pierwszego męża Claire Beachamp, spełniła się – Szkot został trafiony kulą prosto w serce, a ostatni odcinek historycznego serialu romantycznego sugeruje, że Claire wskrzesiła go leczącą mocą niebieskiego światła, które pomógł obudzić w niej enigmatyczny aptekarz z Paryża, Mistrz Raymond.

W wywiadzie z portalem Screen Rant showrunner Matthew B. Roberts wspomniał o możliwości dalszego powiększania telewizyjnego uniwersum Diany Gabaldon. Producent nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących przyszłych spin-offów, ale dał jasno do zrozumienia, że wchodzą one w grę. Na HBO Max już możemy obejrzeć pierwszy sezon prequela zatytułowanego "Outlander: Krew z krwi".

REKLAMA

Fanny w finale serialu "Outlander". Czy powstanie o niej spin-off?

W przedostatniej odsłonie "Outlandera" Claire i Jamie przygarnęli dziewczynkę imieniem Fanny. Medyczka usłyszała, jak dziecko śpiewało w kościele utwór "I Do Like to Be Side the Seaside", który powstał w 1907 roku. Bohaterka momentalnie odleciała myślami do swojego pobytu w Paryżu (w drugiej odsłonie serialu). Piosenkę Marka Sheridana nuciła zmarłej córce Faith.

W ósmym sezonie hitu Starz potwierdzono, że Fanny jest córką Faith i ma moce pozwalające jej na podróżowanie w czasie. Scenarzyści nie wykorzystali drzemiącego w jej zdolnościach potencjału, pozostawiając ten wątek otwarty. Krytyczka Angel Shaw z portalu Screen Rant uważa, że decyzja ta została podjęta świadomie. Możliwe, że w przyszłości Starz stworzy serial o nowym pokoleniu Fraserów.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

"Kilka ważnych zagadek z wcześniejszych części serii nigdy nie zostało rozwiązanych. Doskonałym przykładem jest przepowiednia, która wskazywała, że ​​po śmierci dziecka urodzonego 200 lat po poczęciu zostanie objawiony król Szkocji" – napisała dziennikarka. Przepowiednia ta dotyczyła nieuchronnej śmierci drugiej córki Claire i Jamiego, czyli Brianny.

Przypomnijmy, że obsadzie oryginalnego "Outlandera" znaleźli się: Caitriona Balfe ("Belfast"), którą niedługo zobaczymy w nowej wersji "Rozważnej i romantycznej", Sam Heughan ("Miłość na nowo"), Tobias Menzies ("The Crown"), Sophie Skelton ("Stalker"), Richard Rankin ("Rebus") i Duncan Lacroix ("Król wyjęty spod prawa").