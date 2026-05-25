Śmierć w siódmym odcinku 3. sezonu "Euforia". Zginęła kultowa postać Fot. materiał prasowy

W siódmym odcinku 3. sezonu "Euforii" widzowie zobaczyli na własne oczy śmierć jednej z postaci, która była z nimi od samego początku serialu. Fani dzieła Sama Levinsona nie ukrywają swojego zaskoczenia. Mocna scena ma ukryte znaczenie.

Tekst zawiera spoilery dot. siódmego odcinka 3. sezonu "Euforii".

Trzeci sezon "Euforii" Sama Levinsona, twórcy kontrowersyjnego "Idola", żegna się z niewinnością, popychając swoich bohaterów w kierunku śmiertelnych niebezpieczeństw. Rue Bennett (w tej roli Zendaya) pracuje pod przykrywką dla federalnych z Agencji do Walki z Narkotykami (w skrócie: DEA), by rozbić dwa gangi narkotykowe i tym samym uniknąć kilkudziesięcioletniej odsiadki w więzieniu za wcześniejszą współpracę z nimi. Nie tylko protagonistka żyje w ekstremalnych warunkach. Jedna z postaci właśnie doigrała się "boskiej zemsty".

Śmierć w siódmym odcinku 3. sezonu "Euforii". Kultową postać zabił grzechotnik

Przypomnijmy, że w trzecim odcinku zatytułowanym "Ballada o Paladynie" Cassie Howard (Sydney Sweeney) dowiedziała się podczas swojego ślubu, że jej świeżo upieczony mąż, Nate Jacobs (Jacob Elordi, faworyt na nowego Jamesa Bonda), narobił sobie sporych długów u potentata branży pogrzebowej, Naza (Jack Topalian). Pierwszym ostrzeżeniem i zachętą do szybszego uiszczenia "pożyczki" było obcięcie Nate'owi małego palca u stopy.

Gdy Cassie pojechała do Los Angeles, by zarobić kasę na działalności Only Fans i graniu w serialu "LA Nights", firma zarządzana przez jej ukochanego miała postawić osiedle dla emerytów "Sun Settlers", ale pracę nad jego budową wstrzymano ze względu na odkrycie w okolicy rzadkiego kwiatu – szachownicy kostkowatej (alby).

Jacob Elordi w 3. sezonie serialu "Euforia". Fot. materiał prasowy

Naz, który zainwestował w nieruchomość, zaczął obcinać Nate'owi kolejne palce, aż w końcu – w siódmym odcinku zatytułowanym "Co będzie, to będzie" – zakopał go żywcem w ziemi, dając mu minimalny dostęp do świeżego powietrza dzięki rurze kanalizacyjnej prowadzącej na powierzchnię. Mężczyzna wołał o pomoc, ale nikt go nie słyszał. Nawet jego brat, który szukał go na terenie wstrzymanej budowy.

Któregoś dnia do odwodnionego Nate'a przedostał się przez rurę grzechotnik teksaski – jeden z najniebezpieczniejszych węży w Ameryce Północnej. Postać grana przez Elordiego została śmiertelnie ukąszona przez jadowitego gada, doprowadzając do wstrząsu anafilaktycznego.

Pracodawca Rue, groźny kowboj Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) pomógł Cassie i jej przyjaciółce z dawnych lat, Maddy Perez ("Alexa Demie"), pozbyć się Naza i wykopać Nate'a. Po otwarciu drewnianej trumny dziewczyny zobaczyły zwłoki z opuchniętym językiem, mlecznymi oczami i wybroczynami na ciele.

Kamera skupiła się następnie na klatce piersiowej nieboszczyka, na której odpoczywał wąż. W tle mogliśmy usłyszeć charakterystyczny dla kultury rdzennych Amerykanów śpiew. Wybór takiej ścieżki dźwiękowej nie był przypadkowy. Według wierzeń autochtonów grzechotnik miał w niektórych przypadkach symbolizować zemstę.