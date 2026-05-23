Prime Video potwierdził 2. sezon serialu "Off Campus". Co wiemy o jego premierze? Fot. materiał prasowy

Hokeiści są na czasie. Po queerowej "Gorącej rywalizacji" przyszła pora na adaptację serii książek "Off Campus" pióra Elle Kennedy, która skupia się romantycznych perypetiach przystojnych graczy hokeja na lodzie z ich koleżankami z koledżu. Pierwsze odcinki szturmem podbiły streaming. Kiedy obejrzymy 2. sezon?

Produkcję "Off Campus" przyklepano na długo przed tym, jak "Gorąca rywalizacja" (oryg. "Heated Rivalry") stała się światowym fenomenem. Nie da się jednak ukryć, że nowy hit Prime Video skorzystał z zamętu wokół historii miłosnej Shane'a Hollandera i Ilyi Rozanova i po części wybił się na jej fali. Hokej na lodzie, który w przeszłości miał renomę toksycznego środowiska, nagle zyskał w oczach widzów. Adaptacja prozy Elle Kennedy z dnia na dzień znalazła się na szczycie rankingu oglądalności giganta streamingu.

O czym jest serial "Off Campus"? Hokej, miłość i szkolne dramy

Scenariusz do pierwszego sezonu "Off Campus" powstał na podstawie książki "Układ". Znajdziemy w niej motywy związku na niby (tzw. fake datingu), jednego łóżka, które często służy do budowaniu napięcia między dwójką "skłóconych" bohaterów, a także tropu "od przyjaciół do kochanków". Jest gorąco i zaskakująco odważnie – twórcy nie bali się iść w ślady "Gorącej rywalizacji", "Zakłamania" czy "Euforii", która niedawno wystartowała z 3. sezonem.

Fabuła serialu stworzonego przez Louisę Levy ("Stewardesa") i Ginę Fattore ("Jezioro marzeń") podąża za Hannah Wells, pilną studentką muzyki, która ze względu na bolesną przeszłość nienawidzi hokeja. Dziewczynie brakuje odwagi, by zagadać do Justina Kohla, do którego od dłuższego czasu po cichu wzdycha. Na horyzoncie pojawia się Garrett Graham, kapitan drużyny hokejowej Briar University, który koniecznie musi poprawić swoją średnią. Chłopak proponuje Hannah kuszący układ: ona pomoże mu w nauce, a on nauczy ją sztuki podrywania.

Belmont Cameli i Ella Bright w serialu "Off Campus". Fot. materiał prasowy

Młodziutka Ella Bright ("Malory Towers") i starszy od niej o dziewięć lat Belmont Cameli ("Until Dawn") tworzą zgrany duet na ekranie. Postaci poboczne, którym scenarzyści poświęcili więcej uwagi, wrzucając do fabuły pierwszego rozdziału elementy z książek "Błąd" i "Podbój", również ogląda się z przyjemnością. Mika Abdalla ("The Pitt") wciela się w Allie Hayes, Stephen Kalyn ("Gen V") gra Deana Di Laurentisa, a Antonio Cipriano ("Słodkie kłamstewka") występuje jako John Logan.

Kiedy premiera 2. sezonu "Off Campus" na Prime Video?

Prime Video dało twórcom "Off Campus" zielone światło na drugi sezon. Oficjalne ogłoszenie serwisu streamingowego pojawiło się tuż przed debiutem serialu na platformie. Konkretna data premiery kontynuacji przygód studentów Briar University nie jest znana.

Według zagranicznych doniesień plan zdjęciowy do drugiego sezonu "Off Campus" ma ruszyć w czerwcu bieżącego roku. Na podstawie tych wieści możemy śmiało zakładać, że premiera nowych odcinków odbędzie się najpewniej w 2027 roku. Louisa Levy potwierdziła dodatkowo, że scenariusz do wszystkich ośmu odcinków sequela został już ukończony.