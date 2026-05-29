Pokazano pierwszy zwiastun filmu "Enola Holmes 3" z Millie Bobby Brown. Przygotowali go twórcy "Dojrzewania" Fot. materiał prasowy / Netflix

Millie Bobby Brown powraca jako siostra Sherlocka Holmesa w trzeciej części filmowej serii "Enola Holmes". Życie młodziutkiej detektywki zmienia się nie do poznania, gdy ślubne przygotowania zostają zakłócone wiadomością o porwaniu członka jej rodziny. Na małym ekranie znów ujrzymy plejadę gwiazd. Pierwszy zwiastun ucieszy fanów.

Pierwsza "Enola Holmes" wylądowała w bibliotece serwisu streamingowego Netflix sześć lat temu, dając młodym widzom opowieść z gatunku "coming of age" inspirowaną prozą Arthura Conana Doyle'a. Adaptacja książki young adult pióra Nancy Springer odniosła duży sukces, doprowadzając do przeniesienia na mały ekran kolejnych perypetii młodszej siostry słynnego detektywa z Baker Street. Po uznanym przez krytyków sequelu poświęconym świeżo otwartej detektywistycznej agencji tytułowej bohaterki przyszła pora na ślubny kobierzec.

Za film "Enola Holmes 3" odpowiadają reżyser Philip Barantini i scenarzysta Jack Thorne, którzy razem ze Stephenem Grahamem pracowali nad nagrodzonym ośmioma telewizyjnymi Oscarami "Dojrzewaniem". Jako bystrą protagonistkę ponownie zobaczymy Millie Bobby Brown, odtwórczynię roli Jedenastki w serialu "Stranger Things" braci Dufferów. Sherlocka Holmesa znów zagra Henry Cavill – dawny Geralt z Rivii i przyszły "Nieśmiertelny" – a w jego matkę wcieli się Helena Bonham Carter ("Podziemny krąg", "Jak zostać królem", "The Crown").

W obsadzie trzeciej odsłony młodzieżowej i feministycznej serii znaleźli się też: Louis Partridge (jeden z potencjalnych kandydatów na nowego Jamesa Bonda) jako członek Izby Lordów, Tewkesbury, Himesh Patel ("Stacja jedenasta") jako John Watson i Sharon Duncan-Brewster ("Przez galaktykę") jako Mira Troy / Moriarty.

Louis Partridge i Millie Bobby Brown w filmie "Enola Holmes 3". Fot. materiał prasowy / Netflix

Fabuła nadchodzącego filmu, który ma być znacznie mroczniejszy od swoich poprzedników, skupi się na przygotowaniach Enoli Holmes do ślubu z Tewkesburym. Niestety spokój panny młodej zostanie zakłócony. Ktoś porwie Sherlocka Holmesa, a ona będzie musiała zrobić wszystko, by ocalić swojego starszego brata, który jest dla niej mentorem. Pierwszy zwiastun produkcji zapowiada dynamiczne sceny akcji rodem z "Młodego Sherlocka" Guya Ritchiego i stawkę większą niż życie. Premierę tytułu zaplanowano na 1 lipca 2026 roku.

Przypomnijmy, że zdjęcia do "Enoli Holmes 3" rozpoczęły się w kwietniu ubiegłego roku w Wielkiej Brytanii, a następnie przeniosły się na Maltę. To właśnie tam rozegra się część fabuły – według oficjalnego opisu Enola trafi na śródziemnomorską wyspę, gdzie zmierzy się z najbardziej skomplikowaną sprawą w swojej dotychczasowej karierze.