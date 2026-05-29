Lee Byung-hun w filmie "Bez wyjścia"
"Bez wyjścia" Park Chan-wooka z Lee Byung-hunem już na VOD Fot. materiał prasowy

"Bez wyjścia" Park Chan-wooka zostało pominięte w największym sezonie nagród, choć początkowo wróżono mu nominacje do Oscara. Tragikomedię południowokoreańskiego reżysera, w której główną rolę zagrał gwiazdor "Squid Game" i Mr. Sunshine", możemy obejrzeć już na małym ekranie.

Twórczość Park Chan-wooka – twórcy kultowego "Oldboya" z 2003 roku – charakteryzuje się wnikliwym spojrzeniem na psychikę swoich protagonistów oraz antybohaterów, którzy często – i bezpowrotnie – wkraczają na drogę zemsty. Pochodzący z Seulu filmowiec zanurza scenariusze swoich filmów w absurdyzmie i egzystencjalizmie, z których wyłania się społeczny komentarz dotyczący kapitalizmu i powiązanych z nim pułapek. Jego dzieła eklektyczne – reżyser nie ogranicza się do jednego gatunku.

"Bez wyjścia" Park Chan-wooka na VOD. O czym jest nowe arcydzieło koreańskiego reżysera?

Park Chan-wook tym razem przedstawia widzom satyryczny thriller pod tytułem "Bez wyjścia", który ze względu na gatunkowy miks można określić również mianem tragikomedii. Man-su, wieloletniemu pracownikowi firmy papierniczej, niczego w życiu nie brakuje. Ma ładny dom, kochającą rodzinę i dobrą pensję. Sielanka kończy się wraz z dniem, gdy Amerykanie wykupują Solar Paper i zwalniają większość pracowników.

Man-su wpada w sam środek piekła, jakie Koreańczykom zgotował późny kapitalizm. Gdy nie może znaleźć nowego zatrudnienia, całkiem oddaje się w ręce mściwej spirali szaleństwa.

W "Bez wyjścia", które zebrało mnóstwo oklasków podczas światowej premiery organizowanej w trakcie 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, zagrał Lee Byung-hun, odtwórca roli Lidera w serialu "Squid Game", oraz Son Ye-jin z "Something in the Rain". W obsadzie filmu znaleźli się też: Yeom Hye-ran ("Dziewczyna w masce"), Park Hee-soon ("Dylemat wagonika"), Yeon-seok Yoo ("Miłość na bank"), Seung-won Cha ("Tyran") i Yoon Ga-i ("Będą następne Sohee").

– Zawsze, gdy opowiadałem ludziom o tej historii – niezależnie od pokolenia czy miejsca, z którego pochodzili – mówili mi, jak bardzo jest aktualna – powiedział Park Chan-wook w wywiadzie na łamach amerykańskiego czasopisma "The Hollywood Reporter", podkreślając, że "Bez wyjścia" bada "naturę systemu kapitalistycznego, która sprawia, że ​​zwykli ludzie zaczynają wzajemnie wymachiwać w siebie nożami".

Adaptację powieści "The Axe" Donalda E. Westlake'a znajdziemy już w ofercie platform z usługą "na życzenie". Film jest dostępny na VOD w następujących miejscach: TVP VOD, Polsat Box Go, Rakuten TV, Player i Kino Pod Baranami.

W agregatorze Rotten Tomatoes najnowsze dzieło reżysera "Podejrzanej", "Służącej" oraz "Stokera", który ostatnio przewodniczył jury 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, zdobyło odznakę świeżego pomidora – 233 krytyków filmowych przyznało mu 97 proc. pozytywnych recenzji. "Park powiedział, że chce, aby 'Bez wyjścia' było jego 'arcydziełem'. Prawdopodobnie mu się to udało. Miejmy tylko nadzieję, że w najbliższym czasie nie straci pracy" – zażartował Jake Cunningham z brytyjskiego magazynu "Empire".