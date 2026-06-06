Serwisy streamingowe wyłączyły świetną opcję Fot. Unsplash

Są takie funkcje w świecie technologii, których braku nie zauważysz, dopóki nagle nie znikną. Jedna konkretna opcja w streamingu wciąż śni mi się po nocach. Mowa o genialnym, pandemicznym wynalazku, jakim było wspólne, zdalne oglądanie filmów i seriali.

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Pamiętacie te czasy? Lockdown, środek pandemii, a my zamknięci w czterech ścianach, próbujący zachować resztki życia towarzyskiego. Platformy streamingowe wyciągnęły do nas wtedy pomocną dłoń.

Wspólne, zdalne oglądanie na Disney+ i Prime Video było genialne. I nagle się skończyło

Na Disney+ rządził wtedy GroupWatch. Wystarczyło jedno kliknięcie w ikonkę z trzema ludzikami obok przycisku "Odtwórz", by połączyć się ze znajomymi. Wspólne maratony Marvela czy "Gwiezdnych Wojen", rzucanie emotek na ekran w tym samym momencie – absolutna wspaniałość. Równie dobrze radziło sobie Prime Video ze swoim Watch Party (w polskiej wersji po prostu Wspólne oglądanie), które pozwalało na seans dla... nawet 100 osób na raz.

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I nagle wszystko zniknęło. Jesienią 2023 roku Disney+ bezczelnie i po cichu wyłączył nieodżałowany GroupWatch, a chwilę później Amazon zrobił to samo ze swoim imprezowym trybem.

Powód? Biznes. Ludzie zaczęli spotykać się ze znajomymi w realu albo wrócili do kin, a koszty utrzymania serwerów synchronizujących obraz dla garstki znajomych przestały się korporacjom opłacać. Dodajmy do tego technologiczny ból głowy zagranicą związany z – wciąż niedostępnymi w Polsce – pakietami z reklamami (jak zsynchronizować film, gdy jedna osoba ma reklamy, a druga nie?) i zostaliśmy z ręką w nocniku.

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Tęsknię za opcją grupowego oglądania do dziś. Mieszkam sama (nie żebym narzekała) i nie mam z kim oglądać seriali kryminalnych na co dzień. A nie zawsze chce mi się organizować wspólny seans u siebie czy jechać do znajomych tylko po to, żeby razem obejrzeć kolejny odcinek. Funkcja na Disney+ była wtedy dla mnie wybawieniem. Pisałam do brata "ej, oglądamy coś?", umawialiśmy się na konkretną godzinę, wybieraliśmy tytuł, odpalaliśmy stream i voilà.

Wspólne oglądanie filmów online wciąż jest możliwe, ale...

Wciąż uważam, że tej opcji brakuje w streamingu. Gdzie dzisiaj szukać ratunku? Opcje są przynajmniej dwie, ale każda ma swoje "ale".

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Opcja nr jeden to stworzone przez Apple SharePlay. Działa to genialnie – dzwonisz do kogoś przez FaceTime, odpalasz polskiego Apple, Disney+ lub HBO Max i film rusza u Was w idealnie tej samej milisekundzie. Co więcej, każdy ma "pilota", czyli jak pójdziesz po herbatę i klikniesz pauzę, film staje też u twojego znajomego (czyli tak jak na GroupWatch na Disney+).

Tyle że to zabawa dla wybranych, bo system jest całkowicie zamknięty. Żeby z tego skorzystać, wszyscy uczestnicy seansu muszą mieć sprzęt od Apple. Jeśli w Twojej paczce znajomych chociaż jedna osoba wyłamie się z Androidem lub Windowsem – SharePlay natychmiast odpada.

Dalsza część artykułu poniżej.

Opcja nr dwa to Teleparty (dawne Netflix Party), które ratuje resztę świata, czyli użytkowników Windowsa, Androida czy Chrome. Darmowa wtyczka obsługuje Netflixa, Disney+, HBO Max, Prime Video, a nawet YouTube. Synchronizuje obraz i daje wygodny czat z boku ekranu.

Co więcej, korzystanie z Teleparty jest w pełni legalne. Wtyczka w żaden sposób nie "piraci" sygnału wideo ani nie pozwala na darmowe oglądanie filmów osobom postronnym. Dba jedynie o to, aby wasze odtwarzacze w przeglądarkach wcisnęły "play" dokładnie w tym samym momencie. Serwisy streamingowe wiedzą o istnieniu Teleparty od lat i choć oficjalnie go nie wspierają, to również go nie blokują, bo w końcu nie tracą na tym ani grosza.

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Podobnie jak w przypadku wymarłych już pandemicznych funkcji, każdy musi posiadać własne, opłacone konto na danej platformie i być na nie zalogowany (trzeba też założyć konto w Teleparty). Innymi słowy: nie obejrzysz na odległość filmu Netfliksa z koleżanką, która nie ma Netfliksa. Oczywiste. Minus jest taki, że dostęp do większej liczby serwisów streamingowych, tych mniej popularnych, wymaga płatnej wersji premium.