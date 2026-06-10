"Rywale" to genialny serial Disney+ Fot. Kadr z "Rywali" / edycja: naTemat

Jeśli szukasz serialu, na którym będziesz się wyśmienicie bawić, "Rywale" są stworzeni dla ciebie. Ta brytyjska czarna komedia o wojnie o wpływy wśród elit lat 80. jest bezwstydna, namiętna i uzależniejąca. Krytycy ją uwielbiają, a gwiazdorska obsada z Davidem Tennantem na czele robi swoje. To jeden z najchętniej oglądanych obecnie tytułów na polskim Disney+.

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"Rywale" to brytyjska czarna komedia oparta na cyklu książek "Kroniki Rutshire" Jilly Cooper. Akcja dzieje się w latach 80. wśród brytyjskich elit zanurzonych w hedonizmie i luksusie. Opowieść skupia się na zaciekłej rywalizacji pomiędzy wpływowym politykiem i arystokratą Rupertem Campbellem-Blackiem a magnatem telewizyjnym Tonym Baddinghamem. Konflikt szybko przybiera ogromne rozmiary i zaczyna zahaczać o media, politykę i życie prywatne bohaterów.

Drugi sezon "Rywali" jeszcze mocniej skręca w stronę bezwzględnej wojny o wpływy. Tony staje się jeszcze bardziej bezlitosny i zaczyna wykorzystywać skandale oraz manipulacje jako broń przeciwko swoim rywalom. W tle rozgrywają się przygotowania do wyborów parlamentarnych w 1987 roku, a życie osobiste bohaterów pogrąża się w zdradach, sekretach, zakazanych romansach i politycznych gierkach.

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"Rywale" to bezwstydny serial z gwiazdorską obsadą, który ogląda się wyśmienicie

Zresztą te dominują w "Rywalach", które są rozkosznie telenowelowe. To celowy zabieg twórców – brytyjski serial jest rozpustny, namiętny, momentami przerysowany, a twórcy nie traktują go do końca serio, dzięki czemu czemu tak dobrze się "Rywali". To przepyszna i niegrzeczna rozrywka dla dorosłych widzów, którzy lubią czarne komedie, dramy, klimat lat 80. i satyrę na bogaczy.

Obsada jest wyśmienita. Błyszczą w niej: jeden z najpopularniejszych brytyjskich aktorów David Tennant, gwiazda "Doktora Who" i Broadchurch", Aidan Turner ("Poldark"), Alex Hassell (zakończeni niedawno "The Boys"), Danny Dyer ("EastEnders"), Victoria Smurfit ("Once Upon a Time") i Katherine Parkinson, czyli nowa Molly Weasley w serialu "Harry Potter". W drugim sezonie dołączyły kolejne aktorskie sławy z Wysp Brytyjskich: Rupert Everett ("Mój chłopak się żeni") oraz Hayley Atwell ("Kapitan Ameryka").

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Serial "Rywale" ma znakomite recenzje od krytyków: aż 96 procent recenzji jest pozytywnych. Ocena widzów również jest imponująca (78 procent).

"(...) 'Rywale' są dziś rzadką perełką w telewizji. Serial jest świetnie napisany i zagrany, ale nie aspiruje do niczego więcej niż po prostu do bycia świetną rozrywką" – ocenił Nick Hilton z "Independent". "To serial jaskrawy, bezczelnie zabawny, politycznie niepoprawny i całkowicie bezwstydny. Jeśli chodzi o oldschoolową telewizję eskapistyczną, 'Rywale' są bezkonkurencyjni" – stwierdziła z kolei Dulcie Pearce z "The Sun".

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Gdzie obejrzeć "Rywali" i kiedy nowe odcinki?