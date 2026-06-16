Peter Serafinowicz jako Irytek w Harrym Potterze. Ma polskie korzenie
Peter Serafinowicz w "Harrym Potterze" Fot. Shutterstock // materiały prasowe // montaż: naTemat

HBO odkrywa kolejne karty związane z serialem "Harry Potter". Do obsady dołączył właśnie Peter Serafinowicz, który wcieli się w Irytka, jednego z najbardziej uwielbianych przez fanów bohaterów książek J.K. Rowling. Brytyjski aktor ma polskie korzenie, a mroczna historia jego rodziny od lat budzi kontrowersje – dziadek Serafinowicza był sądzony za wojenną przeszłość.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Informację o tym, że Peter Serafinowicz został obsadzony jako Irytek (Peeves) w serialu "Harry Potter", podał branżowy magazyn Variety. Aktor wcieli się w złośliwego poltergeista, który od lat uprzykrza życie uczniom i nauczycielom Hogwartu. Duch uwielbia robić żarty, wywoływać chaos na szkolnych korytarzach, dręczyć mieszkańców zamku i siać spustoszenie wszędzie, gdzie się pojawi.

Choć Irytek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w książkowej serii, to nie pojawił się w żadnym z ośmiu filmów o Harrym Potterze. Początkowo miał go zagrać brytyjski komik Rik Mayall. Nakręcił nawet część scen, jednak ostatecznie zostały one usunięte w montażu.

Fani od lat krytykowali brak Irytka w "Harrym Potterze", dlatego wiadomość o włączeniu go do serialu wywołała entuzjazm potterheadów. Zresztą nie do końca ona dziwi – showrunnerzy Francesca Gardiner i Jon Brown już wcześniej zapowiadali, że uwzględnili w scenariuszu więcej scen z powieści.

Peter Serafinowicz zagra Irytka w "Harrym Potterze". Aktor o polskich korzeniach ma mroczną rodzinną historię

53-letni Peter Serafinowicz to brytyjski aktor, komik i scenarzysta. Widzowie mogą kojarzyć go między innymi z filmów "Strażnicy Galaktyki", "John Wick 2" czy aktorskiej wersji "Jak wytresować smoka". W telewizji występował m.in. w serialach "Parks and Recreation" oraz "The Tick".

Jeszcze dłuższa jest lista jego ról dubbingowych. Serafinowicz użyczył głosu Darthowi Maulowi w filmie "Gwiezdne wojny: Mroczne widmo". Można go było również usłyszeć w "Ricku i Mortym", "Simpsonach", "Amerykańskim tacie" czy "Bob's Burgers".

Rodzina aktora pochodzi z Polski. Peter urodził się w Liverpoolu jako syn pracowniczki poczty Catherine Geary i Szymona Serafinowicza Jr, montera rusztowań. Dziadkowie artysty – babcia Polka i dziadek o polsko-białoruskich korzeniach – wyjechali z Polski po II wojnie światowej i przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii. Serafinowicz Jr urodził się i wychował w hrabstwie Surrey, a w dorosłym życiu przeprowadził się do Liverpoolu, gdzie przyszedł na świat przyszły odtwórca roli Irytka.

Nazwisko aktora pojawiało się również w mediach za sprawą skandalu dotyczącego jego dziadka, Szymona Serafinowicza. Stolarz zapisał się w historii Wielkiej Brytanii jako pierwsza osoba sądzona na mocy ustawy o zbrodniach wojennych (War Crimes Act).

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

Serial "Harry Potter" ma jednego asa w rękawie. To być albo nie być dla HBO
Pierwsza taka roszada w "Harrym Potterze". HBO musi szybko szukać zastępstwa
HBO Max rusza z podcastami. Fani "Harry'ego Pottera" już mają czego słuchać
"Harry Potter" dostał 2. sezon przed premierą. HBO boi się błędu "Stranger Things"
Zwiastun serialu "Harry Potter" wywołał burzę. Ale Rowling nie ma wątpliwości
Nowy "Harry Potter" kontra bohaterowie filmów. Spójrzcie tylko na Dursleyów

Choć przed przybyciem na Wyspy w 1947 roku podawał się za członka Polskich Sił Zbrojnych, w rzeczywistości w czasie II wojny światowej dowodził lokalną policją pomocniczą współpracującą z III Rzeszą w obwodzie mińskim na Białorusi. Po latach brytyjska prokuratura postawiła mu oficjalne zarzuty współudziału w masowym mordowaniu Żydów podczas nazistowskiej okupacji.

Mroczna tajemnica Serafinowicza wyszła na jaw dopiero w latach 90., doprowadzając w 1995 roku do głośnego procesu. Przeciwko oskarżonemu miało zeznawać kilkunastu świadków sprowadzonych z zagranicy. Dziadek Petera Serafinowicza nie przyznawał się jednak do winy.

Z powodu zaawansowanej demencji ostatecznie uznano emigranta za niezdolnego do udziału w procesie. Postępowanie zostało umorzone, a sam Serafinowicz zmarł w sierpniu 1997 roku w wieku 85 lat. Aktor publicznie wyrażał wątpliwości wobec stawianych dziadkowi zarzutów. Podkreślał, że Serafinowicz Senior nie miał możliwości obrony przed sądem.