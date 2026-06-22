Trzeci sezon „Rodu smoka" rusza z przytupem. O tej zmianie będzie się mówić długo po finale Fot. materiał prasowy

Trzeci sezon "Rodu smoka" rozpoczął się z przytupem. Widzowie byli świadkami Bitwy w Gardzieli, której skala przekroczyła wszystko, co dotąd pokazano w adaptacji książki "Ogień i krew". Śmierć ważnej postaci wstrząsnęła widzami, choć twórcy adaptacji odważyli się, by zmienić jej okoliczności.

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Tekst zawiera spoilery dot. serialu "Ród smoka".

W nocy z niedzieli na poniedziałek trzeci sezon "Rodu smoka" zadebiutował w serwisie streamingowym HBO Max, przedstawiając jedną z najsłynniejszych scen z kroniki "Ogień i krew" George'a R.R. Martina. Wierni fani amerykańskiego fantasty byli przygotowani na to, co przyniesie Bitwa w Gardzieli. Twórcy wprowadzili jednak kilka zmian względem oryginału. Jedna z nich dała Emmie D'Arcy (niebinarnej odtwórczyni Rhaenyry Targaryen) pole do szekspirowskiego popisu.

Bitwa w Gardzieli w 3. sezonie "Rodu smoka". Zmieniono okoliczności śmierci ważnej postaci

Bitwa w Gardzieli to jedno z najkrwawszych starć Tańca Smoków, podczas którego flota Triarchii – sprzymierzeńców zielonych – próbowała przełamać blokadę czarnych – armady rodu Velaryon – w cieśninie morskiej oddzielającej Smoczą Skałę od lądu. W wyniku bitwy flota Corlysa Velaryona straciła jedną trzecią swoich sił, a książę Jacaerys Velaryon (grany przez Harry'ego Colletta) został zabity przez myryjskich kuszników. W książce Martina najstarszy syn Rhaenyry zatonął razem ze swoim smokiem Vermaxem.

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W adaptacji ciało Jace'a nie znika pod powierzchnią wody. Zostaje wyłowione i przekazane jego matce, która w pierwszej chwili nie dowierza temu, co widzi. W oryginale Rhaenyra nie odzyskuje zwłok pierworodnego syna, co doprowadza ją do jeszcze większego szaleństwa.

Harry Collett w 3. sezonie "Rodu smoka". Fot. materiał prasowy

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Okoliczności poprzedzające śmierć Jacaerysa również uległy zmianie w serialu. Książę namówił Gwardię Królewską do tego, by zamknąć Rhaenyrę w jej komnacie – prawowita dziedziczka Żelaznego Tronu zamierzała sama wziąć udział w starciu z Triarchią.

Przypomnijmy również, że w kronice omawiającej Taniec Smoków w Bitwie w Gardzieli wzięli udział Nettles (smocze nasienie) i jej zdziczały smok Sheepstealer. W adaptacji dziewczynę zastąpiła Rhaena, córka Daemona, która miała towarzyszyć Aegonowi i Viserysowi w podróży do Pentos. Kronikarze nie wspominali nic o tym, że jeźdźczyni przyczyniła się do śmierci Jace'a. W serialu Sheepstealer atakuje wszystko, co spotyka na swojej drodze, w tym Vermaxa i Moondancer, na którym zasiada Baela Targaryen.

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