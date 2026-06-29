3 najciekawsze koncerty na Pol'and'Rock 2026 Foto: Brambilla Simone, Sterling Munksgard, Dziurek. Shutterstock

Już za nieco ponad miesiąc startuje Pol'and'Rock 2026. Których występów nie możecie przegapić? My stawiamy na dwie legendy nu metalu i grupę, której największe przeboje zna każdy fan polskiego rocka.

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W dniach 30 lipca – 1 sierpnia odbędzie się Pol'and'Rock 2026. Na miejscu pojawi się wielu artystów, a my podpowiadamy, które zespoły musicie koniecznie zobaczyć. Szczególnie, gdy cenicie niżej nastrojone gitary.

Godsmack, czyli legenda nu metalu

Jedną z gwiazd festiwalu będzie Godsmack, który zagra na festiwalu Jurka Owsiaka 30 lipca.

Formacja powstała w 1995 roku w USA. Już jej debiut okazał się sporym sukcesem komercyjnym. Przełomem okazała się jednak dopiero trzecia płyta, "Faceless". Wiele pomógł z pewnością fakt, że utwór "I Stand Alone" promował "Króla Skorpiona", nieszczególnie udany film, typowy dla wczesnych lat dwutysięcznych.

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Piosenka okazała się jednak ciekawsza niż sam obraz. Porywający riff gitarowy i szybko zapadający w pamięć refren zrobiły swoje: numer był najczęściej odtwarzaną piosenką w radiowym formacie Active Rock﻿ w 2002 roku przez 14 tygodni z rzędu. Kolejne płyty tylko potwierdziły komercyjny potencjał Godsmacka.

Pol'and'Rockowy koncert zespołu będzie szczególny, gdyż po raz pierwszy zobaczymy nowy skład grupy: Sully Erna – wokal prowadzący i gitara rytmiczna, Robbie Merrill – gitara basowa, Sam Koltun – gitara prowadząca oraz Mike Mangini – gitara perkusja.

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P.O.D., czyli powrót do lat młodości 40-latków

Na tym emocje fanów cięższego rocka się nie skończą. Na festiwalu zagra też P.O.D. Koncert odbędzie się 31 lipca.

P.O.D. (skrót od ang. Payable on Death) to amerykańska grupa muzyczna grająca nu metal. Największy jej przebój zna niemal każdy. A przynajmniej jeżeli mowa o obecnych 40-latkach – mowa o "Youth of the Nation".

Jest z nim związana pewna historia. Numer pojawił się na wydanym 11 września 2001 r. (w dzień ataków terrorystycznych na USA) albumie "Satellite". Promujący płytę singel "Alive" tekstowo niósł amerykańskiemu społeczeństwu otuchę po narodowej tragedii. Podobnie zresztą jak "Youth of the Nation" z charakterystycznym chórem dziecięcym.

Dżem i koncert z Riedlem

31 lipca na Pol'and'Rock 2026 zagra też Dżem. Choć zespół grał już na festiwalu Jurka Owsiaka wiele razy, ten występ będzie szczególny. Chodzi o to, że od 2024 r. wokalistą grupy jest Sebastian Riedel, syn Ryśka Riedla, czyli legendarnego frontmana Dżemu.

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Do tego w tym roku na rynku pojawił się album "Sobie potrzebni", pierwszy nagrany z Sebastianem za mikrofonem. To też pierwszy krążek studyjny grupy nagrany po 16 latach (płyta "Muza" została wydana w 2010 r.).

Występ twórców "Autsajdera" będzie więc poniekąd historyczny: po raz pierwszy zagrają na Pol'and'Rocku w składzie z Sebastianem jako swoim pełnoprawnym wokalistą.

Skoro o powrotach mowa, warto dodać, że 30 lipca na scenie pojawią się też muzycy Lipali. To zespół Tomasza Lipnickiego, wokalisty i gitarzysty kultowego Illusion, który powraca po paru latach niebytności. Z pewnością będzie to okazja, by usłyszeć największe hity grupy.