Organizatorzy koncertów Dawida Podsiadły postanowili zareagować na upały Fot. Instagram / Dawid Podsiadło // Getty Images // montaż: naTemat

Przed Dawidem Podsiadło i jego fanami ekstremalny weekend. W sobotę i niedzielę (27 i 28 czerwca) artysta zagra dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie, a prognozy zapowiadają ekstremalne upały. Organizatorzy postanowili potraktować sprawę priorytetowo i ogłosili szereg rozwiązań, które mają pomóc fanom bezpiecznie przetrwać koncert w skwarze. Największy nacisk położono na jedno: dostęp do wody. W końcu ktoś pomyślał.

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Stadionowe koncerty Dawida Podsiadły niezmiennie przyciągają tłumy i nie inaczej jest w przypadku trasy "Obrotowy Tour 2026". Jedna z największych gwiazd polskiej sceny brylowała w czerwcu na stadionach w Chorzowie (niestety nie obyło się bez krytyki), Poznaniu i Gdańsku. Główną atrakcją krótkiego tournée jest specjalna, gigantyczna scena ustawiona na środku obiektów, dzięki czemu fani mają "dostęp do Dawida" z każdej strony. Wszyscy koncertowicze dostają też interaktywne opaski LED najnowszej generacji, które mienią się kolorami i tworzą tęczowy spektakl na widowni.

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Koncerty Dawida Podsiadły na PGE Narodowym z darmowym dostępem do wody. W końcu

Już w czwartek w mediach społecznościowych pojawił się komunikat o nowych zasadach wnoszenia wody. Uczestnicy będą mogli wnieść na teren wydarzenia pusty bidon oraz dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych butelek z wodą o pojemności do 0,5 litra każda. To rewolucyjna zmiana, bo na wielu imprezach masowych obowiązuje zakaz wnoszenia własnych napojów. A nawet gdy organizator pozwala zabrać wodę, zazwyczaj każe wyrzucić zakrętkę przy wejściu. W praktyce oznacza to... noszenie otwartej butelki przez kilka godzin w tłumie, co trudno uznać za wygodne.

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Na tym jednak nie koniec. Organizatorzy zapowiedzieli rozdanie aż 50 tysięcy butelek darmowej wody na każdym koncercie. Będą one dostępne zarówno przy wejściach na stadion, jak i pod sceną. Dodatkowo na terenie wydarzenia stanie pięć beczkowozów z wodą pitną, z których będzie można bezpłatnie napełnić własną butelkę lub bidon. Również tam przygotowano 50 tysięcy porcji wody na każdy koncert.

Fot. Instagram / Dawid Podsiadło

Pomyślano także o osobach, które nie wezmą bidonu lub nie dostaną się do kolejki po darmową wodę. W odpowiedzi na zapowiadane upały operator PGE Narodowego zdecydował się obniżyć cenę wody do 3 zł we wszystkich stadionowych punktach gastronomicznych.

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A przypomnijmy, że na większości koncertów i festiwali za małą butelkę wody trzeba zapłacić małą fortunę. Na ostatnim koncercie Taco Hemingwaya na PGE Narodowym raper apelował do fanów o nawadnianie się, podczas gdy za 0,5 litra mineralnej trzeba było zapłacić... aż 14 zł.

Pakiet bezpieczeństwa na koncertach Dawida Podsiadły w Warszawie nie ogranicza się wyłącznie do (arcyważnego w upałach) nawodnienia. Przed stadionem pojawią się kurtyny wodne, organizatorzy zachęcają do zabrania wachlarzy lub niewielkich wiatraczków, noszenia lekkiej, przewiewnej odzieży oraz nakrycia głowy. Przypominają także o stosowaniu kremów z filtrem SPF i okularów przeciwsłonecznych oraz apelują, by w razie potrzeby szukać cienia i nie lekceważyć pierwszych objawów przegrzania.

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Woda na koncertach i festiwalach powinna być darmowa

Decyzja organizatorów zasługuje na uznanie. W czasach, gdy letnie fale upałów stają się coraz częstsze i bardziej intensywne, darmowy dostęp do wody powinien być obowiązkowym elementem zabezpieczenia każdej imprezy masowej.

Ryzyko odwodnienia, omdleń czy udaru cieplnego w wielotysięcznym tłumie jest realne, zwłaszcza gdy uczestnicy przez wiele godzin stoją w pełnym słońcu. Zresztą dostęp do wody powinien być nieograniczony nie tylko w upały – każdy koncertowicz wie, że spędzenie kilku godzin w tłumie potrafi być ekstremalne.

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Darmowa woda to podstawowa profilaktyka ratująca zdrowie. Dlaczego więc wciąż nie jest to standard? Powody są dwa: pieniądze i logistyka. Gastronomia stanowi jedno z głównych źródeł przychodów podczas koncertów, a zapewnienie dziesiątek tysięcy butelek wody lub punktów jej dystrybucji oznacza dodatkowe wydatki oraz konieczność sprawnej organizacji i sprzątania morza plastiku.

Jak pokazuje przykład koncertów Podsiadły czy Open'era w Gdyni, który od lat udostępnia festiwalowiczom darmową cysternę z wodą pitną, można znaleźć kompromis. Zamiast opierać się wyłącznie na sprzedaży fatalnych dla środowiska jednorazowych butelek plastikowych, warto tworzyć darmowe punkty z wodą i zachęcać uczestników do przynoszenia własnych bidonów. Oczywiście trzeba odstać swoje w kolejkach, ale te same czekają nas przed toaletami czy stoiskami z napojami. Zadowoleni będą i fani, i środowisko.

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