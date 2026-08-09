Warszawa lubi książkary Fot. Shutterstock / Gwtty Images / montaż: naTemat

Warszawa ma do zaoferowania o wiele więcej niż tylko sieciowe księgarnie. Miłośniczki i miłośnicy książek znajdą tu klimatyczne kawiarnie z regałami pełnymi pięknie wydanych tomów, kameralne miejscówki oraz zielone ogrody, które są idealnym tłem zarówno dla czytania, jak i zdjęć na Instagrama. Jeśli szukasz miejsca na randkę ze sobą, filiżankę kawy, herbaty lub matchy i zatopienie się w nowej historii, oto nasze subiektywne zestawienie pięciu świetnych książkowych adresów na mapie stolicy.

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1. Jak wam się podoba / As You Like it

Zlokalizowana przy ulicy Emilii Plater 4 kameralna księgarnia to absolutna mekka dla wszystkich osób, które namiętnie śledzą trendy na zagranicznym BookToku i Bookstagramie. To bezkonkurencyjnie najlepszy adres w stolicy, jeśli szukasz literatury w języku angielskim – od najgłośniejszych premier młodzieżowych, przez kolekcjonerskie albumy, aż po przepiękne wydania klasyki o barwionych brzegach. Witryna niczym z ulicy Pokątnej z Harry'ego Pottera i przytulne wnętrze od progu nastrajają do czytania.

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2. Big Book Cafe MDM

Punkt przy Koszykowej 34/50 to idealny dowód na to, że nowoczesna księgarnia może być jednocześnie modna i przytulna. Eklektyczny wystrój zachęca zarówno do czytania, jak i robienia zdjęć na Instagrama. Wysokie regały sięgające sufitu, wygodne fotele, a na dole kawiarnia i stoliki – w końcu nie ma nic lepszego dla book girlie niż książki i kawa. Regularnie odbywają się tu także spotkania autorskie, czytania na żywo, spektakle i koncerty, dzięki którym można poczuć się częścią warszawskiej społeczności literackiej i kulturalnej. Uwaga, księgarnia jest zamknięta w wakacje – ponowne otwarcie 1 września.

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3. Księgarnia i Kawiarnia Wydawnictwa Czarne

Jeśli w trakcie czytania najbardziej cenisz sobie święty spokój, idealnym miejscem będzie ukryta w Pasażu Muranowskim (al. Jana Pawła II 45a) Księgarnia i Kawiarnia Wydawnictwa Czarne. Na parterze królują polskie i zagraniczne reportaże, eseje oraz literatura piękna, natomiast na piętrze napijesz się kawy. Panuje tu niepisana zasada szacunku dla skupienia, dzięki czemu możesz godzinami sączyć swój napój i czytać kolejne rozdziały w ciszy, którą trudno znaleźć w innych kawiarniach w centrum.

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4. Tajfuny

Położona przy Chmielnej 12 księgarnia Tajfuny to unikalny koncept, który zachwyca minimalistyczną estetyką i azjatyckim klimatem. Wydawnictwo specjalizuje się w literaturze z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ale charakterystyczna niebieska witryna przyciąga nie tylko jej miłośników. Białe ściany, jasne drewniane półki i światło neonu sprawiają, że aż miło kupować tu książki.

5. Ogród na dachu BUW

Tym razem ani księgarnia, ani kawiarnia. Gdy tylko robi się ciepło, idealnym miejscem do czytania w plenerze staje się dach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ulicy Dobrej 56/66. To jeden z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie; łączy nowoczesną architekturę z bujną zielenią, mostkami i strumykami.