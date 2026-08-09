Warszawa ma do zaoferowania o wiele więcej niż tylko sieciowe księgarnie. Miłośniczki i miłośnicy książek znajdą tu klimatyczne kawiarnie z regałami pełnymi pięknie wydanych tomów, kameralne miejscówki oraz zielone ogrody, które są idealnym tłem zarówno dla czytania, jak i zdjęć na Instagrama. Jeśli szukasz miejsca na randkę ze sobą, filiżankę kawy, herbaty lub matchy i zatopienie się w nowej historii, oto nasze subiektywne zestawienie pięciu świetnych książkowych adresów na mapie stolicy.
Warszawa jest pełna perełek. Sprawdzaliśmy już, co nietypowego warto pokazać w stolicy znajomym z zagranicy i co robić latem, jeśli kochasz taniec w parze albo twórczość nieśmiertelnego Williama Szekspira. A jakie miejsca w Warszawie zachwycą miłośników czytania? Wybraliśmy pięć adresów, które przypadną do gustu każdej książkarze i każdemu książkarzowi.
1. Jak wam się podoba / As You Like it
Zlokalizowana przy ulicy Emilii Plater 4 kameralna księgarnia to absolutna mekka dla wszystkich osób, które namiętnie śledzą trendy na zagranicznym BookToku i Bookstagramie. To bezkonkurencyjnie najlepszy adres w stolicy, jeśli szukasz literatury w języku angielskim – od najgłośniejszych premier młodzieżowych, przez kolekcjonerskie albumy, aż po przepiękne wydania klasyki o barwionych brzegach. Witryna niczym z ulicy Pokątnej z Harry'ego Pottera i przytulne wnętrze od progu nastrajają do czytania.
2. Big Book Cafe MDM
Punkt przy Koszykowej 34/50 to idealny dowód na to, że nowoczesna księgarnia może być jednocześnie modna i przytulna. Eklektyczny wystrój zachęca zarówno do czytania, jak i robienia zdjęć na Instagrama. Wysokie regały sięgające sufitu, wygodne fotele, a na dole kawiarnia i stoliki – w końcu nie ma nic lepszego dla book girlie niż książki i kawa. Regularnie odbywają się tu także spotkania autorskie, czytania na żywo, spektakle i koncerty, dzięki którym można poczuć się częścią warszawskiej społeczności literackiej i kulturalnej. Uwaga, księgarnia jest zamknięta w wakacje – ponowne otwarcie 1 września.
3. Księgarnia i Kawiarnia Wydawnictwa Czarne
Jeśli w trakcie czytania najbardziej cenisz sobie święty spokój, idealnym miejscem będzie ukryta w Pasażu Muranowskim (al. Jana Pawła II 45a) Księgarnia i Kawiarnia Wydawnictwa Czarne. Na parterze królują polskie i zagraniczne reportaże, eseje oraz literatura piękna, natomiast na piętrze napijesz się kawy. Panuje tu niepisana zasada szacunku dla skupienia, dzięki czemu możesz godzinami sączyć swój napój i czytać kolejne rozdziały w ciszy, którą trudno znaleźć w innych kawiarniach w centrum.
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4. Tajfuny
Położona przy Chmielnej 12 księgarnia Tajfuny to unikalny koncept, który zachwyca minimalistyczną estetyką i azjatyckim klimatem. Wydawnictwo specjalizuje się w literaturze z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ale charakterystyczna niebieska witryna przyciąga nie tylko jej miłośników. Białe ściany, jasne drewniane półki i światło neonu sprawiają, że aż miło kupować tu książki.
5. Ogród na dachu BUW
Tym razem ani księgarnia, ani kawiarnia. Gdy tylko robi się ciepło, idealnym miejscem do czytania w plenerze staje się dach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ulicy Dobrej 56/66. To jeden z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie; łączy nowoczesną architekturę z bujną zielenią, mostkami i strumykami.
Możesz zabrać ze sobą koc i rozłożyć się na trawie w dolnej części ogrodu albo usiąść na jednej z ławek z widokiem na panoramę Warszawy. Czytanie ulubionej książki w otoczeniu śpiewu ptaków, wśród rabat pełnych kolorowych kwiatów i z widokiem na zachodzące nad miastem słońce to magiczne doświadczenie, którego w Warszawie powinna doświadczyć każda książkara i każdy książkarz. Nie mówiąc już o tym, że w samym BUW-ie czekają tysiące książek...