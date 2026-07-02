"Obsesja" to serial kryminalny z Emmy Rossum, który w wakacje zadebiutuje na Disney+ Fot. materiał prasowy

W wakacje nie zabraknie dreszczyku emocji. Disney+ przygotował (oczywiście we współpracy z Hulu) serial kryminalny, który po samej zapowiedzi wydaje się bardzo obiecujący. "Obsesja" (oryg. "Furious") jest luźno inspirowany thrillerem neo-noir z 1987 roku, w którym agentka FBI tropi morderczynię milionerów. W panią detektyw wcieli się odtwórczyni roli Fiony Gallagher w kultowym "Shameless – Niepokorni".

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Kryminały cieszą się niesłabnącą popularnością, w końcu przyciąganie uwagi publiczności mają we krwi. Widzowie uwielbiają snuć teorie na temat potencjalnych zwrotów akcji, po cichu licząc, że rozgryźli motywy złoczyńcy i tym samym scenarzystów. Dowodem na siłę tego gatunku jest choćby kryminał o detektywach, którzy są jak ogień i woda.

Niedawno Netflix podzielił się z subskrybentami ośmioodcinkowym miniserialem "Za wszelką cenę" na podstawie prozy Harlana Cobena, w którym wystąpili Sam Worthington ("Avatar") i laureatka telewizyjnego Oscara za "Rozdzielenie", Britt Lower. Oglądalność ekranizacji, pomimo mieszanych recenzji, przeszła wszelkie oczekiwania. W pierwsze cztery dni tytuł zyskał aż 24 mln wyświetleń. Widać zatem wyraźnie, że kryminalne zagadki (często w połączeniu z thrillerem psychologicznym) mają z zasady dużą szansę, by odnieść sukces. Latem też się od nich nie opędzimy.

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"Obsesja" z Emmy Rossum to kolejny kryminał, który warto mieć na celowniku

Serial kryminalny "Obsesja" – tytuł, który nosi wiele produkcji, w tym ostatni horror Curry'ego Barkera – będzie niebezpieczną zabawą w kotka i myszkę, która pod względem dynamiki między protagonistką a antagonistką może skojarzyć się widzom z rewelacyjną "Obsesją Eve" (podobną fascynację widzów wywołał swego czasu "Reniferek").

Fabuła nowości od Hulu skupia się na agentce FBI Alice Black, która zbudowała wokół siebie mur po tym, jak w przeszłości została skrzywdzona. Zdeterminowana śledcza postanawia zbadać sprawę nieuchwytnej morderczyni, która poluje na bogatych i wpływowych mężczyzn.

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Twórcy zapowiadają nieoczywisty seans, który zrzuci na głowy widzów worek pełen dylematów moralnych. Na fotelu showrunnerki zasiadła scenarzystka i producentka telewizyjna, Elizabeth Meriwether, której zawdzięczamy hity "Zepsuta krew" z Amandą Seyfried i "Kwestia s*ksu i śmierci" z Michelle Williams. W roli głównej obsadzono Emmy Rossum, gwiazdę "Shameless – Niepokorni" i musicalu "Upiór w Operze" Joela Schumachera z 2004 roku.

W obsadzie nadchodzącego tytułu inspirowanego thrillerem "Czarna wdowa" z lat 80. znaleźli się również: Lola Petticrew ("Nic nie mów"), Scoot McNairy ("Zabić, jak to łatwo powiedzieć"), Quincy Tyler Bernstine ("Manchester by the Sea") oraz Jake Lacy ("Biały Lotos"). Na miłośników mrocznych tajemnic czeka osiem odcinków, które ukażą się w bibliotece serwisu streamingowego Disney+ już 27 lipca bieżącego roku.

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