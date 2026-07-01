"Godzilla" to nie tylko gwiazdorska obsada Fot. Kadr z "Godzilli"

TVN zabierze dziś widzów do świata gigantycznych potworów. Wieczorem stacja pokaże "Godzillę", widowiskowy blockbuster z 2014 roku, który nie tylko przywrócił legendarną bestię do hollywoodzkiego kina, ale również zapoczątkował uniwersum Monsterverse. Zadowoleni będą nie tylko fani spektakularnych scen akcji i jednej z największych ikon popkultury – film z gwiazdorską obsadą ma zaskakująco emocjonalne oblicze.

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Godzilla narodziła się w Japonii w 1954 roku jako bohater filmu "Gojira" wytwórni Toho. Od początku była czymś więcej niż tylko wielkim potworem – stanowiła metaforę traumy po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki oraz strachu przez kolejną katastrofą jądrową.

Przez ponad siedem dekad doczekała się dziesiątek filmów, seriali, komiksów i gier, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii popkultury. Hollywood próbowało wskrzesić legendę już w 1998 roku (z marnym skutkiem), jednak dopiero amerykańsko-japońska produkcja z 2014 roku otworzyła zupełnie nowy rozdział.

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Film "Godzilla" z 2014 roku składa hołd oryginałowi z 1954 roku

Za kamerą nowego monster movie stanął Gareth Edwards ("Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie"), który od początku podkreślał, że zależało mu na oddaniu ducha oryginału. – Godzilla w oryginalnym filmie była metaforą Hiroszimy. Staraliśmy się to zachować i pozostawiliśmy wiele motywów z filmu z 1954 roku – mówił reżyser.

Twórca świadomie postawił też na budowanie lęku zamiast nieustannego pokazywania potworów – Godzilla pojawia się na ekranie tylko przez osiem minut. Jak tłumaczył: "Czułem, że we współczesnym kinie bardzo łatwo jest bez przerwy rzucać wszystko na ekran. Chciałem wrócić do filmów opartych na oczekiwaniu i suspensie". Inspiracji szukał w klasyce: "Szczękach" i "Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia" Stevena Spielberga oraz "Obcym – ósmym pasażerze Nostromo" Ridleya Scotta.

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Akcja "Godzilli" rozpoczyna się w 1999 roku, gdy katastrofa w japońskiej elektrowni atomowej na zawsze zmienia życie inżyniera Joe Brody'ego. Piętnaście lat później jego syn Ford, żołnierz sił specjalnych, odkrywa, że za tragedią wcale nie stało trzęsienie ziemi. Z tajnego obiektu organizacji Monarch wydostaje się MUTO, gigantyczny potwór-pasożyt żywiący się promieniowaniem. Jego pojawienie się wybudza znacznie potężniejszego drapieżnika – Godzillę, która rusza do starcia z nowym zagrożeniem, zamieniając San Francisco w pole bitwy gigantów.

Obsada filmu jest iście gwiazdorska. Główną rolę zagrał Aaron Taylor-Johnson ("28 dni później"), a partnerują mu Bryan Cranston ("Breaking Bad"), Ken Watanabe ("Incepcja"), Elizabeth Olsen (seria "Avengers"), Juliette Binoche („Angielski pacjent”), Sally Hawkins ("Kształt wody") oraz David Strathairn ("Nomadland"). Ciekawostka: Aaron Taylor-Johnson i Elizabeth Olsen wcielają się tutaj małżeństwo, a już rok później w "Avengers: Czas Ultrona" zagrali... rodzeństwo – Pietra i Wandę Maximoff, czyli Quicksilvera i Scarlet Witch.

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Twórcy wiele razy kłaniają się legendzie. Ken Watanabe poprosił, aby jego bohater wymawiał imię potwora w oryginalnej formie "Gojira", a postać doktora Ishiro Serizawy nazwano na cześć zarówno reżysera pierwszej "Godzilli", Ishirō Hondy, jak i jednego z jej bohaterów, doktora Serizawy. Sam wygląd Godzilli również nie był przypadkowy – charakterystyczne blizny na jej skórze nawiązują do poparzeń ofiar bombardowań atomowych.

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"Godzilla" z 2014 roku zapoczątkowała "Monsterverse"

Film spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes zebrał 76 proc. pozytywnych recenzji. "Dzięki odpowiedniej dawce ludzkiego dramatu, który stanowi fundament dla widowiskowego spektaklu gigantycznych potworów, Gareth Edwards w satysfakcjonujący sposób przywraca serii jej ziejącą ogniem chwałę" – brzmi podsumowanie w serwisie.

Krytyk Richard Roeper pisał natomiast, że "Edwards i jego zespół tworzą konsekwentnie zachwycające wizualnie widowisko", choć przyznał, że chętnie zobaczyłby na ekranie więcej samej Godzilli. Michael Phillips z "Chicago Tribune' bronił z kolei decyzji Edwardsa, stwierdzając: "Czy w 'Godzilli' jest wystarczająco dużo Godzilli? Jest. Jest jej dokładnie tyle, ile trzeba".

Film z 2014 roku nie tylko zachwyca efektami specjalnymi, wartką akcją i muzyką Alexandre Desplata, ale także autentycznie porusza i wzrusza. Gareth Edwards położył bowiem nacisk na ludzki wymiar tragedii i nie demonizował samej bestii. To wciąż blockbuster, ale z "duszą" i emocjami.

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Sukces finansowy potwierdził, że nowe podejście do legendarnego kaijū trafiło do widzów. Produkcja zarobiła na świecie ponad 529 milionów dolarów, rozpoczynając franczyzę Monsterverse, którą później rozwinęły kolejne filmy "Kong: Wyspa Czaszki", "Godzilla II: Król Potworów", "Godzilla kontra Kong" oraz "Godzilla i Kong: Nowe imperium", a także seriale: animowana "Wyspa Czaszki" i fabularny "Monarch: dziedzictwo potworów". W 2023 roku doczekaliśmy sie kolejnej "Godzilli", tym razem poza Monsterverse – japońskiej "Godzilla Minus One", która zdobyła Oscara za efekty specjalne.

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Gdzie obejrzeć "Godzillę" (2014)?