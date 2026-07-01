Kanada dołącza do Eurowizji. Jak to możliwe? Fot. Corinne Cumming/EBU, montaż: naTemat

To już oficjalne – Kanada dołączy do Konkursu Piosenki Eurowizji. Zadebiutuje już za rok w Bułgarii, stając się trzecim, po Izraelu i Australii, krajem spoza geograficznych granic Europy, który wystąpi w konkursie. Jak to możliwe? Niektórzy mogą kręcić nosem, ale Kanada ma pełne prawo pojawić się na eurowizyjnej scenie. Wszystko dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Co więcej, nie jest jedynym państwem spoza Starego Kontynentu, które mogłoby w każdej chwili zadebiutować na Eurowizji.

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W ubiegłym tygodniu Kanada została pełnoprawnym członkiem Europejskiej Unii Nadawców, organizacji odpowiedzialnej za organizację konkursu. Decyzję zatwierdzono podczas walnego zgromadzenia EBU w Pradze, co otworzyło Kanadzie drogę do udziału w Eurowizji. Teraz potwierdzono, że państwo zamierza zadebiutować w konkursie już w przyszłym roku. Po zwycięstwie DARY z "Bangaranga" show odbędzie się w Bułgarii.

Kanada na Eurowizji. Kanadyjczy mogą skakać z radości

Jak pisze "Variety", pomysł przystąpienia Kanady do Eurowizji miał pojawić się w budżecie przedstawionym przez premiera Marka Carneya w 2025 roku. Choć nie wiadomo, czy sam szef kanadyjskiego rządu jest fanem barwnego konkursu, który w tym roku świętował 70. urodziny, media spekulują, że inicjatywa wpisuje się w jego plan zacieśniania relacji z Europą.

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Sama Eurowizja od lat cieszy się w Kanadzie ogromną popularnością. W tym roku kanadyjscy widzowie znaleźli się w czołówce głosujących w kategorii "Reszta świata". Byli także jedną z najliczniejszych grup spoza Europy, które kupiły bilety na półfinały i wielki finał konkursu.

Eurowizyjna scena nie jest zresztą obca Kanadyjczykom. Największy sukces spośród swoich rodaków występujących na ESC odniosła Céline Dion, która w 1988 roku reprezentowała Szwajcarię i zwyciężyła, pokonując Wielką Brytanię zaledwie jednym punktem. Był to jeden z najbardziej wyrównanych finałów w historii konkursu.

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Jeszcze wcześniej, w 1986 roku, pierwszą Kanadyjką na Eurowizji została Sherisse Laurence. Artystka reprezentowała wówczas Luksemburg i zakończyła rywalizację na trzecim miejscu. Kanada zapowiedziała, że jeszcze w tym roku przedstawi szczegóły dotyczące wyboru swojego pierwszego oficjalnego reprezentanta.

Nie będzie to pierwszy przypadek udziału państwa spoza Europy. W Eurowizji od lat startują również Izrael oraz Australia. Izrael zadebiutował w konkursie w 1973 roku, natomiast Australia dołączyła do stawki w 2015 roku.

Dlaczego Kanada bierze udział w Eurowizji? To proste: jest członkiem EBU

Reakcje na Kanadę na Eurowizji? Zróżnicowane. Patrząc na komentarze w mediach społecznościowych, wiele osób entuzjastycznie podchodzi do nowego uczestnika, zwłaszcza że występująca od lat Australia cieszy się sporą popularnością. Sporo jest jednak głosów krytycznych. Nie brakuje opinii, że ogłoszenie dołączenia nowego uczestnika ma odwrócić uwagę od potężnego kryzysu wizerunkowego EBU.

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Chodzi o kontrowersje związane z udziałem Izraela, który kontynuuje ataki w Strefie Gazy i został oskarżony przez ONZ o ludobójstwo. Z tego powodu z Eurowizji 2026 wycofało się aż pięć krajów: Hiszpania, Irlandia, Islandia, Słowenia i Holandia. Izrael wciąż jednak pozostaje w konkursie – i to nawet mimo zmasowanej kampanii polityczno-reklamowej finansowanej w ostatnich latach przez izraelski rząd. Kontrowersje te doprowadziły ostatecznie do radykalnych zmian w regulaminie Eurowizji. Warto dodać, że głównym sponsorem całego konkursu jest izraelska marka Moroccanoil.

Wielu krytyków udziału Kanady w Eurowizji uważa również, że państwa spoza Europy w ogóle nie powinny brać udziału w konkursie. Tymczasem na scenie ESC mogą rywalizować wszyscy nadawcy będący pełnoprawnymi członkami EBU. Wyjątkiem jest Australia, która nie posiada takiego statusu, lecz startuje w konkursie na podstawie specjalnego zaproszenia od organizatorów. Eurowizja cieszy się bowiem ogromną popularnością na antypodach, a EBU blisko współpracuje z australijskim nadawcą SBS.

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Każda stacja zrzeszona w Europejskiej Unii Nadawców samodzielnie podejmuje decyzję o wysłaniu swojego reprezentanta. Członkowie, którzy nie biorą udziału w Eurowizji, rezygnują zazwyczaj z własnych powodów, takich jak kwestie finansowe i światopoglądowe czy brak zainteresowania show. Wyjątkiem są sytuacje wykluczenia przez organizację, co spotkało Rosję po inwazji na Ukrainę oraz wspierającą ją Białoruś.

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Choć Eurowizja kojarzy się z naszym kontynentem, to do EBU – oprócz wspomnianych Kanady i Izraela – należy także wiele innych państw położonych całkowicie poza geograficzną Europą, m.in. Algieria, Egipt, Jordania, Liban, Libia i Tunezja. Ich obecność w EBU wynika z faktu, że leżą w obrębie Europejskiej Strefy Nadawczej zdefiniowanej przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

Oznacza to, że państwa te, jako pełnoprawni członkowie EBU, mają formalne prawo w dowolnym momencie zadebiutować w Konkursie Piosenki Eurowizji. Tunezja i Liban były już w przeszłości o krok od udziału, a Maroko wystąpiło w konkursie jednorazowo w 1980 roku.

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Pełnoprawni członkowie Europejskiej Unii Nadawczej (EBU): 57 państw i ich zrzeszeni nadawcy

Albania (RTSH) Algieria (EPTV, EPRS, TDA) Andora (RTVA) Armenia (AMPTV) Austria (ORF) Azerbejdżan (İTV) Belgia (VRT, RTBF) Bośnia i Hercegowina (BHRT) Bułgaria (BNR, BNT) Chorwacja (HRT) Cypr (CyBC) Czarnogóra (RTCG) Czechy (ČRo, ČT) Dania (DR, TV2) Egipt (NMA) Estonia (ERR) Finlandia (Yle) Francja (France Télévisions, Radio France, GRF) Gruzja (GPB) Grecja (ERT) Hiszpania (RTVE, SER, COPE) Holandia (NPO) Irlandia (RTÉ, TG4) Islandia (RÚV) Izrael (KAN) Jordania (JRTV) Kanada (CBC/Radio-Canada) Liban (TL) Libia (LNC) Litwa (LRT) Luksemburg (RTL, ERSL) Łotwa (LTV, LR) Macedonia Północna (MRT) Malta (PBS) Mołdawia (TRM) Monako (MMD) Maroko (SNRT) Niemcy (ARD, ZDF) Norwegia (NRK, TV2) Polska (TVP, Polskie Radio) Portugalia (RTP) Rumunia (ROR, TVR) San Marino (SMRTV) Serbia (RTS) Słowacja (STVR) Słowenia (RTVSLO) Szwajcaria (SRG SSR) Szwecja (SVT, SR, UR) Tunezja (ERTT) Turcja (TRT) Ukraina (Suspilne) Watykan (RV) Wielka Brytania (BBC, UKIB) Włochy (RAI)